Đã sáng tỏ tin đồn mỹ nhân gốc Việt - Chung Lệ Đề ly hôn chồng trẻ

Sao quốc tế 10/10/2022 21:24

Trước đó, dân mạng đồn thổi cuộc hôn nhân của Chung Lệ Đề đang trục trặc, chồng trẻ muốn ly hôn vì cô mua chiếc váy 500.000 NDT.

Mới đây, Chung Lệ Đề và chồng trẻ Trương Luân Thạc được bắt gặp cùng xuất hiện tại một sân bay trong nước. Cặp đôi nắm chặt tay nhau, trò chuyện và nhìn vào mắt đối phương đầy tình tứ. 

Hành động này cho thấy hôn nhân giữa hai người vẫn đang mặn nồng, phủ nhận tin đồn ly hôn trước đó.

Đã sáng tỏ tin đồn mỹ nhân gốc Việt - Chung Lệ Đề ly hôn chồng trẻ - Ảnh 1
Đã sáng tỏ tin đồn mỹ nhân gốc Việt - Chung Lệ Đề ly hôn chồng trẻ - Ảnh 2
Chung Lệ Đề nắm tay nhau tại sân bay, đập tan tin đồn ly hôn. Ảnh: Internet

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội lan truyền tin Trương Luân Thạc muốn ly hôn Chung Lệ Đề vì cô chi 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng) để mua một chiếc váy đính pha lê.

Cả hai đã xảy ra tranh cãi gay gắt vì Trương Luân Thạc cho rằng như vậy là quá lãng phí. Ngay sau đó, Trương Luân Thạc đã livestream phủ nhận sự việc, đồng thời cho biết đây là cảnh quay bị cắt ghép trong một show giải trí sắp phát sóng. 

Đã sáng tỏ tin đồn mỹ nhân gốc Việt - Chung Lệ Đề ly hôn chồng trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chung Lệ Đề, Trương Luân Thạc kết hôn năm 2016, vợ chồng từng nhiều lần tham gia show thực tế, sánh đôi dự sự kiện. Trên trang cá nhân, Luân Thạc từng bênh vực vợ khi cô bị miệt thị vóc dáng: "Đừng mãi đem cân nặng của vợ tôi ra đàm tiếu. Tôi thích cô ấy như thế. Chúng tôi không hoàn hảo nhưng luôn mong đem điều tốt đẹp tới mọi người. Có những kẻ thích trốn trong bóng tối, viết bậy bạ để làm vợ tôi tổn thương, nhưng tôi và nhiều người khác vẫn biết sự giỏi giang, lương thiện của cô ấy".

Trước Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề trải qua hai cuộc hôn nhân, có ba con gái với chồng cũ.

Đã sáng tỏ tin đồn mỹ nhân gốc Việt - Chung Lệ Đề ly hôn chồng trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là nữ diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc và có mẹ ruột là người Việt Nam. Cô bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế.  

Người đẹp là người mẫu và diễn viên. Tài năng diễn xuất của cô được khẳng định tài năng qua các tác phẩm đình đám như Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Vệ sĩ Bắc Kinh, Vua đầu bếp, Vua phá hoại...

Ngoài khả năng diễn xuất đa dạng, Chung Lệ Đề còn khiến khán giả nhớ đến nhờ thân hình nóng bỏng cùng những cảnh phim 18+ "đốt mắt" người xem. Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất thế giới.

Ở độ tuổi ngoài 50, nữ diễn viên nổi tiếng phóng khoáng, thích phô trương cơ thể. Điều này khiến cô thường xuyên bị la ó vì hở bạo dẫn đến phản cảm. Đáp lại những bình luận của cộng đồng mạng, Chung Lệ Đề trả lời: "Chị của hiện tại và ngày xưa không thay đổi, vì chị vẫn giữ tâm hồn như thuở 22. Quan trọng là, phụ nữ chúng ta biết yêu bản thân. Đẹp nhất là khi khỏe mạnh và tự tin".

 

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