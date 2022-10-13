Trong những năm 1990, Quan Chi Lâm được mệnh danh là " Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong " dù cho thời điểm đó có quá nhiều người đẹp đình đám không kém. Ngày ấy, cô luôn được xếp trong danh sách "Tứ đại mỹ nhân" của làng giải trí Hong Kong bên cạnh Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc và Lý Gia Hân. Năm 1998, Quan Chi Lâm được tạp chí People (Mỹ) xếp vào danh sách "50 người đẹp nhất thế giới". Cô lưu dấu ấn bởi nét cổ điển, ăn mặc đẹp. Thậm chí nhiều nghệ sĩ ở Cảng Thơm cũng không ngớt lời khen ngợi nhan sắc kiều diễm của cô.

Quan Chi Lâm sinh năm 1962 (Nhâm Dần) tại Hong Kong trong một gia đình có truyền thống điện ảnh. Cha mẹ cô là Quan Sơn và Trương Băng Thiến đều là diễn viên nổi tiếng của hãng phim Thiệu Thị. Quan Chi Lâm bắt đầu sự nghiệp điện ảnh vào năm 1982 với vai diễn trong bộ phim Tái Kiến Giang Hồ với Châu Nhuận Phát. Sau đó cô được mời tham gia nhiều bộ phim đình đám như Hạ Nhật Phúc Tinh, Long Huynh Hổ Đệ và Kế Hoạch A Phần II.

Người chồng đầu tiên của cô là đại gia nổi tiếng Vương Quốc Tinh - người hơn cô đến 16 tuổi và từng ly hôn. Cô kết hôn lần đầu khi mới 19 tuổi nhưng cuộc hôn nhân này kéo dài không quá nửa năm vì những bất đồng trong quan điểm sống, tuổi tác.

Bên cạnh sự nghiệp trải đầy hoa hồng, Quan Chi Lâm từng tốn không ít giấy mực của báo chí Hoa ngữ khi liên tục vướng ồn ào với các doanh nhân lắm tiền nhiều của. Người đẹp phim Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại luôn dành sự chú ý đến những đại gia và dường như cả thời con gái của mình, nữ diễn viên chỉ để mắt đến những người đàn ông giàu có, quyền lực.

Năm 1985, Quan Chi Lâm khiến dư luận phẫn nộ khi công khai cặp kè với tỷ phú địa ốc Mã Thanh Vỹ bất chấp việc ông đã có vợ. Sau khi hay tin chồng ngoại tình, vợ của Mã Thanh Vỹ sốc và bị sảy thai nhưng Quan Chi Lâm lại không tỏ vẻ hối hận, tiếp tục đi lại với tỷ phú giàu có.

Mặc kệ điều tiếng, Quan Chi Lâm ở bên Mã Thanh Vỹ 6 năm. Ảnh: Internet

Quan Chi Lâm chung sống với người tình bất chấp việc ông chưa ly hôn. Song, cuộc tình không được ủng hộ này chỉ kéo dài 6 năm. Quan Chi Lâm bị Mã Thanh Vỹ "đá" sau khi tỷ phú bất động sản tìm được bóng hồng trẻ đẹp hơn.

Không lâu sau, Quan Chi Lâm nhanh chóng tìm đến cuộc tình mới bên tỉ phú Lưu Loan Hùng. Người này vốn từ bỏ cả vợ con để đeo đuổi Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông Lý Gia Hân. Tuy nhiên, mối tình chân dài - đại gia tưởng chừng sắp đi đến cái kết hạnh phúc thì Quan Chi Lâm bắt đầu chen vào. Đổi lại cuộc sống xa hoa bên cạnh Lưu Loan Hùng, Quan Chi Lâm sống trong sự chỉ trích, khinh miệt của công chúng. Cô bị gán mác kẻ thứ ba trơ trẽn nhất làng giải trí Hồng Kông. Thế rồi, như bao mối quan hệ tình - tiền trước đó, Lưu Loan Hùng cũng sớm chia tay sao phim Tái kiến giang hồ để đi theo người mới.

"Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" bên Lưu Loan Hùng. Ảnh: Internet

Năm 2015, vụ ly hôn bạc tỷ của Quan Chi Lâm và tỷ phú Trần Thái Minh bị báo giới phanh phui, người đẹp họ Quan mới chính thức thừa nhận từng kết hôn trước đó một năm. Có thông tin cho rằng, Trần Thái Minh từng si mê Quan Chi Lâm nhưng khi có được trái tim người đẹp, ông lại bận rộn chinh phục người phụ nữ khác.

Quan Chi Lâm bên đại gia Trần Thái Minh thuở còn mặn nồng. Ảnh: Internet

Hiện tại ở tuổi 60, Quan Chi Lâm vẫn sống độc thân và ít tham dự hoạt động nghệ thuật trong showbiz. Cô chú tâm vào sự nghiệp kinh doanh thời trang, phát triển thương hiệu riêng. Ước tính, nữ diễn viên đang nắm trong tay khối gia tài kếch xù lên tới 64,2 triệu USD (khoảng 1500 tỷ đồng).

Tuổi xế chiều của Quan Chi Lâm cô đơn, không chồng con, nắm trong tay khối tài sản lớn. Ảnh: Internet