Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi

Sao quốc tế 14/10/2022 23:30

"Nhan sắc thiếu nữ Dương Mịch năm ấy rực rỡ như ánh mặt trời", đó là lời nhận xét của dân mạng khi nói về mỹ nhân 8x trong vai Vương Chiêu Quân.

Mới đây, dân tình bất ngờ đăng tải lại loạt ảnh và video của vai diễn Vương Chiêu Quân do Dương Mịch đóng vào năm 19 tuổi, cùng với đó là lời nhận xét: “Nhan sắc thiếu nữ Dương Mịch năm ấy rực rỡ như ánh mặt trời”. 

Không ngoa khi nói, Dương Mịch đã có màn hóa thân vào vai Vương Chiêu Quân vô cùng xuất sắc ở giai đoạn thiếu nữ, thậm chí có thể được coi là hình mẫu điển hình của vai diễn này. Vì thế, không ít người đã từng bình luận rằng, hễ nhắc tới Vương Chiêu Quân là nhớ tới Dương Mịch.

Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi - Ảnh 1
Nàng Vương Chiêu Quân thuộc hàng kinh điển của màn ảnh. Ảnh: Internet

 

Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi - Ảnh 2
Nét đẹp thuở đôi mươi của cô nàng nhận được vô số lời tán dương và cho đến nay vẫn được nhắc lại thường xuyên. Ảnh: Internet

 

Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi - Ảnh 3
Nhan sắc nàng "Vương Chiêu Quân" Dương Mịch năm 19 tuổi. Với ngũ quan hài hoà, đường nét sắc sảo và thân hình nuột nà trắng nõn, nữ diễn viên "đốn gục" trái tim hàng triệu khán giả. Ảnh: Internet

Ở độ tuổi đôi mươi là khoảng thời gian mà Dương Mịch chưa vướng nghi vấn "dao kéo", nhan sắc vừa đáng yêu, vừa bắt mắt, có nét ngây thơ, xinh đẹp, mỹ miều. Đó là lý do vì sao vai diễn Vương Chiêu Quân của cô lại được nhắc lại suốt nhiều năm như vậy.

Thực tế, vai diễn Vương Chiêu Quân từng được thể hiện khá nhiều trên màn ảnh, trong số đó phải kể đến những cái tên đình đám như: Ông Hồng, Lý Thể Hoa, Bạch Khánh Lâm, và Dương Mịch cũng không hề kém cạnh khi đảm nhận vai này. 

Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi - Ảnh 4
Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi - Ảnh 5

Dương Mịch hiện luôn lọt top những diễn viên đẹp và thời trang nhất màn ảnh Hoa ngữ. Dù đã qua một lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được dáng vóc thon thả, gương mặt thanh tú, vòng một và vòng ba đều cân đối, giúp cô nổi bật khi tham dự sự kiện. Làn da trắng nuột nà cũng giúp bà mẹ một con thêm bội phần quyến rũ.

Sự thay đổi ngoại hình của Dương Mịch trong những năm qua từng khiến cô vướng tin đồn dao kéo nhưng nữ diễn viên chỉ im lặng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Mịch hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu và có lượng fan đông đảo của màn ảnh Hoa ngữ. Trung bình một năm, cô tham gia từ 3-4 bộ phim và là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện.

Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự chăm chỉ của mình, nhiều năm qua, Dương Mịch giữ vững vị thế là một trong những tiểu hoa đán 8X thành công nhất. QQ cho biết cô còn là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực, giá trị thương mại cao.

Ngoài ra, Dương Mịch còn là bà chủ của công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ. Cô lăng xê nhiều nghệ sĩ trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long. Trong đó thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc.

Sự nghiệp thành công song chuyện tình duyên của Dương Mịch lại lận đận. Cô có cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lưu Khải Uy. Nữ diễn viên giao con gái cho chồng để tập trung gây dựng đế chế của bản thân. Điều này khiến cô bị chê bai là "bà mẹ ích kỷ". Năm 2019, người đẹp hẹn hò tài tử Ngụy Đại Huân. Họ chia tay vào tháng 7/2021.

Kinh hoàng cảnh 'Lỗ Trí Thâm' suýt chết lúc quay phân đoạn nhổ liễu khi đóng 'Thủy Hử'

Kinh hoàng cảnh 'Lỗ Trí Thâm' suýt chết lúc quay phân đoạn nhổ liễu khi đóng 'Thủy Hử'

Khi thực hiện cảnh quay nhổ đại liễu trong "Thủy Hử", dây cáp cần cẩu đột nhiên bị đứt, cây suýt rơi trúng đầu Tàng Kim Sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Vương Chiêu Quân mỹ nhân Hoa ngữ sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Kinh hoàng cảnh 'Lỗ Trí Thâm' suýt chết lúc quay phân đoạn nhổ liễu khi đóng 'Thủy Hử'

Kinh hoàng cảnh 'Lỗ Trí Thâm' suýt chết lúc quay phân đoạn nhổ liễu khi đóng 'Thủy Hử'

'Thân bại danh liệt' sau khi bị bóc phốt tình ái, mối quan hệ giữa La Chí Tường và bạn gái cũ giờ ra sao?

'Thân bại danh liệt' sau khi bị bóc phốt tình ái, mối quan hệ giữa La Chí Tường và bạn gái cũ giờ ra sao?

Bắt gặp Châu Tinh Trì lủi thủi đi ăn tại quán bình dân, tuổi xế chiều cô độc của 'vua hài' khiến nhiều người xót xa

Bắt gặp Châu Tinh Trì lủi thủi đi ăn tại quán bình dân, tuổi xế chiều cô độc của 'vua hài' khiến nhiều người xót xa

Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời?

Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời?

Hoa hậu Hong Kong tiết lộ cơ duyên yêu Trịnh Gia Dĩnh, cuộc hôn nhân từng bị gia đình nhà gái kịch liệt phản đối nay đã 'kết trái đơm hoa'

Hoa hậu Hong Kong tiết lộ cơ duyên yêu Trịnh Gia Dĩnh, cuộc hôn nhân từng bị gia đình nhà gái kịch liệt phản đối nay đã 'kết trái đơm hoa'

Lương Triều Vỹ từng tuyên bố Gia Linh không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng sau đó nguyện theo nàng suốt kiếp

Lương Triều Vỹ từng tuyên bố Gia Linh không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng sau đó nguyện theo nàng suốt kiếp

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 40 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 40 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 40 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 37 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI