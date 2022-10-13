Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt?

Sao quốc tế 13/10/2022 17:35

Ông Vương Chí Tài - chồng 'Tình Nhi' Vương Diễm đã rao bán căn biệt thự 2 vợ chồng từng chung sống để gánh khoản nợ khổng lồ.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ của doanh nhân bất động sản Vương Chí Tài, chồng nữ diễn viên Vương Diễm được đưa ra đấu giá với mức giá ban đầu là 1,12 tỷ NDT (tương đương 156 triệu USD). Toàn bộ tòa nhà được định giá 1,54 tỷ NDT (khoảng 213 triệu USD). 

Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt? - Ảnh 1
Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt? - Ảnh 2
Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt? - Ảnh 3
Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt? - Ảnh 4
Đây là nơi mà Vương Diễm thường khoe cuộc sống giàu sang, thượng lưu. Ảnh: Internet

Theo truyền thông lan tin, tòa nhà được bán đấu giá để thanh toán khoản nợ lên tới 750 triệu NDT cùng tiền lãi 370 triệu NDT. Trong quá trình bán nhà, ông Vương Chí Tài không xuất hiện mà chỉ định người đại diện. Sự kiện có sự tham gia của gần 5.000 người, nhưng không ai trả giá cho tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ nên đến nay bất động sản của vợ chồng Vương Diễm vẫn chưa được sang tên.

Tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ của vợ chồng Vương Diễm có vị trí đắc địa, diện tích rộng, nhìn ra Tử Cấm Thành. Đây là nơi Vương Diễm thường khoe cuộc sống giàu sang, sung túc. Tuy nhiên, bất động sản khó bán vì người mua lo lắng với vị trí như vậy, sẽ khó để xin giấy phép tu sửa, xây dựng lại.

Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt? - Ảnh 5
Không ít người đặt dấu hỏi về cuộc đời của Vương Diễm sau khi chồng đại gia làm ăn thua lỗ. Ảnh: Internet

So với nhiều nữ diễn viên, Vương Diễm kết hôn khá sớm. Năm 1995, Vương Diễm quen biết với đại gia bất động sản Vương Chí Tài và cả hai kết hôn sau đó 2 năm. Khi đó, cuộc hôn nhân của Vương Diễm và Vương Chí Tài gặp nhiều tai tiếng bởi ông hơn cô đến 11 tuổi. Không những thế, ông Vương thời điểm đó vừa ly hôn vợ không lâu. Tuy nhiên, Vương Diễm vẫn đồng ý kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Kể từ đó, cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz sống cuộc sống sung túc, giàu sang chốn hào môn.

Có thông tin cho rằng cuộc sống của nữ diễn viên trong gia đình giàu có không mấy thoải mái, cô sống chung với mẹ chồng khắt khe, từng bắt con dâu phải quỳ gối để rửa chân hầu hạ mình. Trong khi đó, mối quan hệ của Vương Diễm với con trai Cầu Cầu cũng từng là chủ đề bàn tán khi cả hai tham gia truyền hình thực tế.

Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt? - Ảnh 6
Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt? - Ảnh 7
Vương Diễm và con trai. Ảnh: Internet

Cầu Cầu là cậu bé được nuông chiều từ nhỏ, nên cách cư xử khá hỗn hào. Cậu bé từng tức giận và mắng mẹ mình là đầu lợn, thậm chí còn trực tiếp vung tay tát Vương Diễm trên chương trình thực tế đã khiến nhiều người phải sửng sốt.

Vài năm gần đây, Vương Diễm xuất hiện tích cực đóng phim trở lại. Nhiều cư dân mạng cho rằng, Vương Diễm tái xuất ở tuổi U50 là để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Năm 2018, cô tham gia vai nhỏ trong Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên. Năm ngoái, cô cũng tham gia bộ phim Hạo Y Hành. Tháng 6/2021, Vương Diễm tái hiện lại vai diễn Tình Nhi trong chương trình Vương bài đối vương bài.

Nữ sĩ Quỳnh Dao bùi ngùi thăm lại 'kỷ vật tình yêu' của chồng quá cố

Nữ sĩ Quỳnh Dao bùi ngùi thăm lại 'kỷ vật tình yêu' của chồng quá cố

Sau 3 năm chồng qua đời, Quỳnh Dao đến thăm hai cây phượng mà bà và ông Bình Hâm Đào trồng cách đây 30 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Diễm Tình Nhi Vương Diễm chồng Vương Diễm Vương Chí Tài sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nữ sĩ Quỳnh Dao bùi ngùi thăm lại 'kỷ vật tình yêu' của chồng quá cố

Nữ sĩ Quỳnh Dao bùi ngùi thăm lại 'kỷ vật tình yêu' của chồng quá cố

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng?

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng?

Hậu bị vợ cũ tố ngoại tình, Vương Lực Hoành mua đồ sinh nhật cho con gái

Hậu bị vợ cũ tố ngoại tình, Vương Lực Hoành mua đồ sinh nhật cho con gái

Châu Tấn bị nghi 'dao kéo' để níu giữ thanh xuân khi để lộ cằm nhọn, gương mặt khác lạ

Châu Tấn bị nghi 'dao kéo' để níu giữ thanh xuân khi để lộ cằm nhọn, gương mặt khác lạ

Vương Phi bất chấp nguy hiểm sinh con cho Tạ Đình Phong, Lý Á Bằng đau buồn khóc nghẹn?

Vương Phi bất chấp nguy hiểm sinh con cho Tạ Đình Phong, Lý Á Bằng đau buồn khóc nghẹn?

Vợ Lâm Chí Dĩnh nói gì trước tin đồn chồng bó bột toàn mặt, phải ăn bằng mũi sau tai nạn giao thông?

Vợ Lâm Chí Dĩnh nói gì trước tin đồn chồng bó bột toàn mặt, phải ăn bằng mũi sau tai nạn giao thông?

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 37 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 37 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 37 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 34 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI