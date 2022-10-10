Vẻ đẹp 'đại hồng' của 4 sao nữ hot nhất Cbiz: Lưu Diệc Phi nhan sắc đánh bại thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba kinh diễm

Sao quốc tế 10/10/2022 12:11

Top 4 sao nữ hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại gọi tên Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi.

Màn ảnh Hoa ngữ hiện đang chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những bóng hồng. Dẫu vậy trong mắt người hâm mộ số người nổi tiếng lẫn có sự nghiệp thành công thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Đối với netizen 4 nữ diễn viên đang "đại hồng" ở thời điểm hiện tại và nhận xét vẻ đẹp của họ. Danh sách các sao nữ "đại hồng đại bạo" và đều có nhan trị thuộc vào loại cực phẩm cụ thể như sau:

- Lưu Diệc Phi trong trẻo nhưng khí chất lạnh lùng.

- Dương Mịch cổ linh tinh quái.

- Triệu Lệ Dĩnh dễ thương thân thiện.

- Địch Lệ Nhiệt Ba dị vực kinh diễm.

Được gọi với danh xưng mỹ miều là "Mỹ nhân cổ trang", Lưu Diệc Phi hiếm khi vắng mặt trong những bảng xếp hạng nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Hoa ngữ. Dù cho chưa được đánh giá cao về mặt diễn xuất nhưng trong năm 2022 này, nữ diễn viên họ Lưu đã có một năm thành công khi giúp dự án Mộng Hoa Lục đạt được nhiều thành tựu lớn. Thậm chí nhan sắc của cô nàng được người hâm mộ nhận xét là đánh bại cả thời gian khi trông vẫn rất xinh đẹp như tuổi đôi mươi. 

Vẻ đẹp 'đại hồng' của 4 sao nữ hot nhất Cbiz: Lưu Diệc Phi nhan sắc đánh bại thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba kinh diễm - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet 

Mặc dù phải nhận không ít những lời chê bai vì hình tượng nhân vật một màu nhưng không thể phủ nhận việc Dương Mịch hiện vẫn đang là một trong những mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất làng giải trí xứ Trung. Dù cho giai đoạn gần đây, cô nàng tí xuất hiện trên các bộ phim mới nhưng tên tuổi của Dương Mịch vẫn luôn có được chỗ đứng vứng chắc trong Cbiz. 

Vẻ đẹp 'đại hồng' của 4 sao nữ hot nhất Cbiz: Lưu Diệc Phi nhan sắc đánh bại thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba kinh diễm - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Bận rộn với việc chuyển hình là thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Sở hữu làn da mịn màng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng, không chỉ vậy khả năng diễn xuất lẫn thành công mà cô có được trong sự nghiệp luôn là nguồn động lực lớn để cho các thế hệ trẻ noi gương từng ngày. 

Vẻ đẹp 'đại hồng' của 4 sao nữ hot nhất Cbiz: Lưu Diệc Phi nhan sắc đánh bại thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba kinh diễm - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet 

Không hề kém cạnh các đàn chị, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thừa thắng xông lên với hàng loạt những tác phẩm nổi tiếng như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của AnhTrường Ca Hành và gần đây nhất là Ngự Giao Ký. Sở hữu nhan sắc kinh diễm và vóc dáng thon gọn đáng mơ ước, Địch Lệ Nhiệt Ba không mất nhiều thời gian để chinh phục trái tim khán giả. 

Vẻ đẹp 'đại hồng' của 4 sao nữ hot nhất Cbiz: Lưu Diệc Phi nhan sắc đánh bại thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba kinh diễm - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet 

Mặc dù còn gây nhiều tranh cãi về khả năng diễn xuất song không thể phủ nhận vẻ đẹp và tài năng của Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba ở thời điểm hiện tại. 

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Dân tình tỏ ra bất ngờ trước việc Triệu Lệ Dĩnh tự nhận mình là người đa nhân cách.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi Dương Mịch sao Hoa ngữ sao Châu Á

TIN LIÊN QUAN

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Fan Cbiz sốc trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh là người 'đa nhân cách': 'Tôi cảm giác được trong cơ thể có rất nhiều bản thể'

Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều rẻ theo những chiều hướng khác nhau ra sao?

Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Hé lộ thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa làm 'người thứ 3' xen giữa Dương Mịch và tình mới, phản ứng của netizen khiến nhiều người bất ngờ

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc ra sao trong phim mới mà khiến netizen 'khen đáo khen để' không ngớt?

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc ra sao trong phim mới mà khiến netizen 'khen đáo khen để' không ngớt?

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi

Xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện visual đẳng cấp vượt xa Angela Baby và Lưu Thi Thi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 38 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 38 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 38 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI