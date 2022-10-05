Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ?

Sao quốc tế 05/10/2022 09:58

Danh sách được cho là đội hình các nghệ sĩ nữ trong mùa mới của show truyền hình đình đám Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng là một chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao của đài Mango TV – Trung Quốc, được xây dựng như một show thi đấu “sống còn” để dành suất debut nhóm nhạc cuối cùng.

Đây là cuộc tranh tài giữa 30 "chị đại" nổi tiếng đã có thời gian xuất đạo nhiều năm cũng như đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp xứ Trung và tuổi đời đều vượt ngưỡng 30. Đây cũng được coi là cơ hội đổi đời cho nữ nghệ sĩ từng vướng scandal.

Mới đây, danh sách được cho là đội hình nghệ sĩ nữ tham gia tranh tài trong mùa 4 của show thực tế đình đám Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đã được lan truyền "rần rần" trên Weibo. Chương trình dự kiến sẽ có sự góp mặt của một số tên tuổi lớn nhất showbiz xứ Trung. Trước tiên, các cái tên như Lưu Diệc Phi, Thang Duy và Jessi từ Hàn khiến dân tình không khỏi chú ý.

Trong đó, một trong những cái tên nổi bật nhất có thể kể đến "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Được biết trước khi tập trung chủ yếu vào lĩnh vực diễn xuất, sao nữ Thần Điêu Đại Hiệp cũng từng có thời gian hoạt động như một ca sĩ, gây bão một thời nhờ giọng hát thu hút cùng visual chuẩn nét thần tượng.

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ? - Ảnh 1

Ngoài Lưu Diệc Phi thì Thang Duy cũng là một cái tên khiến khán giả vô cùng mong đợi. Cô được cho là một cái tên "đáng gờm" nếu góp mặt trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4. Thế nhưng, gần đây, nữ diễn viên vừa gặt hái thành công với dự án phim Quyết Định Chia Tay, thế nên nhiều khán giả cho rằng cô mong muốn khán giả sẽ sẽ nhớ mình với tư cách là một diễn viên hơn. Hơn nữa, Thang Duy cũng là một nghệ sĩ rất ít tham gia show truyền hình của Trung Quốc nên khả năng cô góp mặt là không cao. 

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, còn 2 cái tên dự kiến góp mặt cũng thu hút sự quan tâm là Lâm Y Thần và Jessi. Nếu Lâm Y Thần đã quá quen mặt với khán giả phim ngôn tình Trung Quốc thì Jessi cũng được biết đến là một nữ rapper Hàn Quốc sở hữu phong cách âm nhạc cũng như giọng hát riêng biệt với nhiều bản hit đình đám. 

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ? - Ảnh 3

Dàn mỹ nhân đẳng cấp hội tụ 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' mùa 4: Lưu Diệc Phi, 'chị đẹp' Jessi từ Hàn cùng hội tụ? - Ảnh 4

Nếu đây thực sự là danh sách đội hình nghệ sĩ nữ tham gia tranh tài Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4, dự kiến chương trình sẽ có những tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ các "chị đẹp" đình đám. 

Ngoài ra Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 dự kiến còn có sự tham gia của các sao khác như Coco Lý Văn, Viên Á Duy, Tôn Yến Tư, Chung Gia Hân, Xuân Hạ, Vương Hiểu Thần, Lư Tĩnh San, Trần Pháp Lai, Dương Dung, Lý Thiến, Lý Văn, Trịnh Tú Văn, Tia Ray, Dương Thái Ngọc, Quế Luân Mỹ, Lưu Nhã Sắt, Phạm Vỹ Kỳ, Vương Nhược Lâm, Kha Dĩ Mẫn, Đới Bội Ni, Chiêm Văn Đình, Quách Mỹ Mỹ, Miko (By2), Lưu Hân, Lý Nhược Đồng, Khương Nghiên, Đồng Dao.

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