So kè với Lưu Diệc Phi về nhan sắc, nữ phụ Mộng Lục Hoa bị chỉ trích thậm tệ

Sao quốc tế 27/05/2022 14:52

Dù cũng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nhan sắc của Lâm Duẫn được nhận xét là "không có cửa" nếu như so sánh với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Một trong những tác phẩm cổ trang được quan tâm nhất hiện tại chính là Mộng Hoa Lục. Tác phẩm đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng bởi dàn diễn viên gồm những cái tên nổi bật như Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn, Từ Hải Kiều,... Đặc biệt, đây cũng đánh dấu sự trở lại với dòng phim cổ trang của Lưu Diệc Phi sau 16 năm.

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Mộng Hoa Lục đánh dấu sự trở lại với dòng phim cổ trang của Lưu Diệc Phi sau 16 năm - Ảnh: Internet

Vì những lý do trên mà chỉ khi mới tung trailer đầu tiên, Mộng Hoa Lục đã trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên MXH. Mới đây, khi trailer thứ 2 của phim được tung ra, nhan sắc của Lưu Diệc Phi và Lâm Duẫn bất ngờ bị đem ra so sánh.

Theo đó, có người nhận xét rằng, cả hai minh tinh của Mộng Hoa Lục đều sở hữu nhan sắc kinh diễm và thần thái bất phàm. Nếu như vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi trường tồn theo năm tháng thì dung mạo của Lâm Duẫn được khen là ngày càng lên hương, ngày càng sắc sảo.

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Nhan sắc của Lưu Diệc Phi và Lâm Duẫn trong Mộng Hoa Lục bị đem ra so sánh - Ảnh: Internet

Tuy vậy, có không ít ý kiến cho rằng việc so sánh Lâm Duẫn với một tượng đài nhan sắc như Lưu Diệc Phi thì thật là quá khập khiễng. Lâm Duẫn cũng được cho là xinh đẹp nhưng xét về dung mạo thì tính hết cả giới giải trí khó có ai vượt qua được nữ minh tinh họ Lưu, vì vậy hai người này không thể "ngồi chung mâm" được.

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Nhiều ý kiến cho rằng Lâm Duẫn 'không có cửa' khi so nhan sắc với Lưu Diệc Phi - Ảnh: Weibo

Nhiều nguồn tin cho hay, Mộng Hoa Lục sẽ được chính thức khởi chiếu vào ngày 2/6 tới đây. Hiện tại, bộ phim đã hoàn thành tất cả công đoạn hậu kỳ, chỉ chờ để ra mắt khán giả.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi vừa tung trailer thứ 2 đã bị CĐM ném đá tơi tả vì quá dìm nam nữ chính?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi vừa tung trailer thứ 2 đã bị CĐM ném đá tơi tả vì quá dìm nam nữ chính?

Sau nhiều ngày khiến khán giả mong chờ mới đây bộ phim Mộng Hoa Lục đã tung ra trailer thứ 2. Thế nhưng, chưa được khen bao nhiêu đoàn làm phim Mộng Hoa Lục đã bị ném đá tơi tả vì dìm nam nữ chính để nâng 2 nhân vật phụ do Liễu Nham và Lâm Duẫn đóng.

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