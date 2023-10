Châu Tấn bị nghi 'dao kéo' để níu giữ thanh xuân khi để lộ cằm nhọn, gương mặt khác lạ

Kể lại những suy nghĩ của mình khi đó, Châu Tấn nói: "Sẽ có một khoảng thời gian bạn lo lắng về sự lão hóa. Và sau đó bạn sẽ bắt đầu từ từ chấp nhận nó, và sau đó từ từ… bạn sẽ nghĩ tôi sẽ để nó như thế này".

Châu Tấn sinh ngày 18/10/1974. Cha của cô là một vị tướng quân đội. Thời niên thiếu, Châu Tấn sống ở Chiết Giang, Trung Quốc. Cô từng theo học tại Học viện Nghệ thuật Chiết Giang và xuất hiện trong một bộ phim có tựa đề Tales Amongst Old and Desolate Tombs.

Không xuất thân từ gia đình nghệ thuật, nhưng Châu Tấn đã chứng minh đam mê mãnh liệt cô dành cho điện ảnh bằng những vai diễn để đời. Cô đã bước lên vinh quang trong sự nể trọng của hàng triệu khán giả: từ Sông Tô Châu với giải Diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Paris lần thứ 15; Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất cùng Anh hùng xạ điêu; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của bộ phim Nếu như yêu đến vai diễn phụ xuất sắc nhất trong Dạ Yến,...

Người đẹp trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn, ly dị năm 2020. Từ năm ngoái, Châu Tấn bị đồn yêu Trác Việt, ca sĩ kém cô 13 tuổi, nữ diễn viên chưa phản hồi chuyện tình cảm.