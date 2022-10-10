Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3?

Sao quốc tế 10/10/2022 13:33

Trương Bá Chi hạ sinh con thứ 3 vào năm 2018, từ đó đến nay danh tính cha đứa trẻ nhận được sự quan tâm.

Thời gian gần đây, một số cư dân mạng phát hiện ra hình xăm mới trên tay Trương Bá Chi với chữ tiếng Anh, nhiều người đồn đoán rằng đây rất có thể là tên bố ruột đứa con thứ ba của cô - bé Marcus.

Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3? - Ảnh 1
Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3? - Ảnh 2
Trương Bá Chi để lộ hình xăm mới trên tay, làm dấy lên nghi vấn tên bố của con trai thứ 3 - bé Marcus. Ảnh: Internet

Năm 2018, Trương Bá Chi khiến showbiz bất ngờ khi tuyên bố hạ sinh nhóc tì thứ 3. Vậy nhưng, suốt hơn 3 năm qua, nữ diễn viên luôn giấu danh tính của cha đứa bé. Thậm chí, không ít bài báo đồn thổi người tình bí mật của mỹ nhân họ Trương, từ những ngôi sao tiếng tăm trong làng giải trí như Châu Tinh Trì, Trần Quán Hy, Tạ Đình Phong cho đến các đại gia giấu mặt, tuy nhiên nàng "Tinh nữ lang" không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Đến nay, con trai của cô đã được 3 tuổi nhưng nữ diễn viên nổi tiếng vẫn chưa một lần nhắc đến sự tồn tại của cha ruột cậu bé. Theo nhiều đồn đoán, việc Bá Chi giữ bí mật về danh tính cha bé Marcus có liên quan tới thỏa thuận ly hôn giữa cô và chồng cũ. Theo đó, hai người đã cam kết: "Nếu như đối phương tái hôn thì người đàn ông sẽ lấy lại quyền nuôi con và ngược lại, người đàn ông sẽ mất đi quyền thăm nom".

Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3? - Ảnh 3
Nàng "Tinh nữ lang" bên 3 con. Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi giành quyền nuôi hai con trai Lucas và Quintus. Nữ diễn viên xinh đẹp luôn khẳng định, các con là tài sản vô giá và là động lực để cô tiếp tục cố gắng trong cuộc sống. Chính vì vậy, để giữ các con trai ở bên, Trương Bá Chi chấp nhận không công khai danh tính cha của bé Marcus.

Nữ diễn viên nổi tiếng cùng từng thổ lộ rằng: "Tôi chỉ muốn gia đình có một cuộc sống yên ổn, không muốn người mình yêu ngày ngày đối mặt với ống kính truyền thông. Mong mọi người hãy hiểu cho". Sau sóng gió hôn nhân ồn ào với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chọn cuộc sống lặng lẽ và kín tiếng. Trong những năm tháng hậu ly hôn, nữ diễn viên tập trung làm việc, chăm sóc các con trong khi chồng cũ nhanh chóng tái hợp với người yêu cũ, Vương Phi.

Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3? - Ảnh 4
Trương Bá Chi mạnh mẽ làm mẹ đơn thân. Ảnh: Internet

Năm 2021, Tạ Đình Phong quyết định để lại số tài sản 144 triệu USD cho hai con trai. Nam diễn viên thành lập một quỹ tài chính riêng mà người thừa hưởng là Lucas và Quintus. Tài tử cũng gửi tiền nuôi con hàng tháng cho Trương Bá Chi. Tạ Đình Phong khẳng định mối quan hệ của anh và các con vẫn tốt đẹp. Nam diễn viên gặp con hai lần mỗi tuần.

Hiện tại, bốn mẹ con Trương Bá Chi sống tại Thượng Hải do ngọc nữ Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây. Nữ diễn viên kiếm thu nhập bằng việc kinh doanh, tham gia show truyền hình và sự kiện thương mại. Do bận chăm con và những lùm xùm về thái độ trước đó, Trương Bá Chi không còn nhận được nhiều lời mời đóng phim.

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