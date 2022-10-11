Chân Tử Đan thất bại thảm hại trong phim mới, thua lỗ 25 triệu USD

Sao quốc tế 11/10/2022 07:18

Bộ phim "Giải cứu" tiếp tục là một dự án điện ảnh thất bại của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, doanh thu sau 7 ngày công chiếu của bộ phim Giải Cứu của nam tài tử Chân Tử Đan trong vai trò sản xuất hiện chỉ đạt 15 triệu NDT (2 triệu USD). Với tỷ lệ người xem thấp như hiện tại, theo dự đoán của các trang điện ảnh Trung Quốc, bộ phim chỉ có thể cán mốc tổng doanh thu phòng vé khoảng 19 triệu NDT (2,6 triệu USD).

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Phim mới của Chân Tử Đan có doanh thu thấp. Ảnh: Intrenet

Giải cứu được Chân Tử Đan thực hiện từ tháng 12/2019, nhưng sau đó phải hoãn quay 6 tháng vì dịch bệnh, làm thiệt hại kinh tế hơn 10 triệu NDT (1,5 triệu USD). Bộ phim hoàn thành vào năm 2020, kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu NDT (27,9 triệu USD). Với tình hình phòng vé bết bát, Giải cứu thậm chí không đủ để trả cát-xê cho diễn viên, nhà sản xuất đối diện với thua lỗ nặng. Sohu cho biết, Giải cứu ước tính thiệt hại hơn 25 triệu USD, bộ phim mà Chân Tử Đan ấp ủ còn thua kém về mặt doanh thu so với những phim hoạt hình vốn dành cho trẻ em.

Nguyên nhân tác phẩm của Chân Tử Đan thảm bại doanh thu là do không thuộc nhóm phim được ưu tiên về suất chiếu, phòng chiếu. Bên cạnh đó, chất lượng của phim không tốt, dẫn tới truyền miệng kém. Do đó, tác phẩm ít có khả năng tạo đột phá doanh thu.

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Kịch bản phim gây tranh cãi. Ảnh: Internet

Phim bị chê nội dung cũ kỹ, cốt truyện khiên cưỡng. Cách xây dựng nhân vật bị đánh giá không tốt. Ví dụ người cha đưa con tới tận vùng giá lạnh chỉ để dạy con một bài học về đạo đức. Hay cậu bé đảm nhiệm vai người con bị cho là phiền nhiễu, gây khó chịu vì tính cách ương bướng quá mức.

Chân Tử Đan thất bại thảm hại trong phim mới, thua lỗ 25 triệu USD - Ảnh 4

Chân Tử Đan sinh ngày 27/7/1963 tại tỉnh Quảng Đông. Anh là võ sư, diễn viên, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng người Hong Kong. Mẹ của Chân Tử Đan là Bow Sim Mark - võ sư nổi tiếng thế giới, đồng thời là chuyên gia về Thái Cực Quyền - người đã thành lập Học viện Võ thuật Trung Quốc nổi tiếng thế giới.

Chân Tử Đan là một trong những nghệ sĩ dòng phim võ thuật luôn đón đầu xu hướng. Anh đi tiên phong trong việc miêu tả võ thuật tổng hợp, ví dụ ở các bộ phim như Tiger Cage 2 và Flashpoint. Anh đặt ra nhiều tiêu chuẩn mới về võ thuật trên màn ảnh, đặc biệt ở ác dự án như Iron Monkey, Wu Xia và Kung Fu Jungle... Cho đến nay, anh được khán giả ghi nhận vì đã góp phần phổ biến Vịnh Xuân Quyền ở Trung Quốc. Anh đóng vai kiện tướng Vịnh Xuân Quyền trong bộ phim Ip Man năm 2008 - một tác phẩm thành công về doanh thu phòng vé. Nhờ vậy, số lượng người theo học Vịnh Xuân Quyền ngày càng tăng. Tài tử thậm chí gây được tiếng vang lớn ở Hollywood trong những năm gần đây khi anh tham gia các vai chính trong các bộ phim như Mulan và Rogue One: A Star Wars Story.

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