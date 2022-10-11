Tỷ phú Trần Kim Phi được cho là đã chia tay người tình kém 30 tuổi, quay lại giúp đỡ con gái nuôi Lưu Diệc Phi lấy lại chỗ đứng trong showbiz.

Trần Kim Phi và mẹ của Lưu Diệc Phi được cho là đã mở một công ty giải trí, họ chủ yếu giúp đỡ và hỗ trợ cho Lưu Diệc Phi. Trong hai năm trở lại đây, tài nguyên của Lưu Diệc Phi tăng nhanh chóng, lấy lại vị thế của làng giải trí trong nước. Nhiều cư dân mạng cho rằng, tài nguyên của Lưu Diệc Phi trong hai năm qua tăng vọt không thể tách rời công lao từ Trần Kim Phi. Trong thời gian Lưu Diệc Phi "chân ướt chân ráo" bước chân vào showbiz chính nhờ cha nuôi mà sự nghiệp của cô thăng hoa, gặt hái được nhiều thành công, bây giờ còn có xu hướng phục hồi nhanh chóng.

Từ ngày chập chững bước chân vào showbiz, Lưu Diệc Phi đã có sự nâng đỡ từ cha nuôi giàu có. Tỷ phú Trần Kim Phi ngày ấy luôn đồng hành với nữ diễn viên trong mọi sự kiện. ẢNh: Intrenet Lưu Diệc Phi được xem là một ngôi sao được "trải thảm hồng" ngay từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí. Vai diễn đầu tiên của cô là nữ chính trong bộ phim Kim phấn thế gia, hợp tác với hai nghệ sĩ nổi tiếng là Trần Khôn và Đổng Khiết. Nhiều thông tin cho rằng, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi có sự hậu thuẫn của cha nuôi, tỷ phú Trần Kim Phi. Nữ diễn viên sang Mỹ sinh sống sau khi cha mẹ cô ly hôn. Thời gian ở Mỹ, cô có duyên gặp gỡ tỷ phú Trần Kim Phi, một nhân vật có máu mặt của giới bất động sản Trung Quốc. Trần Kim Phi đã quyết định đỡ đầu cho Lưu Diệc Phi, giúp cô trở thành ngôi sao trong làng giải trí.

Lưu Diệc Phi và người cha nuôi quyền lực, giàu có - Trần Kim Phi. Ảnh: Internet Tuy nhiên, mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và cha nuôi được cho rằng rạn nứt từ năm 2015 khi nữ diễn viên công khai hò hẹn với tài tử xứ Hàn - Song Seung Heon. Cặp đôi bén duyên khi cùng cộng tác trong một bộ phim truyền hình. Sau hơn 3 năm hẹn hò, cặp đôi xác nhận chia tay vì không có thời gian vun đắp tình cảm. Nhiều ý kiến cho rằng, con đường sự nghiệp của Lưu Diệc Phi không còn thuận lợi như trước khi nữ diễn viên không còn nguồn tài nguyên phim ảnh dồi dào. Nguyên nhân của sự tuột dốc được cho là thiếu vắng sự hậu thuẫn của cha nuôi Trần Kim Phi. Trần Kim Phi và bạn gái - diễn viên Dương Thái Ngọc. Ảnh: Intrenet Sau khi "bỏ lơ" Lưu Diệc Phi, tỷ phú Trần Kim Phi hò hẹn với nữ diễn viên Dương Thái Ngọc, kém ông tận 30 tuổi. Với sự hậu thuẫn về tài chính cùng mối quan hệ của tỷ phú Trần Kim Phi, sự nghiệp của Dương Thái Ngọc khá thuận lợi trong những năm qua. Dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng cô lại được nhiều nhãn hàng ưu ái, góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng và xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Mỹ nhân khiến Trần Kim Lợi mê đắm được nhận xét có nét hao hao Lưu Diệc Phi. Ảnh: Intrenet Trước đây, Trần Kim Phi và Dương Thái Ngọc thường công khai tình cảm trên các trang mạng xã hội. Nhưng hiện tại cặp đôi về cơ bản không có tương tác gì. Nhiều cư dân mạng suy đoán rằng Trần Kim Phi và Dương Thái Ngọc có thể đã chia tay. Việc Trần Kim Phi bất ngờ quay lại ủng hộ Lưu Diệc Phi, đồng thời mở công ty cùng mẹ cô, dự đoán sắp tới "thần tiên tỷ tỷ" sẽ oanh tạc màn ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-nuoi-ty-phu-quay-lai-nang-do-luu-diec-phi-nguoi-tinh-kem-30-tuoi-bi-bo-roi-512379.html