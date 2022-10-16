Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ

Diễn viên gạo cội Vương Đức Thuận chăm tập thể thao, tích cực làm việc. Ở tuổi 86, ông vẫn là cái tên được săn đón trong làng giải trí Hoa ngữ.

Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", trong khi các diễn viên kỳ cựu người thì tận hưởng cuộc sống điền viên bên vợ con, người không may bị bệnh tật hành hạ tuổi xế chiều thì lão ông Vương Đức Thuận lại khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ khi miệt mài theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Tài tử Trung Quốc không để bản thân rảnh rỗi, khi không đóng phim, ông dành nhiều thời gian tập gym. Mới đây, nghệ sĩ nhận nhiều khen ngợi về dung mạo tuổi bát tuần khi đăng ảnh trong phòng tập.

Diễn viên gạo cội trong phòng tập. Ảnh: Internet Vương Đức Thuận chơi nhiều môn thể thao. Thời tiết vào thu mát dịu hơn, ông thích đạp xe tới vùng ngoại ô để vừa rèn luyện thể lực vừa ngắm cảnh. Diễn viên đạp khoảng 25 km cả đi và về. Vương Đức Thuận còn thường trượt băng, cảm thấy biết ơn vì giai đoạn dịch bệnh vẫn được thỏa đam mê. Ông cho biết tuổi cao, không theo đuổi tốc độ trượt, chỉ tập đều đặn, giữ thăng bằng tốt. Tài tử gạo cội chăm chỉ tập thể thao và sống kỷ luật. Ảnh: Internet Dù không còn trẻ, Vương Đức Thuận vẫn kín lịch với hoạt động phim ảnh, quảng cáo, diễn thuyết... Ông cũng là gương mặt quen thuộc cho các nhãn hàng thời trang danh tiếng tại Đại lục. Hình ảnh cụ ông tự tin sải bước trên sàn catwalk, khoe thân hình rắn rỏi được nhận xét không thua kém bất cứ mẫu nam chuyên nghiệp nào.

Ngoài đời, Vương Đức Thuận có gu thời trang sành điệu. Tất cả trang phục đều do ông tự lựa chọn và phối nhằm phù hợp bản thân và những nơi ông xuất hiện. Trang cá nhân weibo của ông thường xuyên đăng tải những chân dung đời thường cũng nhận được tương tác của hàng ngàn cư dân mạng. Trong một bài phỏng vấn với CCTV, Vương Đức Thuận cho biết cuộc đời ông đi lên từ con số 0. Năm 14 tuổi ông bắt đầu bươn chải kiếm tiền phụ gia đình. Năm 24 tuổi Vương Đức Thuận bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên kịch nói. Nam diễn viên vì không có điều kiện đi học thuở nhỏ đã học bổ túc văn hóa vào buổi tối. Đến năm 50 tuổi, ông tới Bắc Kinh nghiên cứu kịch câm và bắt đầu tập thể hình. Vương Đức Thuận cũng là người có công lớn trong việc truyền bá kịch câm Trung Quốc ra thế giới. Trên màn ảnh, Vương Đức Thuận đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: Vua Kungfu với Thành Long, Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc với Lưu Đức Hoa, Thiên địa anh hùng với Khương Văn, Triệu Vy, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Vương Đức Thuận đảm nhiệm vai diễn đại cao thủ Trương Tam Phong. Đảm nhận vai diễn võ thuật ở tuổi 83, Vương Đức Thuận khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ ngoài việc đu dây cáp, ông tự mình thực hiện mọi cảnh đánh đấm trong tác phẩm. Sự năng động, chăm chỉ của Vương Đức Thuận truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Trên trang cá nhân của ông, các khán giả bình luận: "Cháu nhỏ hơn ông 35 tuổi mà sức yếu hơn, cháu sẽ siêng tập luyện để khỏe như cụ", "Ông làm cháu xấu hổ, ông quá kiên trì", "Ông lớn tuổi như vậy còn tập nghiêm túc như thế, cháu có tư cách gì bỏ cuộc"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-do-tuoi-86-cua-tai-tu-dep-lao-nhat-xu-trung-cham-tap-gym-than-hinh-ran-chac-nhu-trai-tre-514304.html