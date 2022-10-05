Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn

Sao quốc tế 05/10/2022 08:18

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ loạt ảnh tụ tập với các bạn hôm cuối tuần trên trang cá nhân của mình.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ loạt ảnh đi chơi cùng bạn bè trên trang cá nhân Weibo. Đáng chú  ý là nhan sắc nổi bật và thân hình hoàn hảo của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen từ cư dân mạng.

Trong loạt ảnh, Lưu Diệc Phi diện chiếc áo trắng có điểm nhấn ở phần ống tay mang lại cảm giác nữ tính, kết hợp với đầm ngắn và đôi bốt thấp cổ màu đen năng động, tất cả phối với nhau rất hài hòa. Chiếc váy ngắn khoe đôi chân dài miên man được nhận xét là "trắng đến phát sáng", ngay cả khi ngồi cũng không lộ khuyết điểm nào, khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ bởi nhiều người vẫn quen thuộc với hình ảnh mỹ nhân cổ trang kín đáo của Lưu Diệc Phi.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn - Ảnh 1
Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn - Ảnh 2

 

Người hâm mộ cũng nhanh chóng tìm ra thông tin về trang phục của cô, bộ đồ chỉ có giá vài trăm tệ. Mặc dù diện trang phục bình dân, không có thiết kế cầu kỳ, nhiều người nhận xét nó trở nên hút mắt chỉ vì người mặc là Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh bộ đầm giản dị, chiếc túi hàng hiệu cũng được quan tâm không kém. Chiếc túi xa xỉ này có giá hơn 17.800 Nhân dân tệ (gần 60 triệu đồng).

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn - Ảnh 3
Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn - Ảnh 4
Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn - Ảnh 5
Nhan sắc của Lưu Diệc Phi tiếp tục 'dậy sóng' sau chuyến đi chơi cùng bạn - Ảnh 6

 

Ở tuổi 35, ngoài công việc, Diệc Phi tận hưởng cuộc sống độc thân bằng việc du lịch, đọc sách và thoải mái làm những điều mình thích. Nữ diễn viên hiện vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên dàn thú cưng của mình. Cô đặc biệt mang chú chó ra ngoài chơi, đây cũng chỉ là một thành viên trong "gia đình thú cưng" của cô.

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19 năm trước, Lưu Diệc Phi lần đầu được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" khi vào vai Vương Ngữ Yên, thời gian trôi qua, danh xưng ấy vẫn chỉ thuộc về mình cô.

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