Trương Bá Chi hiếm hoi khoe cận cảnh diện mạo con trai thứ 3

Trong ảnh, Marcus diện trang phục kẻ, đi giày thể thao sành điệu. Nhiều khán giả nhận xét cậu út nhà Trương Bá Chi đã cao lên trông thấy tuổi lên 4.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Bá Chi chia sẻ hình ảnh cùng cậu con trai thứ 3. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đăng tải cận cảnh diện mạo về cậu út Marcus.

Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba, bé Marcus, vào cuối năm 2018 sau gần 6 năm làm mẹ đơn thân. Kể từ khi ly hôn Tạ Đình Phong vào năm 2012, nữ diễn viên xinh đẹp từng "dính" tin đồn tình cảm với các bạn diễn nhưng cô một mực phủ nhận và khẳng định, bản thân vẫn độc thân.

Dễ thấy bức ảnh được chụp tại nhà của người đẹp, khi thấy được tủ đựng giày và xe đồ chơi của các con trai cô ở phía sau.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của bé Marcus khiến người hâm mộ hoang mang. Từng có nguồn tin cho rằng, cậu bé này là kết quả tình yêu giữa Trương Bá Chi và một đại gia U70 của Singapore. Cũng có thông tin cho rằng, em bé là con trai của Châu Tinh Trì, Tạ Đình Phong hay bạn trai người Anh kém tuổi của nữ diễn viên "Vô cực". Tuy nhiên, với tất cả những thông tin trên, Trương Bá Chi chỉ giữ im lặng.

Cho đến nay nữ diễn viên vẫn giấu, không tiết lộ danh tính ai là cha của con trai thứ 3. Thậm chí, nữ diễn viên cũng cố gắng không để lộ khuôn mặt con trai trước công chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Trương Bá Chi từng có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với Tạ Đình Phong. Thế nhưng, năm 2012 cặp đôi tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau khi "đường ai nấy đi", Trương Bá Chi giành quyền nuôi hai con trai Lucas và Quintus. Mặc dù chia tay nhưng họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ để cùng nhau chăm sóc 2 con chung là Lucas và Quintus.

Nữ diễn viên nổi tiếng cùng từng thổ lộ rằng: "Tôi chỉ muốn gia đình có một cuộc sống yên ổn, không muốn người mình yêu ngày ngày đối mặt với ống kính truyền thông. Mong mọi người hãy hiểu cho". Sau sóng gió hôn nhân ồn ào với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chọn cuộc sống lặng lẽ và kín tiếng. Trong những năm tháng hậu ly hôn, nữ diễn viên tập trung làm việc, chăm sóc các con trong khi chồng cũ nhanh chóng tái hợp với người yêu cũ, Vương Phi.