Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời?

Sao quốc tế 14/10/2022 15:08

Trương Bá Chi là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hong Kong, có tính cách mạnh mẽ, nổi loạn, thế nhưng lại khốn khổ vì "trai hư" Trần Quán Hy.

Trương Bá Chi là một trong những người đẹp nổi tiếng nhất Hong Kong những năm 2000, được mệnh danh là ngọc nữ của làng giải trí. Tuy vậy, cô chưa bao giờ nhận danh xưng này. Người đẹp nói rằng, tính cách, lối sống của cô không xứng với danh xưng "ngọc nữ". 

Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời? - Ảnh 1
Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời? - Ảnh 2
Trái với vẻ ngoài nhẹ nhàng tựa sương mai, Trương Bá Chi có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Ảnh: Internet

Nàng "Tinh nữ lang" từng thừa nhận cô đã mắc nhiều sai lầm trong cuộc sống: "Con đường tôi đi đúng là rất khổ. Nhưng tôi nghĩ rằng, cuộc sống luôn bằng phẳng cũng không phải điều tốt. Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, có đúng có sai, đừng mắc lỗi lầm quá lớn. Tôi đã làm rất nhiều việc tốt, cũng làm rất nhiều việc sai. Và tôi rút ra được nhiều từ những cái sai đó".

Những sai lầm đó theo bà Trần Lam (vợ Hướng Hoa Cường - ông chủ cũ của Bá Chi) là do xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành. Cô sinh ra và lớn lên trong môi trường phức tạp, không được bố mẹ quan tâm dạy dỗ. Bá Chi cũng từng công khai thừa nhận, hồi nhỏ, cô thường đánh nhau, chửi bậy. Như những đứa trẻ xung quanh, Bá Chi luôn văng tục. Cô hút thuốc lá, uống rượu từ rất sớm.

Tính cách mạnh mẽ, nổi loạn ấy theo Trương Bá Chi suốt những năm tháng hoạt động sự nghiệp. Để trụ được lại giới giải trí xô bồ, cô cần cứng rắn, trước hết là để bảo vệ mình.

Ngay cả với Châu Tinh Trì cũng đôi phần trọng nể "đóa hồng gai" của xứ Cảng Thơm. Vào năm 1999, trong lần gặp mặt để thử vai Liễu Phiêu Phiêu trong phim Vua hài kịch, Trương Bá Chi được yêu cầu thể hiện vai một phụ nữ biết hút thuốc. Châu Tinh Trì đưa cho cô một cây bút và hướng dẫn cô dùng nó, giả vờ như điếu thuốc. Bá Chi buột miệng nói: "Tại sao phải giả vờ? Tôi thực sự có thể hút thuốc một lần". 

Tính cách đơn giản và thẳng thắn của Trương Bá Chi gây ấn tượng mạnh với Châu Tinh Trì và cuối cùng cô được lựa chọn đóng nữ chính trong Vua hài kịch.

Châu Tinh Trì đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông rất nóng tính trên phim trường, khi xảy ra sự việc không vừa ý sẽ mắng mỏ, có gì sai thì nói, nhưng lại không dám mắng Trương Bá Chi.

Bởi vì Châu Tinh Trì cho rằng Trương Bá Chi là một tài năng hiếm có trong giới, vậy tại sao lại đi mắng một thiên tài? Không thể phủ nhận rằng tầm nhìn của Châu Tinh Trì thực sự rất chính xác. Sau khi hợp tác với Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi đóng nhiều vai trong nhiều thể loại phim khác nhau, phim nào cũng là nữ chính.

Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời? - Ảnh 3
Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi trong phim Vua hài kịch

Thời điểm lúc bấy giờ, Trương Bá Chi là hình mẫu khiến bao người ngưỡng mộ, không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp mà cô còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Tạ Đình Phong

Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời? - Ảnh 4
Trương Bá Chi có những tháng ngày hạnh phúc bên Tạ Đình Phong, trước khi scandal chấn động xảy ra. Ảnh: Internet

Cho đến năm 2008, scandal Trương Bá Chi bị lộ ảnh nóng đã khiến nàng "ngọc nữ" mất điểm trong mắt công chúng. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc tài tử Trần Quán Hy bị lộ hơn 1300 ảnh và clip nhạy cảm khi mang laptop cá nhân đi sửa. Kết quả, hàng ngàn tấm ảnh nhạy cảm và clip nóng của tài tử cùng loạt người đẹp bị phát tán gây chấn động khắp cả châu Á. 

Trương Bá Chi khi đó được xem là "ngọc nữ" vạn người mê nhưng vì Trần Quán Hy mà "ngọc" có "vết". Ảnh nóng với Trần Quán Hy trở thành "vết nhơ" hủy hoại sự nghiệp của nàng "Tinh nữ lang".

Với Trương Bá Chi, cô đã phải đánh đổi cuộc hôn nhân "đẹp như mơ" với người chồng tài tử Tạ Đình Phong để trả giá cho sai lầm của tuổi trẻ. Sau đó, Trương Bá Chi giải thích rằng thời điểm ấy do cô còn trẻ, nổi loạn, cố chấp và thiếu hiểu biết. Và cũng vì hồi đó cô rất yêu Trần Quán Hy nên mới chụp những bức ảnh này. 

Thế nhưng, công chúng vẫn không thể có cái nhìn tích cực về Trương Bá Chí, liên tục chỉ trích lối sống buông thả của "ngọc nữ" màn ảnh. 

Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời? - Ảnh 5
Từ trên đỉnh cao danh vọng, hôn nhân yên ấm, chỉ trong một đêm Trương Bá Chi đã mất tất cả. Ảnh: Internet

Cũng kể từ sau vướng scandal lộ ảnh nóng và ly hôn Tạ Đình Phong, sự nghiệp của Trương Bá Chi xuống dốc không phanh, trong khi chồng cũ của cô vẫn duy trì được danh tiếng của ngôi sao hàn đầu Cbiz. 

Trở thành trụ cột chính trong gia đình, Trương Bá Chi phải lao đao thời gian dài vì một mình chăm sóc các con và chịu gánh nặng kinh tế. Từ cuối năm 2013, Trương Bá Chi chuyển sang sinh sống tại Singapore để thuận tiện trong việc nuôi dưỡng con cái. Có thời gian người ta thấy Bá Chi chật vật với những lần thay đổi chỗ ở cho 3 mẹ con, lúc thì Canada, lúc Singapore, lúc lại về Hồng Kông.

Trương Bá Chi - 'đóa hồng gai' ngay cả Châu Tinh Trì cũng không dám mắng, cớ sao lại dễ dàng bị Trần Quán Hy hủy hoại cuộc đời? - Ảnh 6

Thời điểm này, khán giả cũng ít thấy Trương Bá Chi xuất hiện trên màn ảnh, thay vào đó cô nỗ lực tìm kiếm các mối quan hệ để được xuất hiện trước công chúng, bất chấp show lớn hay nhỏ. Cô nhận làm giám khảo cho các gameshow, ký các hợp đồng quảng cáo và lấn sân sang kinh doanh nhà đất.  

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Châu Tinh Trì Tạ Đình Phong Trần Quán Hy sao Hoa ngữ

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