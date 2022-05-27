Thang Duy từng bị bạn diễn chỉ trích đến rơi nước mắt chỉ vì đi vệ sinh nhiều, hé lộ nguyên do gây xót xa

Không ai ngờ một mỹ nhân nổi tiếng như Thang Duy lại rơi vào cảnh khó nói đến mức chỉ biết rơi nước mắt trước mọi người.

Thang Duy "gây sốt" trở lại khi cô là nữ chính trong phim điện ảnh "Decision To Leave" đang tranh giải ở Liên hoan phim Cannes 2022. Diễn xuất của Thang Duy trong phim này nhận về rất nhiều lời khen ngợi, dung mạo của cô cũng ngày càng đằm thắm quyến rũ hơn trước.

Chính vì nhận được sự chú ý gần đây, một đoạn phỏng vấn trong quá khứ của Thang Duy được đào lại. Trong đó, nữ diễn viên đã không kìm được nước mắt khi bị bạn diễn trách làm gián đoạn cảm xúc chỉ vì đi vệ sinh nhiều lần.

Thang Duy và Lôi Giai Âm - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi được MC đặt câu hỏi: “Trong lúc hợp tác với nhau, điều gì ở đối phương khiến bạn khó chịu nhất?”. Lôi Giai Âm đã thẳng thắn trả lời rằng, khi quay phim, việc Thang Duy nhiều lần đi vệ sinh đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh, khiến anh không thể nhập tâm vào vai diễn. Thậm chí, có những cảnh trong phim Thang Duy và Lôi Giai Âm phải quay lại đến 10 lần.

Câu trả lời của Lôi Giai Âm diễn khiến Thang Duy trở nên ngượng ngùng, cô tự trách bản thân vì đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn diễn. Sau đó, cô liền vội vàng nói xin lỗi nhưng sau nhịn không được đã bật khóc.

Nữ diễn viên vô cùng ngượng ngùng, khó xử khi bị bạn diễn bóc phốt chuyện riêng tư như vậy - Ảnh: Internet

Thang Duy cho biết cô không cố ý làm mọi người khó chịu, nhưng vì cơ thể gặp vấn đề về bàng quang nên cô đã không kiểm soát được việc đi vệ sinh. Dù đã cố gắng kìm nén nhưng Thang Duy đã rơi nước mắt sau khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình.

Đa phần khán giả cảm thấy thông cảm cho Thang Duy bởi việc đi vệ sinh nhiều không phải lỗi của cô. Bên cạnh đó, nhiều người đã ném đá sự thẳng thắn đến vô duyên của Lôi Giai Âm. Khán giả cho rằng anh đang cố tình biện minh cho sự kém chuyên nghiệp của mình.

Thang Duy bất ngờ xuất hiện tại LHP Cannes 2022 Hai diễn viên Thang Duy và Park Hae Il đã cùng nhau sánh đôi tại LHP Cannes 2022 để quảng bá cho bộ phim mới Decision To Leave (Quyết tâm chia tay).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-duy-tung-bi-ban-dien-chi-trich-den-roi-nuoc-mat-chi-vi-di-ve-sinh-nhieu-he-lo-nguyen-do-gay-xot-xa-471614.html