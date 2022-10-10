Hết thời, 'biểu tượng gợi cảm' Chung Lệ Đề đi diễn sự kiện nhỏ, làm nhiều nghề mưu sinh

Ở độ tuổi ngoài 50, Chung Lệ Đề khó có cơ hội cạnh tranh với những ngôi sao trẻ đang lên. Cô chấp nhận làm nhiều nghề, diễn ở sự kiện có quy mô nhỏ.

Mới đây, Chung Lệ Đề tham dự sự kiện khai trương, cắt băng khánh thành tại một quận nhỏ ở Trung Quốc. Cô biểu diễn trên sân khấu trống trải, chỉ có tấm bạt trải nền màu đỏ và an ninh lỏng lẻo. Nguồn tin cho biết nữ diễn viên nhận cát-xê rất cao, khoảng 41.000-70.000 USD cho vài tiếng xuất hiện. Chung Lệ Đề diễn ở sự kiện bình dân. Ảnh: Internet Vài năm trở lại đây, danh tiếng Chung Lệ Đề đi xuống. Do nhiều tuổi, cô không còn chỗ đứng trong showbiz. Việc xuất hiện nhiều ngôi trẻ nổi bật khiến Chung Lệ Đề khó có cơ hội cạnh tranh. Vắng show, thời gian qua Chung Lệ Đề làm nhiều nghề. Ngoài ca hát, cô còn livestream tập thể dục, quay vlog.

Ngoài ra, Chung Lệ Đề cũng mất điểm trong mắt công chúng do gu ăn mặc gợi cảm quá đà. Nữ diễn viên nổi tiếng phóng khoáng, thích phô trương cơ thể. Điều này khiến cô thường xuyên bị la ó vì hở bạo dẫn đến phản cảm. Sự xuất hiện của ngôi sao trẻ khiến Chung Lệ Đề khó có cơ hội cạnh tranh. Ảnh: Internet Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada. Cô có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Từ nhỏ, nữ diễn viên mơ ước làm phát thanh viên đài truyền hình. Năm 23 tuổi, người đẹp ghi danh dự thi và đoạt vương miện hoa hậu tại cuộc thi Miss Chinese International do đài TVB tổ chức. Cũng từ đây, cô chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên.

Cô từng được tạp chí Marie Claire trao giải Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất năm 1999 và còn được tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất Châu Á. Là cô gái trong mộng của nhiều gã đàn ông, Chung Lệ Đề ngoài sự nghiệp thì chuyện tình cảm cũng ồn ào không kém. Nữ diễn viên từng nổi tiếng với mối tình cùng Thiên vương Quách Phú Thành song lại "đường ai nấy đi" sau 2 năm. Năm 1998, cô kết hôn với Giám đốc khách sạn người Bỉ Glen Ross và có một cô con gái. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng khép lại vì lý do bất đồng quan điểm Đông - Tây trong đời sống vợ chồng. 5 năm sau, Lệ Đề bén duyên với nhà sản xuất âm nhạc Nghiêm Chấn Tường. Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với 2 cô con gái từng là ký ức đẹp của nữ diễn viên song lại tiếp tục đi vào vết xe đổ. Chung Lệ Đề và người chồng thứ 3. Ảnh: Internet Năm 2015 Chung Lệ Đề gặp gỡ Trương Luân Thạc trong một chương trình thực tế, họ bén duyên và luôn sánh vai tại nhiều sự kiện. Sau một năm yêu nhau, bạn trai kém 12 tuổi cầu hôn nữ diễn viên. Tuy nhiên, mối quan hệ này không được gia đình Trương Luân Thạc đồng ý vì Chung Lệ Đề đã lớn tuổi, sẽ khó sinh con. Bất chấp tất cả, cặp đôi lệch 12 tuổi này vẫn đến bên nhau. Năm 2016, Chung Lệ Đề tuyên bố kết hôn lần 3 với Trương Luân Thạc. Đám cưới của hai người có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham dự như Lâm Chí Dĩnh, Trần Hạo Dân, "thiên hậu" làng nhạc Na Anh…

Đã sáng tỏ tin đồn mỹ nhân gốc Việt - Chung Lệ Đề ly hôn chồng trẻ Trước đó, dân mạng đồn thổi cuộc hôn nhân của Chung Lệ Đề đang trục trặc, chồng trẻ muốn ly hôn vì cô mua chiếc váy 500.000 NDT.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-thoi-bieu-tuong-goi-cam-chung-le-de-di-dien-su-kien-nho-lam-nhieu-nghe-muu-sinh-512104.html