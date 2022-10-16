Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế?

Sao quốc tế 16/10/2022 13:04

Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi vừa xuất hiện trong sự kiện trang sức mới đây. Sự góp mặt của 2 ngọc nữ hàng đầu Đài Loan thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Ngày 15/10, Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi cùng có mặt tại một sự kiện trang sức của nhà thiết kế Cindy Chao. Màn đọ sắc của 2 ngọc nữ xứ Đài đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông và công chúng. 

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế? - Ảnh 1
Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế? - Ảnh 2

Sau nhiều năm rời xa ngành giải trí, ngôi sao Lâm Hy Lôi vẫn giữ được vẻ ngoài đẹp mặn mà, làn da căng mịn như thời trẻ. Nhiều khán giả bày tỏ khó tin khi hiện tại Lâm Hy Lôi đã bước sang tuổi 47. Trong khi đó, người đẹp Hoàn Châu cách cách cùng được đánh giá là trẻ trung và gợi cảm. Ở tuổi 46 nhưng cô vẫn giữ được thân hình thon gọn, mảnh mai.

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế? - Ảnh 3

Được biết, Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi là bạn thân thiết của nhau. Cả hai thường gặp mặt đi ăn, uống trà chiều hay đến nhà nhau chơi.

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế? - Ảnh 4

Nổi danh từ siêu phẩm truyền hình Hoàn Châu cách cách, sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, hiện Lâm Tâm Như vẫn là một trong những ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô thành công trong nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim. Ở tuổi U50, cô vẫn khiến khán giả mê mẩn bởi nhan sắc vượt thời gian của mình. 

để duy trì sắc vóc, nữ diễn viên luôn dùng bữa đúng giờ, hạn chế dầu mỡ, ăn mặn và chia nhỏ các bữa trong ngày. Trong quá trình giảm cân, cô vẫn sử dụng tinh bột và bổ sung hoa quả, rau xanh. 

Ngoài ra, sao nữ chăm chỉ tập thể dục để vừa giảm cân, vừa có thể giữ dáng. Bên cạnh các bài tập plank, gập bụng, Lâm Tâm Như còn thường xuyên chạy bộ. Khi có thời gian, cô thường chạy ngoài trời từ một đến hai tiếng và chạy 15-30 phút với những ngày bận rộn. Boxing, yoga cũng là những bộ môn được "nàng Hạ Tử Vy" của Hoàn Châu cách cách lựa chọn để duy trì hình thể thon gọn. 

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế? - Ảnh 5
Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế? - Ảnh 6

Lâm Tâm Như gần đây hoạt động nghệ thuật rất tích cực. Cô không chỉ mát tay trong việc làm đạo diễn, sản xuất phim mà còn thực hiện gameshow giải trí. Cô cùng các đồng nghiệp là Dương Cẩn Hoa, Quách Tuyết Phù, Tạ Hân Dĩnh và Giang Nghi Dung sẽ tham gia chương trình truyền hình trực tuyến mới có tên Camping Is Busy.

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế? - Ảnh 7

Lâm Hy Lôi sinh năm 1975, trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả tại Đài Loan. Năm 10 tuổi, cả nhà cô sang Mỹ định cư. Quá trình trưởng thành của nữ diễn viên vô cùng êm đềm, không chút gợn sóng.

Năm 1994, Hy Lôi một mình khăn gói trở về Đài Loan lập nghiệp khi chỉ mới 19 tuổi. Gương mặt thanh tú ngọt ngào, vóc dáng gợi cảm giúp người đẹp họ Lâm thuận lợi bước chân vào giới trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Chỉ sau vài tháng làm nghề, cô được mời tham gia diễn xuất trong tác phẩm Tân thiếu lâm ngũ tổ, đáng tiếc không gây được tiếng vang.

Chật vật tìm chỗ đứng chính thống ở nghệ thuật số 7 bất thành, cô chuyển hướng sang đóng phim cấp ba, chụp những bộ ảnh khoe thân táo bạo. Cái tên Lâm Hy Lôi nhờ đó mà nổi như cồn, làm mê đắm không biết bao nhiêu người. 

Trải qua nhiều mối tình, đến cuối cùng, người đẹp Đoạt mệnh tâm khiêu lựa chọn năm tay Dương Thần bước vào lễ đường vào năm 2011. Sau đó, cô rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí. Dù vậy, Hy Lôi vẫn giữ mối quan hảo tỷ muội với Lâm Tâm Như, Thư Kỳ, Trần Thượng Đình.

 

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