Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ loạt ảnh đi chơi cùng bạn bè trên trang cá nhân Weibo. Đáng chú ý là nhan sắc nổi bật và thân hình hoàn hảo của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen từ cư dân mạng.

Trong loạt ảnh, Lưu Diệc Phi diện chiếc áo trắng có điểm nhấn ở phần ống tay mang lại cảm giác nữ tính, kết hợp với đầm ngắn và đôi bốt thấp cổ màu đen năng động, tất cả phối với nhau rất hài hòa. Chiếc váy ngắn khoe đôi chân dài miên man được nhận xét là "trắng đến phát sáng", ngay cả khi ngồi cũng không lộ khuyết điểm nào, khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ bởi nhiều người vẫn quen thuộc với hình ảnh mỹ nhân cổ trang kín đáo của Lưu Diệc Phi.