Thang Duy xuất hiện rạng rỡ bên ông xã, lập tức 'xóa tan' tin đồn rạn nứt hôn nhân

Sao quốc tế 17/08/2022 17:17

Thang Duy và chồng là đạo diễn Kim Tae Young chúc mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hàn Quốc bất ngờ được truyền tay nhau trên khắp các trang mạng xã hội.

Vào ngày 16/8, Sina đưa tin, Thang Duy và chồng là đạo diễn Kim Tae Young thực hiện video chúc mừng 30 năm thiết lập ngoại giao Trung - Hàn. Đây là lần hiếm hoi cặp sao công khai xuất hiện bên nhau sau nhiều năm kết hôn.

Trong video, vợ chồng Thang Duy thể hiện tình cảm gắn bó, sâu sắc khi liên tục trao nhau ánh nhìn trìu mến, tương tác thân mật. Theo Sina, video trên đập tan tin đồn Thang Duy và Kim Tae Young rạn nứt hôn nhân thời gian qua.

Thang Duy xuất hiện rạng rỡ bên ông xã, lập tức 'xóa tan' tin đồn rạn nứt hôn nhân - Ảnh 1

Thang Duy kết hôn với đạo diễn Kim Tae Young năm 2014. Họ quen biết và phát triển tình cảm sau bộ phim Thu muộn. Sau khi lập gia đình, cô sống tại Hàn Quốc, kín tiếng đời tư. Tháng 8/2021, gia đình nữ nghệ sĩ rời thành phố Seoul chuyển đến sống tại một vùng quê. Trên truyền thông, Thang Duy chia sẻ gặp áp lực trong cuộc sống, vì vậy cần thay đổi môi trường. Ngoài ra, Thang Duy còn chia sẻ đang tìm mua căn nhà để sống và lập nghiệp. 163 cho biết nữ diễn viên về Trung Quốc cùng con gái Summer và sống ở Bắc Kinh. Trước những tin đồn hôn nhân tan vỡ, minh tinh Sắc, Giới không đưa ra phản hồi.

Thang Duy xuất hiện rạng rỡ bên ông xã, lập tức 'xóa tan' tin đồn rạn nứt hôn nhân - Ảnh 2

Đến cuối tháng 10/2021, Thang Duy trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật. Việc nữ diễn viên rời Hàn Quốc trong thời điểm dịch bệnh để tham dự các sự kiện thương mại ở quê nhà được đánh giá bất thường. Trước đây, cô thường quay lại Trung Quốc khi nhận kịch bản phim mới, và chỉ ở lại thời gian ngắn.

Thang Duy xuất hiện rạng rỡ bên ông xã, lập tức 'xóa tan' tin đồn rạn nứt hôn nhân - Ảnh 3

Thang Duy sinh năm 1979, gia nhập ngành giải trí từ năm 2004. Cô được biết đến nhiều với vai diễn Vương Giai Chi trong phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An. Thang Duy nằm trong nhóm 8 hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại lục. Cô được yêu thích nhờ khả năng diễn xuất và được mệnh danh là "nữ thần văn nghệ" với vẻ đẹp tinh tế, khí chất đặc biệt, phù hợp với màn ảnh rộng.

Sự nghiệp của Thang Duy đang ở đỉnh cao sau khi bộ phim Decision to Leave (Quyết tâm chia tay) thành công vang dội, gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế thời gian qua. 

Động thái của Thang Duy sau khi tin ly thân với ông xã đạo diễn 'dậy sóng' mạng xã hội

Động thái của Thang Duy sau khi tin ly thân với ông xã đạo diễn 'dậy sóng' mạng xã hội

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Thang Duy đang ly thân cùng ông xã đạo diễn Kim Tae Young

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