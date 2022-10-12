Vương Phi bất chấp nguy hiểm sinh con cho Tạ Đình Phong, Lý Á Bằng đau buồn khóc nghẹn?

Có thông tin cho rằng Vương Phi đã liều mình hạ sinh cho Tạ Đình Phong một đứa trẻ nặng 3,8 kg. Tài tử họ Tạ vui mừng thông báo tin vui khi cuối cùng cũng có một mái ấm trọn vẹn. Đồng thời anh sửa đổi di chúc để chia tài sản cho các con.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ có bài viết gây chú ý về chuyện tình của Vương Phi và hai người đàn ông trong đời cô là Lý Á Bằng với Tạ Đình Phong .

Dù rất nặng tình với Vương Phi nhưng Lý Á Bằng vẫn không thể níu kéo được cuộc hôn nhân với "thiên hậu". Trong những năm yêu và kết hôn với Vương Phi, Lý Á Bằng luôn cố gắng giữ trái tim của "thiên hậu" bằng cách chiều theo mọi sở thích của cô. Trong cuộc tình này, Á Bằng tìm hôn nhân, còn Vương Phi chỉ tìm tình yêu. Và nơi Á Bằng, cô không tìm thấy. Cái thiên hậu luôn khát khao là một tình yêu cuồng nhiệt, lãng mạn trong khi Lý Á Bằng chỉ là một người chồng, người cha chuẩn mực, chu đáo và hết lòng vì gia đình.

Khi Lý Á Bằng và Vương Phi ly hôn, nam diễn viên thậm chí không thể mở lòng với những người phụ nữ khác trong khi vợ cũ hạnh phúc tái hợp với "tình cũ" Tạ Đình Phong. Lý Á Bằng nặng tình, ly hôn trong khi trái tim vẫn dành nhiều tình cảm cho vợ cũ. Bởi vậy, các cô gái anh hẹn hò sau này đều có ngoại hình giống Vương Phi phần nào. Bởi vậy, khi biết Vương Phi có con thứ 3, Lý Á Bằng uống say xỉn và khóc.

Trong khi Lý Á Bằng không hiểu Vương Phi cần gì, cô lại biết rất rõ điều mình mong muốn. Nhiều năm, cô yêu Tạ Đình Phong sâu sắc. Những bài hát của cô, đa phần cũng hát về một tình yêu trọn vẹn, kiêu hãnh và tự tin. Cái cô đi tìm, trước sau chỉ là tình yêu đó. Người ta trách cô ích kỷ, bỏ chồng con đi theo hạnh phúc mới. Nhưng cô mặc kệ. Cô nói trong bài phỏng vấn năm 2006: "Tất cả những gì tôi làm, là vì hạnh phúc của chính mình. Tôi chỉ cần có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình". Cô cũng gửi gắm tình yêu của mình đến Tạ Đình Phong như thế: "Chờ đợi chỉ để yêu anh. Bây giờ em đã tìm thấy anh, đừng bao giờ đi... ".

Cuối cùng, Lý Á Bằng hiểu rằng, dù anh yêu vợ nhưng không phải là đối tượng mà cô muốn gắn bó. Trái tim và cảm xúc của Vương Phi sau nhiều năm vẫn chỉ dành cho Tạ Đình Phong. Vương Phi và Tạ Đình Phong đã ở bên nhau từ năm 2014 dù chưa tổ chức đám cưới chính thức.

Lý Á Bằng yêu, chiều và thần tượng vợ cũ trong suốt 8 năm chung sống, 10 năm bên nhau. Ảnh: Internet

Trong lá thư gửi vợ lúc chia tay, Lý Á Bằng từng viết: "Tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hôn nhân có liên quan tới bố mẹ, con cái chứ không chỉ là mối quan hệ giữa hai người. Anh nhận thấy sự thay đổi của em từ năm ngoái, khi người đó ly hôn. Anh tin vào trực giác của mình, dù sao chúng ta cũng đã bên nhau 10 năm".

Năm 2013, Vương Phi tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Lý Á Bằng, nhưng người hâm mộ cho rằng điều này là do "thiên hậu" quyết định ly hôn lần 2 sau khi biết Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi. Giống như một cặp vợ chồng, họ quyết định tái hợp và sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều năm qua.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội rầm rộ tin đồn diva Hong Kong bất chấp nguy hiểm để sinh con cho Tạ Đình Phong. Báo mạng đưa tin Vương Phi và quản lý của cô bị bắt gặp đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày và có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em. Từ đây dấy lên nghi vấn cô và Tạ Đình Phong đã có em bé. Tuy nhiên trước tin đồn này nhiều người cho rằng không có khả năng xảy ra. Bởi hiện Vương Phi tuổi đã cao rất nguy hiểm cho việc sinh nở.