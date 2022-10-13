Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt?

Ông Vương Chí Tài - chồng 'Tình Nhi' Vương Diễm đã rao bán căn biệt thự 2 vợ chồng từng chung sống để gánh khoản nợ khổng lồ.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ của doanh nhân bất động sản Vương Chí Tài, chồng nữ diễn viên Vương Diễm được đưa ra đấu giá với mức giá ban đầu là 1,12 tỷ NDT (tương đương 156 triệu USD). Toàn bộ tòa nhà được định giá 1,54 tỷ NDT (khoảng 213 triệu USD). Đây là nơi mà Vương Diễm thường khoe cuộc sống giàu sang, thượng lưu. Ảnh: Internet Theo truyền thông lan tin, tòa nhà được bán đấu giá để thanh toán khoản nợ lên tới 750 triệu NDT cùng tiền lãi 370 triệu NDT. Trong quá trình bán nhà, ông Vương Chí Tài không xuất hiện mà chỉ định người đại diện. Sự kiện có sự tham gia của gần 5.000 người, nhưng không ai trả giá cho tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ nên đến nay bất động sản của vợ chồng Vương Diễm vẫn chưa được sang tên.

Tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ của vợ chồng Vương Diễm có vị trí đắc địa, diện tích rộng, nhìn ra Tử Cấm Thành. Đây là nơi Vương Diễm thường khoe cuộc sống giàu sang, sung túc. Tuy nhiên, bất động sản khó bán vì người mua lo lắng với vị trí như vậy, sẽ khó để xin giấy phép tu sửa, xây dựng lại. Không ít người đặt dấu hỏi về cuộc đời của Vương Diễm sau khi chồng đại gia làm ăn thua lỗ. Ảnh: Internet So với nhiều nữ diễn viên, Vương Diễm kết hôn khá sớm. Năm 1995, Vương Diễm quen biết với đại gia bất động sản Vương Chí Tài và cả hai kết hôn sau đó 2 năm. Khi đó, cuộc hôn nhân của Vương Diễm và Vương Chí Tài gặp nhiều tai tiếng bởi ông hơn cô đến 11 tuổi. Không những thế, ông Vương thời điểm đó vừa ly hôn vợ không lâu. Tuy nhiên, Vương Diễm vẫn đồng ý kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Kể từ đó, cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz sống cuộc sống sung túc, giàu sang chốn hào môn.

Có thông tin cho rằng cuộc sống của nữ diễn viên trong gia đình giàu có không mấy thoải mái, cô sống chung với mẹ chồng khắt khe, từng bắt con dâu phải quỳ gối để rửa chân hầu hạ mình. Trong khi đó, mối quan hệ của Vương Diễm với con trai Cầu Cầu cũng từng là chủ đề bàn tán khi cả hai tham gia truyền hình thực tế. Vương Diễm và con trai. Ảnh: Internet Cầu Cầu là cậu bé được nuông chiều từ nhỏ, nên cách cư xử khá hỗn hào. Cậu bé từng tức giận và mắng mẹ mình là đầu lợn, thậm chí còn trực tiếp vung tay tát Vương Diễm trên chương trình thực tế đã khiến nhiều người phải sửng sốt. Vài năm gần đây, Vương Diễm xuất hiện tích cực đóng phim trở lại. Nhiều cư dân mạng cho rằng, Vương Diễm tái xuất ở tuổi U50 là để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Năm 2018, cô tham gia vai nhỏ trong Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên. Năm ngoái, cô cũng tham gia bộ phim Hạo Y Hành. Tháng 6/2021, Vương Diễm tái hiện lại vai diễn Tình Nhi trong chương trình Vương bài đối vương bài.

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