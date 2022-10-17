Khát con ở tuổi U50: Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo hơn chục lần, chịu nhiều đau khổ để thực hiện giấc mộng làm mẹ

Sao quốc tế 17/10/2022 23:03

Để đón con yêu chào đời, Lâm Chí Linh trải qua không ít gian nan và nước mắt khi phải thụ tinh nhân tạo hơn chục lần.

Mới đây, diễn viên Lâm Chí Linh góp mặt trong một sự kiện quảng cáo và nhận được sự quan tâm. Cô mặc váy ngắn, khoe vóc dáng gái một con đẹp nuột nà.

Trong sự kiện, diễn viên chia sẻ với khán giả về những niềm vui, nỗi buồn sinh nở, nuôi dạy con. Nói về lựa chọn sinh con khi đã gần 50 tuổi, Lâm Chí Linh hạnh phúc vì có con và mong truyền động lực, niềm tin cho mọi phụ nữ. "Đừng bỏ cuộc. Tôi cũng đã cố gắng cả chục lần để có thể mang thai. Quan trọng là bạn nên chăm sóc cơ thể sớm. Cảm ơn Chúa đã cho tôi một cơ hội", cô nói.

Khát con ở tuổi U50: Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo hơn chục lần, chịu nhiều đau khổ để thực hiện giấc mộng làm mẹ - Ảnh 1
Để hiện thực hóa giấc mơ làm mẹ, Lâm Chí Linh đã trải qua hơn chục lần thụ tinh nhân tạo. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cho biết khao khát làm mẹ khiến cô quyết tâm bước vào quá trình thụ tinh nhân tạo để có con. Do tuổi đã cao, sức khỏe không tốt nên cô thất bại hơn chục lần.

"Tôi không hề có con nhờ mang thai hộ. Tôi là tự sinh con của mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều, thử đi thử lại hơn mười mấy lần. Nào là tiêm, nào uống đủ mọi loại thuốc. Tôi khẳng định mình có thể sinh con ở tuổi 48 bởi tôi luôn kiên trì, không bỏ cuộc", Lâm Chí Linh nghẹn ngào.

Ngay cả khi thụ tinh thành công, Lâm Chí Linh cho biết thời kỳ mang thai, chăm em bé sau sinh và phục hồi sức khỏe của cô rất gian khổ cả về thể chất lẫn tinh thần. "Làm sản phụ và trở thành người mẹ khi đã gần 50 tuổi quả thật không phải chuyện dễ dàng", siêu mẫu nói.

Khát con ở tuổi U50: Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo hơn chục lần, chịu nhiều đau khổ để thực hiện giấc mộng làm mẹ - Ảnh 2

Như mọi bà mẹ khác, Lâm Chí Linh trải qua giai đoạn vất vả thích nghi với vai trò làm mẹ. Cô chưa thể hồi phục thể trạng, tinh thần đôi lúc thất thường, thường thiếu ngủ, nhịp điệu cuộc sống gián đoạn... Những lúc như vậy, chồng trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô: "Mỗi tối, trước khi đi ngủ, chúng tôi đều nắm tay nhau, cầu nguyện. Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe về những điều tôi gặp phải ngày hôm nay, sau đó anh ấy thường vỗ về tôi. Chúng tôi cùng nhau phát triển, thay đổi và tiến bộ, tôi tin đó là cách giao tiếp rất tốt với các cặp vợ chồng".

Khát con ở tuổi U50: Lâm Chí Linh thụ tinh nhân tạo hơn chục lần, chịu nhiều đau khổ để thực hiện giấc mộng làm mẹ - Ảnh 3

Lâm Chí Linh kết hôn với Akira (tên thật: Ryohei Kurosawa) từ tháng 6/2019 và theo chồng sang Nhật sinh sống. Kể từ khi về chung nhà, cặp sao rất mong mỏi có con. Chân dài đắt giá bậc nhất Đài Loan được cho là đã từ chối một số công việc để chuẩn bị cho việc mang thai. Cuối tháng 1, Lâm Chí Linh thông báo sinh con ở tuổi 48.

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