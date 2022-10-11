Nếu từng yêu thích phim Hong Kong (Trung Quốc) và các bộ phim của Châu Tinh Trì , khán giả chắc chắn biết đến cái tên Uyển Quỳnh Đan . Nhiều năm về trước, bà chính là nữ hoàng phim hài Hong Kong khi được Châu Tinh Trì trọng dụng mời tham gia các tác phẩm của ông.

Sinh năm 1963, Uyển Quỳnh Đan tốt nghiệp tại lớp đào tạo diễn viên của đài ATV. Dù không có ngoại hình cũng chẳng có diện mạo nổi bật nhưng bà được khen ngợi là người đáng yêu và nhân cách tốt. Lúc mới đầu tham gia showbiz, Uyển Quỳnh Đan chỉ dóng vai phụ và ít có cơ hội tỏa sáng.

Nhiều người nhận định Uyển Quỳnh Đan cả đời đều bị chi phối bởi đàn ông. Có lẽ cũng vì thế mà quãng đời của bà chịu không ít khổ đau. Nhưng ở tuổi trung niên, hạnh phúc mà Uyển Quỳnh Đan đang sở hữu không phải ai cũng có được.

Sau này, Uyển Quỳnh Đan gặp Châu Tinh Trì và chính cuộc gặp này khiến cuộc đời bà thay đổi. Tham gia Trường học Uy Long của "vua hài", Uyển Quỳnh Đan được khán giả yêu mến vì vai diễn cô Lương hài hước với ngoại hình xấu "ma chê quỷ hờn".

Ban đầu, Uyển Quỳnh Đan không thích bản thân bị "hủy hoại nhan sắc" thế này trên màn ảnh. Tuy nhiên chính Châu Tinh Trì đã là người thuyết phục nữ diễn viên giữ phong cách này. "Nếu xinh đẹp như Trương Mạn Ngọc hay Chung Sở Hồng thì chị đã không là Uyển Quỳnh Đan. Bởi vậy, chị phải biết lợi thế của mình là gì để sau này khán giả gặp và gọi đúng tên chị, Uyển Quỳnh Đan", Châu Tinh Trì khuyên nhủ nữ minh tinh.

Thế là Uyển Quỳnh Đan quyết định giữ hình tượng "gái xấu" này và tiếp tục đóng phim cùng Châu Tinh Trì, ghi điểm qua những dự án như Quan Xẩm Lốc Cốc, Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Đại Nội Mật Thám 008, Thực Thần,... Sau đó, Uyển Quỳnh Đan đã ký kết hợp đồng cùng TVB kể từ năm 1995, dần dần trở thành một trong những ngôi sao gạo cội của hãng.

Tuy có sự nghiệp rộng mở trên màn ảnh nhưng Uyển Quỳnh Đan liên tục khổ sở vì đàn ông, đặc biệt là bạn diễn nam. Sau khi bị Châu Tinh Trì "dụ dỗ" đóng hàng loạt vai gái xấu, nữ minh tinh sinh năm 1963 trở lại với vai diễn nghiêm túc, nổi bật nhất là mẹ của Na Tra trong Đát Kỷ Trụ Vương hay phim kinh dị đình đám Cương Thi Đạo Trưởng.

Uyển Quỳnh Đan trong phim "Đắt Kỷ Trụ Vương". Ảnh: Internet

Cũng trong Cương Thi Đạo Trưởng, Uyển Quỳnh Đan quen biết và nảy sinh tình cảm với bạn diễn Lâm Chánh Anh. Ngỡ tưởng cuộc tình của họ sẽ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới hạnh phúc thì nào ngờ khi Uyển Quỳnh Đan sắp được khoác lên mình bộ áo cưới thì bi kịch ập tới.

Lâm Chánh Anh phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối nên đã chủ động chia tay Uyển Quỳnh Đan. Ông bỏ đi và dấu biệt tung tích của mình vì không muốn làm khổ bà. Sự ra đi của ông đã đẩy Uyển Quỳnh Đan vào góc tối của cuộc đời. Nữ diễn viên phải nghỉ diễn một thời gian vì trầm cảm và ảnh hưởng tâm lý, được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị suốt 5 năm dài.

Uyển Quỳnh Đan và Lâm Chánh Anh (ở giữa). Ảnh: Internet

Nhờ được người thân, bạn bè quan tâm chăm sóc và được điều trị tận tình, sức khỏe của Uyển Quỳnh Đan dần hồi phục. Nhưng vết thương lòng quá lớn khiến bà khó yêu thêm lần nữa.

Mãi đến khi gần 40 tuổi, Uyển Quỳnh Đan mới tìm được hạnh phúc bên Hoàng Nãi Dương, một thương nhân giàu có vốn hâm mộ bà từ lâu. Ông Hoàng là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc kinh doanh pha lê hàng đầu khu vực với gia sản lên tới hàng trăm triệu HKD.

Hôn nhân của bà được nhiều người chúc phúc. Ảnh: Internet

Năm 2004, Uyển Quỳnh Đan bí mật kết hôn tại Mỹ. Từ sau đó, cuộc đời bà khá bình yên và êm ấm. Nhưng, sau gần 2 thập kỷ bên chồng, Uyển Quỳnh Đan vẫn không thể sinh con cho Hoàng Nãi Dương. Chuyện này khiến bà canh cánh trong lòng. Dù vậy, doanh nhân Hoàng vẫn rất yêu chiều và quan tâm đến bà.