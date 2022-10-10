Trương Bá Chi hiếm hoi khoe cận cảnh diện mạo con trai thứ 3

Sao quốc tế 10/10/2022 20:14

Cậu bé Marcus nhà Trương Bá Chi năm nay lên 4 tuổi, sở hữu chiều cao và gu thời trang nổi bật.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Bá Chi chia sẻ hình ảnh cùng cậu con trai thứ 3. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đăng tải cận cảnh diện mạo về cậu út Marcus.

Trương Bá Chi hiếm hoi khoe cận cảnh diện mạo con trai thứ 3 - Ảnh 1
Trương Bá Chi hiêm hoi khoe ảnh cậu con trai thứ 3. Ảnh: Internet

Trong ảnh, Marcus diện trang phục kẻ, đi giày thể thao sành điệu. Nhiều khán giả nhận xét cậu út nhà Trương Bá Chi đã cao lên trông thấy tuổi lên 4.

Dễ thấy bức ảnh được chụp tại nhà của người đẹp, khi thấy được tủ đựng giày và xe đồ chơi của các con trai cô ở phía sau.

Trương Bá Chi hiếm hoi khoe cận cảnh diện mạo con trai thứ 3 - Ảnh 2
Trương Bá Chi hiếm hoi khoe cận cảnh diện mạo con trai thứ 3 - Ảnh 3
Nữ diễn viên giấu kín dung mão con trai út. Ảnh: Internet

Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba, bé Marcus, vào cuối năm 2018 sau gần 6 năm làm mẹ đơn thân. Kể từ khi ly hôn Tạ Đình Phong vào năm 2012, nữ diễn viên xinh đẹp từng "dính" tin đồn tình cảm với các bạn diễn nhưng cô một mực phủ nhận và khẳng định, bản thân vẫn độc thân.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của bé Marcus khiến người hâm mộ hoang mang. Từng có nguồn tin cho rằng, cậu bé này là kết quả tình yêu giữa Trương Bá Chi và một đại gia U70 của Singapore. Cũng có thông tin cho rằng, em bé là con trai của Châu Tinh Trì, Tạ Đình Phong hay bạn trai người Anh kém tuổi của nữ diễn viên "Vô cực". Tuy nhiên, với tất cả những thông tin trên, Trương Bá Chi chỉ giữ im lặng.

Cho đến nay nữ diễn viên vẫn giấu, không tiết lộ danh tính ai là cha của con trai thứ 3. Thậm chí, nữ diễn viên cũng cố gắng không để lộ khuôn mặt con trai trước công chúng.

Trương Bá Chi hiếm hoi khoe cận cảnh diện mạo con trai thứ 3 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trương Bá Chi từng có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với Tạ Đình Phong. Thế nhưng, năm 2012 cặp đôi tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau khi "đường ai nấy đi", Trương Bá Chi giành quyền nuôi hai con trai Lucas và Quintus. Mặc dù chia tay nhưng họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ để cùng nhau chăm sóc 2 con chung là Lucas và Quintus. 

Nữ diễn viên nổi tiếng cùng từng thổ lộ rằng: "Tôi chỉ muốn gia đình có một cuộc sống yên ổn, không muốn người mình yêu ngày ngày đối mặt với ống kính truyền thông. Mong mọi người hãy hiểu cho". Sau sóng gió hôn nhân ồn ào với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chọn cuộc sống lặng lẽ và kín tiếng. Trong những năm tháng hậu ly hôn, nữ diễn viên tập trung làm việc, chăm sóc các con trong khi chồng cũ nhanh chóng tái hợp với người yêu cũ, Vương Phi.

Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3?

Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3?

Trương Bá Chi hạ sinh con thứ 3 vào năm 2018, từ đó đến nay danh tính cha đứa trẻ nhận được sự quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong con trai Trương Ba Chi sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3?

Trương Bá Chi lộ hình xăm khắc tên bố của con trai thứ 3?

Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly hôn do mẹ chồng bắt ép?

Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly hôn do mẹ chồng bắt ép?

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

Vẻ ngoài không đổi sau 24 năm của nàng Tình Nhi đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách', U50 vẫn giữ được vẻ ngoài thuần khiết - trong trẻo

Vẻ ngoài không đổi sau 24 năm của nàng Tình Nhi đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách', U50 vẫn giữ được vẻ ngoài thuần khiết - trong trẻo

Cuộc đời thăng trầm của 'đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Lâm Tuấn Hiền

Cuộc đời thăng trầm của 'đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Lâm Tuấn Hiền

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 37 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 37 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 37 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI