Châu Tấn bị nghi 'dao kéo' để níu giữ thanh xuân khi để lộ cằm nhọn, gương mặt khác lạ

Những hình ảnh mới đây của "đại hoa đán" trong một sự kiện nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, Châu Tấn mặc một chiếc váy trắng và cười rất tươi cho thấy tâm trạng của cô rất tốt. Tuy nhiên, nhan sắc lạ lẫm của "đại hoa đán" Châu Tấn lại nhận được sự quan tâm khá đặc biệt. Trong ảnh, nhan sắc nữ diễn viên 48 tuổi có phần già hơn xưa, gương mặt cũng cứng đơ khi không cười. Khi cười thì trên mặt cô lại xuất hiện nhiều nếp nhăn ở khóe mắt và phần cổ, người nhìn cũng thấy rõ cằm nữ diễn viên khá nhọn, lộ ngấn.

Ở tuổi gần 50, Châu Tấn khó tránh khỏi dấu hiệu lão hóa trên gương mặt, thế nhưng thần thái của "đại hoa đán" khó ai bì kịp. Sự xuất hiện của cô luôn thu hút truyền thông và khán giả. Thời điểm hiện tại, Châu Tấn hiểu rằng, mình không còn trẻ và "già đi" là điều mọi phụ nữ nên học cách chấp nhận. Châu Tấn lộ dấu vết tuổi tác ở tuổi 48. Ảnh: Internet Có thời điểm, Châu Tấn bắt đầu cảm thấy mất tự tin về ngoại hình của mình, thậm chí còn nghĩ đến việc dao kéo để trông trẻ trung hơn. Cuối cùng, cô chấp nhận hiện thực và học cách bình thản đối diện những lời khen, chê.

Kể lại những suy nghĩ của mình khi đó, Châu Tấn nói: "Sẽ có một khoảng thời gian bạn lo lắng về sự lão hóa. Và sau đó bạn sẽ bắt đầu từ từ chấp nhận nó, và sau đó từ từ… bạn sẽ nghĩ tôi sẽ để nó như thế này". Châu Tấn sinh ngày 18/10/1974. Cha của cô là một vị tướng quân đội. Thời niên thiếu, Châu Tấn sống ở Chiết Giang, Trung Quốc. Cô từng theo học tại Học viện Nghệ thuật Chiết Giang và xuất hiện trong một bộ phim có tựa đề Tales Amongst Old and Desolate Tombs. Không xuất thân từ gia đình nghệ thuật, nhưng Châu Tấn đã chứng minh đam mê mãnh liệt cô dành cho điện ảnh bằng những vai diễn để đời. Cô đã bước lên vinh quang trong sự nể trọng của hàng triệu khán giả: từ Sông Tô Châu với giải Diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Paris lần thứ 15; Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất cùng Anh hùng xạ điêu; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của bộ phim Nếu như yêu đến vai diễn phụ xuất sắc nhất trong Dạ Yến,... Người đẹp trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn, ly dị năm 2020. Từ năm ngoái, Châu Tấn bị đồn yêu Trác Việt, ca sĩ kém cô 13 tuổi, nữ diễn viên chưa phản hồi chuyện tình cảm.

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