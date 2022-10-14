Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi

Không ngoa khi nói, Dương Mịch đã có màn hóa thân vào vai Vương Chiêu Quân vô cùng xuất sắc ở giai đoạn thiếu nữ, thậm chí có thể được coi là hình mẫu điển hình của vai diễn này. Vì thế, không ít người đã từng bình luận rằng, hễ nhắc tới Vương Chiêu Quân là nhớ tới Dương Mịch.

Mới đây, dân tình bất ngờ đăng tải lại loạt ảnh và video của vai diễn Vương Chiêu Quân do Dương Mịch đóng vào năm 19 tuổi, cùng với đó là lời nhận xét: “Nhan sắc thiếu nữ Dương Mịch năm ấy rực rỡ như ánh mặt trời”.

Nhan sắc nàng "Vương Chiêu Quân" Dương Mịch năm 19 tuổi. Với ngũ quan hài hoà, đường nét sắc sảo và thân hình nuột nà trắng nõn, nữ diễn viên "đốn gục" trái tim hàng triệu khán giả. Ảnh: Internet

Ở độ tuổi đôi mươi là khoảng thời gian mà Dương Mịch chưa vướng nghi vấn "dao kéo", nhan sắc vừa đáng yêu, vừa bắt mắt, có nét ngây thơ, xinh đẹp, mỹ miều. Đó là lý do vì sao vai diễn Vương Chiêu Quân của cô lại được nhắc lại suốt nhiều năm như vậy.

Thực tế, vai diễn Vương Chiêu Quân từng được thể hiện khá nhiều trên màn ảnh, trong số đó phải kể đến những cái tên đình đám như: Ông Hồng, Lý Thể Hoa, Bạch Khánh Lâm, và Dương Mịch cũng không hề kém cạnh khi đảm nhận vai này.

Dương Mịch hiện luôn lọt top những diễn viên đẹp và thời trang nhất màn ảnh Hoa ngữ. Dù đã qua một lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được dáng vóc thon thả, gương mặt thanh tú, vòng một và vòng ba đều cân đối, giúp cô nổi bật khi tham dự sự kiện. Làn da trắng nuột nà cũng giúp bà mẹ một con thêm bội phần quyến rũ.

Sự thay đổi ngoại hình của Dương Mịch trong những năm qua từng khiến cô vướng tin đồn dao kéo nhưng nữ diễn viên chỉ im lặng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Mịch hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu và có lượng fan đông đảo của màn ảnh Hoa ngữ. Trung bình một năm, cô tham gia từ 3-4 bộ phim và là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự chăm chỉ của mình, nhiều năm qua, Dương Mịch giữ vững vị thế là một trong những tiểu hoa đán 8X thành công nhất. QQ cho biết cô còn là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực, giá trị thương mại cao.

Ngoài ra, Dương Mịch còn là bà chủ của công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ. Cô lăng xê nhiều nghệ sĩ trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long. Trong đó thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc.

Sự nghiệp thành công song chuyện tình duyên của Dương Mịch lại lận đận. Cô có cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lưu Khải Uy. Nữ diễn viên giao con gái cho chồng để tập trung gây dựng đế chế của bản thân. Điều này khiến cô bị chê bai là "bà mẹ ích kỷ". Năm 2019, người đẹp hẹn hò tài tử Ngụy Đại Huân. Họ chia tay vào tháng 7/2021.