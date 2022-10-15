Dù khiến dân tình 'quắn quéo' bởi độ ngọt ngào nhưng 'Định luật 80/20 của tình yêu' vẫn khiến người xem khó chịu vì điều này!

Sao quốc tế 15/10/2022 20:18

Như vậy, bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" do Dương Mịch đóng chính lại một lần nữa lỡ hẹn với khán giả.

Cách đây vài ngày, bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu chính thức xác nhận sẽ phát sóng trên Tencent Video từ ngày 13/10. Dù đây là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của Dương Mịch không được chiếu đài nhưng người hâm mộ vẫn cực kỳ ngóng chờ mối tình chị em của nữ luật sư Tần Thi và Dương Hoa. Vậy nhưng chưa kịp ăn mừng, fan ngơ ngác khi bộ phim bất ngờ hoãn chiếu ngay sát lịch lên sóng.

Dù khiến dân tình 'quắn quéo' bởi độ ngọt ngào nhưng 'Định luật 80/20 của tình yêu' vẫn khiến người xem khó chịu vì điều này! - Ảnh 1
"Định luật 80/20 của tình yêu" do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính bị hoãn chính. Ảnh: Internet

Điều đáng nói, trên mạng đang có rất nhiều tin đồn cho rằng Định luật 80/20 của tình yêu bị hoãn chiếu là do có quá nhiều cảnh tình cảm giữa 2 nhân vật chính, đặc biệt cảnh hôn chiếm nửa bộ phim được cho là không phù hợp. Tuy nhiên đoàn làm phim không có bất kỳ phản hồi vào về thông tin này.

Và trong khoảng thời gian chờ đợi, khán giả tranh thủ "cày" lại đoạn trailer dài gần 2 phút với nhiều phân cảnh mùi mẫn giữa hai diễn viên chính.

Dù khiến dân tình 'quắn quéo' bởi độ ngọt ngào nhưng 'Định luật 80/20 của tình yêu' vẫn khiến người xem khó chịu vì điều này! - Ảnh 2

Định luật 80/20 của tình yêu là bộ phim kể về cuộc đời của Tần Thi (Dương Mịch) chỉ vì đam mê sự nghiệp mà cô nhất định không chịu kết hôn dù luôn bị gia đình hối thúc. Một lần tình cờ, công ty luật danh tiếng mà Tần Thi muốn xin vào làm đăng thông báo tuyển dụng, nhưng chỉ tuyển những ứng viên đã lập gia đình.

Vì để em gái qua được vòng tuyển dụng, anh trai của Tần Thi đã tự ý điền thông tin cô đã lập gia đình cùng Dương Hoa (Hứa Khải) - con trai tập đoàn đối thủ, dù Tần Thi chưa từng quen biết chàng trai này. Nhưng vì để được ở lại công ty mới, Tần Thi quyết định cùng Dương Hoa đi đăng ký kết hôn và dọn về sống cùng, tạo nên nhiều tình huống dở cười, dở khóc.

Dù khiến dân tình 'quắn quéo' bởi độ ngọt ngào nhưng 'Định luật 80/20 của tình yêu' vẫn khiến người xem khó chịu vì điều này! - Ảnh 3

Trong phim, Hứa Khải vào vai chàng trai trẻ tuổi tương đối hiền lành, lấy vợ vì số phận đưa đẩy, vậy nên so với nhiều vai diễn lém lỉnh trước đây, nhiều người cảm thấy diễn xuất của anh chàng có bước thụt lùi, chưa thể hiện được đúng chất "ngây ngô" của nhân vật. Trải dài suốt trailer, người xem chỉ biết lắc đầu trước đôi mắt lờ đờ, thiếu linh khí từ Hứa Khải.

Dù là cảnh ngọt ngào, bế bồng, ôm mỹ nhân trong tay, hay cảnh "đấu võ miệng" thì biểu cảm của chàng diễn viên dưới trướng Vu Chính vẫn không thay đổi nhiều.

Dù khiến dân tình 'quắn quéo' bởi độ ngọt ngào nhưng 'Định luật 80/20 của tình yêu' vẫn khiến người xem khó chịu vì điều này! - Ảnh 4

Hiện tại, thông tin về việc Dương Mịch sẽ rời khỏi công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ cũng được bàn luận xôn xao. Trong phần giới thiệu nhà sản xuất dự án Định luật 80/20 của tình yêu, không có tên đơn vị chủ quản của nữ diễn viên chính.

Động thái mới này lại nhận được sự ủng hộ từ fan của Dương Mịch. Bởi khán giả cho rằng công ty Gia Hành Thiên Hạ thường sản xuất những dự án có chất lượng không cao, ép Dương Mịch tham gia để dẫn dắt các nghệ sĩ trẻ của công ty, biến cô thành minh tinh chuyên đóng phim "rác".

 

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