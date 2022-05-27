Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi vừa tung trailer thứ 2 đã bị CĐM ném đá tơi tả vì quá dìm nam nữ chính?

Sau nhiều ngày khiến khán giả mong chờ mới đây bộ phim Mộng Hoa Lục đã tung ra trailer thứ 2. Thế nhưng, chưa được khen bao nhiêu đoàn làm phim Mộng Hoa Lục đã bị ném đá tơi tả vì dìm nam nữ chính để nâng 2 nhân vật phụ do Liễu Nham và Lâm Duẫn đóng.

Sau nhiều ngày khiến khán giả mong chờ mới đây bộ phim Mộng Hoa Lục đã tung ra trailer thứ 2. Thế nhưng, chưa được khen bao nhiêu đoàn làm phim Mộng Hoa Lục đã bị ném đá tơi tả vì dìm nam nữ chính để nâng 2 nhân vật phụ do Liễu Nham và Lâm Duẫn đóng. Cụ thể, nhiều cư dân mạng phát hiện ra rằng trailer thứ 2 của Mộng Hoa Lục chỉ tập chung chủ yếu vào 2 nữ phụ. Video vỏn vẹn chưa đầy 2 phút thế nhưng thời lượng xuất hiện của 2 nữ phụ Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lẫm Duẫn) lại dài gần 1 phút. Trong khi đó, 2 nhân vật chính là Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) lại xuất hiện rời rạc. Mộng Hoa Lục vừa tung trailer thứ 2 đã bị ném đá tơi tả - Ảnh: Internet

Thông tin này vừa được đưa ra đã khiến nhiều khán giả không hài lòng. Việc nhân vật phụ nhiều đất diễn hơn nhân vật chính rất dễ khiến nội dung phim trở thành “nồi cám heo” thiếu liên kết. Đoàn làm phim Mộng Hoa Lục cũng đang phải nhận vô số gạch đá từ một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, trên thực tế không hề có truyện Liễu Nham và Lâm Duẫn cướp đất diễn của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi. Fan của “thần tiên tỷ tỷ” cho biết, trước đó trong trailer đầu tiên thời lượng xuất hiện của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi chiếm đa số. Sang đến trailer thứ 2 là về chủ đề khởi nghiệp nên 3 sao nữ sẽ là nhân vật trung tâm, Trần Hiểu xuất hiện ít hơn cũng là điều dễ hiểu.

Lưu Diệc Phi và dàn nữ phụ - Ảnh: Internet Bộ phim Mộng Hoa Lục có câu chuyện xoay quanh Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - người bị cuộc sống vùi dập vẫn kiên cường đứng lên lập nghiệp. Triệu Phán Nhi nghe tin hôn phu đỗ kỳ thi Đình chưa kịp vui mừng đã bị hắn thoái hôn. Không muốn chấp nhận số phận cô lên kinh đòi lại công đạo. Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu - Ảnh: Internet Trên hành trình của mình cô gặp và giúp đỡ Tống Dẫn Chương khỏi hoàn cảnh ngược đãi khi bị lừa cưới. Sau đó lại cứu thêm một Tôn Tam Nương đang muốn kết thúc cuộc sống vì hôn nhân bế tắc. Cả ba quyết định trụ lại Biện Kinh tự lập nghiệp và sống cuộc sống thuộc về mình. Âu Dương Húc biết được tin tức bèn gây nhiều khó dễ đuổi nàng rời khỏi. Trải qua muôn trùng khó khăn, cả 3 chị em nương tựa vào nhau, họ mở được tửu lâu lớn nhất Kinh Thành. Triệu Phán Nhi cũng không còn ý nghĩ hay lưu tâm gì với người bội bạc mình cả. Cô lập chí mở ra cánh cửa mới cho quyền bình đẳng của phụ nữ, giúp đỡ những người khó khăn. Lưu Diệc Phi xinh đẹp trong tạo hình của phim mới Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet Cuộc đời cuối cùng cũng không phụ người có lòng, Triệu Phán Nhi cũng tìm thấy được hạnh phúc thuộc về mình và kết duyên cùng Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu), sống cuộc sống yên vui về sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mong-hoa-luc-cua-luu-diec-phi-vua-tung-trailer-thu-2-da-bi-cdm-nem-da-toi-ta-vi-qua-dim-nam-nu-chinh-471591.html