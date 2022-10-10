Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly hôn do mẹ chồng bắt ép?

Nguyên nhân xuất phát từ việc Tôn Di nhân "like" một bình luận có liên quan đến cô và chồng cũ. Được biết, một cư dân mạng đã để lại bình luận liên quan đến 2 người: "Tôi cảm thấy 2 người họ rất xứng đôi, Tôn Di quá tốt, Đổng Tử Kiện cũng yêu cô ấy, sao lại ly hôn rồi".

Mới đây, từ khóa " Tôn Di nhấn thích bình luận về Đổng Tử Kiện " đã đứng hạng 2 trong bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Weibo.

Một độc giả trên Sina bình luận: "Cô ấy vẫn chưa buông bỏ được cuộc hôn nhân này. Hành động này như chứng minh việc cô ấy bị mẹ chồng o ép, phải ly hôn là sự thật".

Cộng đồng mạng phát hiện ra Tôn Di đã nhấn "like" bình luận này. Nhiều người đặt ra nghi vấn Tôn Di và chồng cũ Đổng Tự Kiện vẫn còn tình cảm với nhau.

Trước đó, vào ngày 8/8/2022, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần lượt thông báo ly hôn sau 6 năm chung sống. Họ khẳng định kết thúc hôn nhân trong hòa bình, cùng nhau nuôi dạy con cái. Cả hai đang tiến hành thủ tục pháp lý để chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Họ không công bố nguyên nhân chia tay.

"Mỹ nhân phim bi Trung Quốc" từng có quãng gian ngọt ngào bên chồng tài tử. Ảnh: Internet

Nhiều đồn đoán rằng nữ diễn viên không được lòng mẹ chồng - bà Vương Kinh Hoa - “Đệ nhất quản lý” một thời, góp phần làm nên danh tiếng của Trần Đạo Minh, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng.... Cũng chính vì không thể hòa hợp nên Tôn Di không được nhà chồng quyền thế hậu thuẫn trong công việc.

Năm 2021, trên một chương trình truyền hình, Tôn Di chia sẻ mệt mỏi, căng thẳng khi liên tục bị gia đình thúc ép sớm mang thai con thứ 2. Điều này đi ngược lại mong muốn của nữ diễn viên. Cô muốn dành thời gian thực hiện dự định cho bản thân. Sự nghiệp của Tôn Di trong 2 năm trở lại đây được nhận xét ổn định, dần khôi phục lại danh tiếng.

"Tôi bị chứng khó sinh. Con gái tròn 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường. Chưa kể việc mang thai khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, kế hoạch dự tính thực hiện thời thanh xuân. Điều này khiến tôi gặp trở ngại tâm lý cho lần mang thai tiếp theo, nhưng không ai thấu hiểu", Tôn Di khóc và chia sẻ khó khăn.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện công khai mối quan hệ vào năm 2016. Một năm sau, hai nghệ sĩ đón con đầu lòng. Đã nhiều năm làm dâu nhà họ Vương, Tôn Di vẫn chưa được mặc váy cưới bước vào lễ đường.

Tôn Di sinh năm 1993, nổi tiếng với các bộ phim lấy nước mắt người xem như Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Mị Nguyệt truyện, Bởi vì được gặp em. Trước khi kết hôn, Tôn Di được đánh giá là tiểu hoa đán 9X tài năng, có tương lai rộng mở. Người đẹp có ngoại hình chuẩn siêu mẫu với chiều cao 1m70. Vẻ đẹp mong manh, trong trẻo, đôi mắt to tròn đầy cảm xúc, nụ cười dễ mến của cô rất hợp với những vai diễn bi thương trong các bộ phim tình cảm buồn. Do đó, Tôn Di còn được xem là "mỹ nhân phim bi" thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ.

Đổng Tử Kiện bằng tuổi vợ cũ, là diễn viên kiêm nhà sản xuất. Ở cả hai vai trò, nam nghệ sĩ đều có thành tích nổi bật. Năm 2017, Đổng Tử Kiệt lọt vào danh sách 30 người trẻ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes vinh danh.

Một số tác phẩm nổi bật của Đổng Tử Kiện có thể kể đến Bút tiên 3, Đại giang đại hà, Hẹn em nơi ấy, Kiến quân đại nghiệp, Lớp học thiếu niên, Ai là hung thủ.