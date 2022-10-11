Châu Chấn Nam đối diện sóng gió khi cha mẹ tiếp tục nợ nần trăm tỷ

Sao quốc tế 11/10/2022 10:40

Châu Chấn Nam, thành viên nhóm nhạc thần tượng R1SE bị chỉ trích khi cha mẹ liên tục nợ nần.

Mới đây, truyền thông đưa tin công ty của cha Châu Chấn Nam đã bị Tòa án nhân dân trung cấp Thành Đô đưa vào danh sách công ty kém trung thực vì vi phạm hệ thống báo cáo tài sản.

Cụ thể, cha Châu Chấn Nam là Châu Dũng và mẹ Dương Hậu Siêu đã nợ số tiền hơn 58,83 triệu NDT (khoảng 210 tỷ đồng).

Được biết, công ty này kinh doanh bất động sản thua lỗ, dẫn đến nợ ngân hàng, không thanh khoản được các khoản nợ nên bị đóng băng tài sản và các khoản lãi tăng chồng chất. Sau khi tin tức bị lộ ra ngoài, Châu Chấn Nam tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng vì nợ nần của cha mẹ.

Châu Chấn Nam đối diện sóng gió khi cha mẹ tiếp tục nợ nần trăm tỷ - Ảnh 1
Châu Chấn Nam và bố - doanh nhân Châu Dũng. Ảnh: Internet

Tháng 10/2020, cha mẹ của Châu Chấn Nam bị tiết lộ là những doanh nhân có món nợ lớn, phải đối mặt với nhiều vụ kiện. 

Cha của nam ca sĩ có 15 công ty, đóng vai trò người đại diện pháp lý cho bốn trong số đó. Tuy nhiên, từ năm 2016, ông bị chính phủ Trung Quốc ghi vào danh sách nợ xấu, thẻ ngân hàng bị đóng băng.

Không chỉ vậy, công ty thuộc quyền điều hành của gia đình Châu Chấn Nam là Giản Dương Đại Địa Tứ Xuyên còn bị khách hàng tố cáo có hành vi lừa đảo.

Trong nhiều năm phát triển, việc kinh doanh của công ty này không tốt như quảng cáo. Đơn vị từng đối mặt với hơn 600 vụ kiện lớn nhỏ và gần 300 lần phải chịu lệnh hạn chế chi tiền. Ông Châu Dũng đã thanh toán một phần số nợ, nhưng vẫn còn nhiều khoản không thể chi trả.

Châu Chấn Nam đối diện sóng gió khi cha mẹ tiếp tục nợ nần trăm tỷ - Ảnh 2

Châu Chấn Nam sinh năm 2000. Năm 2019, anh giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi tuyển chọn thần tượng Sáng tạo doanh của Tencent và ra mắt với nhóm nhạc R1SE gồm 11 thành viên. Châu Chấn Nam vốn được coi là nghệ sĩ trẻ tài năng của Trung Quốc, với phong cách cá tính.

Ngay từ khi bước chân vào showbiz, anh được mệnh danh là phú nhị đại, con nhà giàu thế hệ thứ hai khi từng theo học tại trường tư thục với học phí hơn 100.000 NDT (350 triệu đồng) trên một năm...

Hình tượng của Châu Chấn Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi những thông tin lừa đảo của gia đình anh xuất hiện tràn lan trên mạng. Từ một trong những idol hot nhất hiện nay, anh trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, đồng thời các nhãn hàng, đài truyền hình đều tỏ ra e dè khi hợp tác.

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