Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ

Sao quốc tế 16/10/2022 22:38

Diễn viên gạo cội Vương Đức Thuận chăm tập thể thao, tích cực làm việc. Ở tuổi 86, ông vẫn là cái tên được săn đón trong làng giải trí Hoa ngữ.

Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", trong khi các diễn viên kỳ cựu người thì tận hưởng cuộc sống điền viên bên vợ con, người không may bị bệnh tật hành hạ tuổi xế chiều thì lão ông Vương Đức Thuận lại khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ khi miệt mài theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

Tài tử Trung Quốc không để bản thân rảnh rỗi, khi không đóng phim, ông dành nhiều thời gian tập gym. Mới đây, nghệ sĩ nhận nhiều khen ngợi về dung mạo tuổi bát tuần khi đăng ảnh trong phòng tập.

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ - Ảnh 1
Diễn viên gạo cội trong phòng tập. Ảnh: Internet

Vương Đức Thuận chơi nhiều môn thể thao. Thời tiết vào thu mát dịu hơn, ông thích đạp xe tới vùng ngoại ô để vừa rèn luyện thể lực vừa ngắm cảnh. Diễn viên đạp khoảng 25 km cả đi và về. Vương Đức Thuận còn thường trượt băng, cảm thấy biết ơn vì giai đoạn dịch bệnh vẫn được thỏa đam mê. Ông cho biết tuổi cao, không theo đuổi tốc độ trượt, chỉ tập đều đặn, giữ thăng bằng tốt.

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ - Ảnh 2
Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ - Ảnh 3
Tài tử gạo cội chăm chỉ tập thể thao và sống kỷ luật. Ảnh: Internet

Dù không còn trẻ, Vương Đức Thuận vẫn kín lịch với hoạt động phim ảnh, quảng cáo, diễn thuyết... Ông cũng là gương mặt quen thuộc cho các nhãn hàng thời trang danh tiếng tại Đại lục. Hình ảnh cụ ông tự tin sải bước trên sàn catwalk, khoe thân hình rắn rỏi được nhận xét không thua kém bất cứ mẫu nam chuyên nghiệp nào.

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ - Ảnh 4

Ngoài đời, Vương Đức Thuận có gu thời trang sành điệu. Tất cả trang phục đều do ông tự lựa chọn và phối nhằm phù hợp bản thân và những nơi ông xuất hiện. Trang cá nhân weibo của ông thường xuyên đăng tải những chân dung đời thường cũng nhận được tương tác của hàng ngàn cư dân mạng.

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ - Ảnh 5

Trong một bài phỏng vấn với CCTV, Vương Đức Thuận cho biết cuộc đời ông đi lên từ con số 0. Năm 14 tuổi ông bắt đầu bươn chải kiếm tiền phụ gia đình. Năm 24 tuổi Vương Đức Thuận bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên kịch nói. Nam diễn viên vì không có điều kiện đi học thuở nhỏ đã học bổ túc văn hóa vào buổi tối. Đến năm 50 tuổi, ông tới Bắc Kinh nghiên cứu kịch câm và bắt đầu tập thể hình. Vương Đức Thuận cũng là người có công lớn trong việc truyền bá kịch câm Trung Quốc ra thế giới.

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ - Ảnh 6

Trên màn ảnh, Vương Đức Thuận đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: Vua Kungfu với Thành Long, Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc với Lưu Đức Hoa, Thiên địa anh hùng với Khương Văn, Triệu Vy, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019.

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ - Ảnh 7

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Vương Đức Thuận đảm nhiệm vai diễn đại cao thủ Trương Tam Phong. Đảm nhận vai diễn võ thuật ở tuổi 83, Vương Đức Thuận khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ ngoài việc đu dây cáp, ông tự mình thực hiện mọi cảnh đánh đấm trong tác phẩm.

Sự năng động, chăm chỉ của Vương Đức Thuận truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Trên trang cá nhân của ông, các khán giả bình luận: "Cháu nhỏ hơn ông 35 tuổi mà sức yếu hơn, cháu sẽ siêng tập luyện để khỏe như cụ", "Ông làm cháu xấu hổ, ông quá kiên trì", "Ông lớn tuổi như vậy còn tập nghiêm túc như thế, cháu có tư cách gì bỏ cuộc"...

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

Một lần nữa, ngoại hình "suy dinh dưỡng" của La Vân Hi trở thành đề tài bàn tán của các "mọt" phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Đức Thuận Ỷ Thiên Đồ Long Ký sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị

Chồng phụ bạc bỏ theo gái trẻ, diva Hong Kong Trịnh Tú Văn vẫn tha thứ và cùng nhau vực dậy sự nghiệp

Chồng phụ bạc bỏ theo gái trẻ, diva Hong Kong Trịnh Tú Văn vẫn tha thứ và cùng nhau vực dậy sự nghiệp

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế?

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế?

'Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người': Nội dung phim nhàm chán nhưng vì sao vẫn lập kỷ lục ấn tượng?

'Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người': Nội dung phim nhàm chán nhưng vì sao vẫn lập kỷ lục ấn tượng?

Dù khiến dân tình 'quắn quéo' bởi độ ngọt ngào nhưng 'Định luật 80/20 của tình yêu' vẫn khiến người xem khó chịu vì điều này!

Dù khiến dân tình 'quắn quéo' bởi độ ngọt ngào nhưng 'Định luật 80/20 của tình yêu' vẫn khiến người xem khó chịu vì điều này!

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 46 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 43 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI