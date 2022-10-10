Đối với netizen 4 nữ diễn viên đang "đại hồng" ở thời điểm hiện tại và nhận xét vẻ đẹp của họ. Danh sách các sao nữ "đại hồng đại bạo" và đều có nhan trị thuộc vào loại cực phẩm cụ thể như sau:

Màn ảnh Hoa ngữ hiện đang chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những bóng hồng. Dẫu vậy trong mắt người hâm mộ số người nổi tiếng lẫn có sự nghiệp thành công thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Triệu Lệ Dĩnh dễ thương thân thiện.

- Địch Lệ Nhiệt Ba dị vực kinh diễm.

Được gọi với danh xưng mỹ miều là "Mỹ nhân cổ trang", Lưu Diệc Phi hiếm khi vắng mặt trong những bảng xếp hạng nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Hoa ngữ. Dù cho chưa được đánh giá cao về mặt diễn xuất nhưng trong năm 2022 này, nữ diễn viên họ Lưu đã có một năm thành công khi giúp dự án Mộng Hoa Lục đạt được nhiều thành tựu lớn. Thậm chí nhan sắc của cô nàng được người hâm mộ nhận xét là đánh bại cả thời gian khi trông vẫn rất xinh đẹp như tuổi đôi mươi.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Mặc dù phải nhận không ít những lời chê bai vì hình tượng nhân vật một màu nhưng không thể phủ nhận việc Dương Mịch hiện vẫn đang là một trong những mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất làng giải trí xứ Trung. Dù cho giai đoạn gần đây, cô nàng tí xuất hiện trên các bộ phim mới nhưng tên tuổi của Dương Mịch vẫn luôn có được chỗ đứng vứng chắc trong Cbiz.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Bận rộn với việc chuyển hình là thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Sở hữu làn da mịn màng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng, không chỉ vậy khả năng diễn xuất lẫn thành công mà cô có được trong sự nghiệp luôn là nguồn động lực lớn để cho các thế hệ trẻ noi gương từng ngày.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Không hề kém cạnh các đàn chị, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thừa thắng xông lên với hàng loạt những tác phẩm nổi tiếng như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Trường Ca Hành và gần đây nhất là Ngự Giao Ký. Sở hữu nhan sắc kinh diễm và vóc dáng thon gọn đáng mơ ước, Địch Lệ Nhiệt Ba không mất nhiều thời gian để chinh phục trái tim khán giả.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mặc dù còn gây nhiều tranh cãi về khả năng diễn xuất song không thể phủ nhận vẻ đẹp và tài năng của Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba ở thời điểm hiện tại.