Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng?

Sao quốc tế 12/10/2022 21:25

Hình ảnh Lưu Khải Uy thân mật với một cô gái trẻ đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây, một cư dân mạng tình cờ bắt gặp Lưu Khải Uy cùng một cô gái trẻ dạo phố. Cả hai nắm chặt tay nhau, trò chuyện thân mật, dấy lên nghi vấn đang hẹn hò.

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng? - Ảnh 1
Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng? - Ảnh 2
Hình ảnh Lưu Khải Uy nắm tay một cô gái dạo phố thu thút sự chú ý của người đi đường. Ảnh: Internet

Ngay sau khi bức ảnh lan truyền trên mạng, nhiều người nhận ra cô gái đi cùng Lưu Khải Uy là nữ diễn viên Vưu Tĩnh Như. 

Tuy nhiên, vào tháng 12/2021, Vưu Tĩnh Như đã thông báo kết hôn với ông xã ngoài ngành giải trí. Netizens hoài nghi mối quan hệ giữa Lưu Khải Uy và Vưu Tĩnh Như, trong khi đó phía 2 nghệ sĩ đều giữ im lặng.

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng? - Ảnh 3
Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng? - Ảnh 4
Vưu Tĩnh Như thông báo kết hôn cuối năm ngoái. Ảnh: Internet

 

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng? - Ảnh 5
Sau 4 năm ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy vẫn chưa công khai yêu bất kỳ ai. Ảnh: Internet

Lưu Khải Uy sinh năm 1974 trong gia đình gia thế có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là nam diễn viên gạo cội Lưu Đan, vì vậy mà khi còn rất nhỏ, Khải Uy đã được làm quen với nghệ thuật và thường xuyên đi lưu diễn cùng bố.

Với ngoại hình điển trai quân tử phong vân ngút người, Lưu Khải Uy luôn ghi dấu ấn cho khán giả với hình ảnh thư sinh, nho nhã. Dù tạo hình cổ trang hay hiện đại đều toát lên vẻ hấp dẫn kì lạ. Anh là một trong số ít nghệ sĩ Hồng Kông có thực lực gây được dấu ấn tại Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên từ khi ly hôn Dương Mịch tới nay, sự nghiệp của Lưu Khải Uy ngày một đi xuống. Tài tử sinh năm 1974 không được mời tham gia dự án phim nào ở Đại lục. Anh phải lấy lý do là muốn trở lại Hong Kong phát triển sự nghiệp, đồng thời dành thời gian chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp. Thỉnh thoảng, Lưu Khải Uy tham gia một số chương trình truyền hình nhưng không gây được tiếng vang.

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng? - Ảnh 6
Lưu Khải Uy và Dương Mịch có với nhau một cô con gái tên Tiểu Gạo Nếp trước khi tuyên bố ly hôn. Ảnh: Internet

Sau khi "đường ai nấy đi" với Dương Mịch, tài tử tuổi 48 hiện không hẹn hò ai. Từng có tin đồn anh nảy sinh tình một đêm với diễn viên Vương Âu sau khi cùng đọc kịch bản tới khuya, nhưng sau đó hai người cho thấy họ không có bất cứ tình cảm hay liên hệ gì với nhau.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Sau khi kết hôn năm 2014, tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm chút.

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