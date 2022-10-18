Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường, phải dùng diễn viên đóng thế

Sao quốc tế 18/10/2022 17:27

Ở tuổi U60, ngôi sao võ thuật lừng lẫy của Hoa ngữ phải dùng người đóng thế trong cảnh hành động, dùng nhiều sức lực.

Mới đây, nhiều hình ảnh từ trường quay Hoành Điếm bộ phim võ thuật Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan đóng chính tiếp tục được hé lộ. Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin tài tử sử dụng diễn viên đóng thế, không trực tiếp thực hiện các cảnh hành động như xưa.

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường, phải dùng diễn viên đóng thế - Ảnh 1
Ngôi sao võ thuật lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường. Ảnh: Internet

Tại phim trường, tài tử không giấu được vẻ mệt mỏi. Phân đoạn Kiều Phong (Châu Tử Đan) bế hồng A Châu (Trần Ngọc Kỳ) do nàng bị thương, nam diễn viên 59 tuổi phải nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên hậu trường lúc quay cận. Ê-kíp mang giá đỡ để Trần Ngọc Kỳ nằm lên, Châu Tử Đan không tốn sức lực bế bạn diễn. Cảnh toàn quay sau lưng, tài tử dùng người đóng thế.

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường, phải dùng diễn viên đóng thế - Ảnh 2
Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường, phải dùng diễn viên đóng thế - Ảnh 3
Chân Tử Đan dùng người đóng thế khi diễn cảnh bế mỹ nhân. Ảnh: Internet

Không ít người bình luận Chân Tử Đan thấp, thiếu nét dũng mãnh, uy vũ để nhập vai. Ở nguyên tác, Kim Dung tả Kiều Phong cao lớn, mũi cao miệng rộng, mày rậm, oai phong lẫm liệt, qua đời khi mới 33 tuổi. 

Trước khi nhận vai, Chân Tử Đan nói: "Thủ vai anh hùng võ lâm trong tiểu thuyết Kim Dung không phải chuyện dễ. Bất kỳ ai cũng chịu nhiều áp lực". Anh cũng thừa nhận rằng, tuổi tác và ngoại hình của mình không thực sự phù hợp với vai diễn, tuy nhiên khả năng võ thuật thì lại có thừa.

Kiều Phong là bang chủ Cái Bang, anh hùng xuất chúng trong thế giới võ hiệp Kim Dung, võ công thuộc hàng mạnh nhất. Chàng được nhiều người kính nể vì tài năng siêu việt, hào sảng, anh hùng hiệp nghĩa. 

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường, phải dùng diễn viên đóng thế - Ảnh 4
Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường, phải dùng diễn viên đóng thế - Ảnh 5
Chân Tử Đan bị nhiều khán giả chê già, ngoại hình không đủ cao lớn để đóng Kiều Phong "Thiên Long Bát Bộ". Ảnh: Internet

Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Vương Tinh và Trịnh Vỹ Văn làm đạo diễn bấm máy được 2 tháng nay. Chân Tử Đan đồng thời làm nhà sản xuất và đóng chính.  

Trên cương vị nhà sản xuất, trong một thời gian dài, Chân Tử Đan nghiên cứu tiểu thuyết Kim Dung, sử sách và cùng vợ đi tìm bối cảnh đẹp trên khắp Trung Quốc với mong muốn tạo ra tác phẩm chỉn chu về mọi mặt. Chân Tử Đan đề ra yêu cầu khắt khe với bạn diễn. Nam nghệ sĩ từ chối hợp tác với người đẹp từng phẫu thuật thẩm mỹ. Chân Tử Đan muốn diễn cặp cùng nữ nghệ sĩ có nền tảng võ thuật và kỹ năng diễn xuất tốt.

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường, phải dùng diễn viên đóng thế - Ảnh 6
Chân Tử Đan đóng Kiều Phong. Trong khi Trần Ngọc Kỳ được Vương Tinh vào vai nữ chính A Châu. ẢNh: Internet

Chân Tử Đan theo học võ thuật từ nhỏ. Nhờ nền tảng về võ cổ truyền vững chắc, Chân Tử Đan phát triển trở thành một ngôi sao phim hành động những năm thập niên 90. Tên tuổi của anh nổi tiếng tại Châu Á qua nhiều phim hành động võ thuật. Tới khi tham gia Ip Man - Diệp Vấn, Chân Tử Đan lại càng nổi tiếng trên toàn thế giới.

Đầu năm nay, một tác phẩm khác của Kim Dung là Ỷ Thiên Đồ Long ký cũng được đạo diễn Vương Tinh sản xuất, viết kịch bản nhận thất bại sau khi công chiếu. Tác phẩm bị đánh giá phá nát tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2022 chỉ được chấm 3,2/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban. Chân Tử Đan đóng vai Trương Tam Phong trong tác phẩm.

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