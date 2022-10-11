Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao?

Sao quốc tế 11/10/2022 23:50

Cô bé Lưu Sở Điềm được mệnh danh là "Búp bê Trung Quốc" vì sở hữu vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần, lại còn có khả năng diễn xuất tốt.

Lưu Sở Điềm là diễn viên nhí khá quen thuộc với người hâm mộ châu Á. Cô bé sở hữu gương mặt xinh như thiên thần, thường góp mặt trong các bộ phim đình đám của Trung Quốc. 

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 1
Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 2
Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 3
Vẻ đẹp thiên thần của Lưu Sở Điềm ngay từ lúc nhỏ đã khiến dân mạng mê mẩn. Ảnh: Internet

Khi mới 2 tuổi, Lưu Sở Điềm đã đạt giải quán quân Sao nhí của năm. Lên 5 tuổi, cô bé xuất hiện trong bộ phim Mị Nguyệt truyện, cô bé lập tức tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên mạng xã hội châu Á.

Thời điểm đó, nữ diễn viên nhí khiến khán giả mê mẩn với  vẻ ngoài thánh thiện, trong trẻo, được ưu ái gọi cô bé là "mỹ nhân thiên hạ tương lai", "búp bê Trung Quốc"... Với nhan sắc nổi bật, Sở Điềm được kỳ vọng lớn lên sẽ là một trong những "thần tiên tỷ tỷ" kế nhiệm loạt hoa đán đình đám.

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 4
Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 5

Nhan sắc của cô nhóc xuất sắc đến nổi nhiều người còn tuyên bố "cấm Lưu Sở Điềm phẫu thuật thẩm mỹ" vì sợ cô bé sẽ rơi vào trường hợp phá hỏng nhan sắc “thần tiên” của mình.

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 6
Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 7

Cha mẹ của Sở Điềm không phải là người làm trong ngành giải trí nhưng rất ủng hộ con gái đóng phim, làm mẫu nhí. Tuy nhiên, họ vẫn luôn đảm bảo con có thể phát triển tự nhiên nhất cả về thể chất và tâm hồn. Gia đình của Sở Điềm không chỉ giáo dục con về tính cách mà còn bồi dưỡng nhiều khía cạnh khác cho con. 

Bình thường sao nhí sẽ phải ăn diện lẫn make up quá tuổi so với bản thân. Tuy nhiên, khi ở nhà lẫn cuộc sống thường ngày, cha mẹ sẽ cho Lưu Sở Điềm ăn mặc giản dị, không makeup để phù hợp lứa tuổi.

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 8
Sở Điềm sau 1 thập kỷ nổi tiếng, nét đẹp trong trẻo tuổi 12 của cô nhóc ghi điểm mạnh trong mắt dân tình. 

Đã gần 10 năm kể từ lần xuất hiện đầu tiên của Lưu Sở Điềm, cô nhóc hiện đã bước sang tuổi 12. Nhiều người không khỏi tò mò về nhan sắc hiện tại của cô nàng "búp bê Trung Quốc".

Trên trang Weibo thu hút gần 4 triệu người theo dõi của Lưu Sở Điềm, những hình ảnh thường ngày của Lưu Sở Điềm được cập nhật thường xuyên. Qua những bức ảnh, có thể thấy, Lưu Sở Điềm đã bước vào độ tuổi dậy thì, nhan sắc có phần thay đổi so với thời còn nhỏ.

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 9
Trung bình mỗi năm cô bé đóng một phim, còn lại dành nhiều thời gian cho việc học. Ảnh: Internet

 

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 10
Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 11
Dù chỉ "dạo chơi" với nghệ thuật vì còn bận học, cô bé vẫn thu về hàng triệu tệ mỗi năm nhờ đóng phim, quảng cáo, xuất hiện trên tạp chí... Ảnh: Internet

 

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 12
Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 13
Các đạo diễn yêu thích bé gái họ Lưu vì gương mặt mỹ nhân, diễn xuất tốt, đặc biệt là các cảnh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Ảnh: Internet

 

Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 14
Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 15
Bé gái từng bị cả nước ngăn cấm phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã lớn, dung mạo thay đổi ra sao? - Ảnh 16
Nét đẹp ngọt ngào của Lưu Sở Điềm nhận được sự yêu mến. Ảnh: Internet

Được biết, cô bé theo học trường ở quê nhà - tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Lưu Sở Điềm duy trì song song việc học và diễn xuất. Để đảm bảo chuyện học, cô bé chỉ được đóng một số lượng phim nhất định. Tuy sở hữu trang cá nhân lên đến 4 triệu người theo dõi, song cuộc sống riêng tư và học tập của Lưu Sở Điềm ít khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

Bước sang tuổi thứ 12, cô bé học sinh lớp 6 vẫn giữ được nét trong trẻo khi còn nhỏ, nhưng dần trở nên cá tính và nghịch ngợm hơn. Fan hâm mộ vẫn luôn hi vọng Lưu Sở Điềm sẽ tiếp tục nghiệp diễn xuất của mình sau khi cô bé tốt nghiệp trung học.

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