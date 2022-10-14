Bê bối ngoại tình và thác loạn khiến sự nghiệp của La Chí Tường lao dốc, người đứng ra tố cáo anh chính là bạn gái Châu Dương Thanh.

Ngày 14/10, La Chí Tường thông báo gia nhập hãng thu âm Warner Music. Nam ca sĩ tuyên bố chính thức nối lại toàn bộ hoạt động nghệ thuật sau 2 năm 5 tháng tạm dừng, kể từ ngày vướng bê bối tình dục và phải tránh sóng gió tại quê nhà Đài Loan. Trong buổi họp báo, La Chí Tường cho hay năm 2022 là một năm đầy ý nghĩa đối với anh, những dự định của anh đều lần lượt được triển khai thực hiện, thậm chí còn ký được hợp đồng với ông chủ mới. Anh nói: "Kể từ bây giờ có thêm những đối tác có thể cùng nhau nỗ lực, và tâm trạng lúc này cảm thấy rất ổn".

La Chí Tường tìm đường quay lại showbiz sau hơn 2 năm lao đao vì bê bối tình ái. Ảnh: Internet Cũng trong buổi họp báo, La Chí Tường lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với các tình cũ sau những rắc rối đời tư. Tài tử Lương Sơn Bá cho biết vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn gái cũ Châu Dương Thanh dù bị cô phá hủy danh tiếng và sự nghiệp. "Tôi và Dương Thanh là bạn bè thân thiết. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và nhắn tin chúc mừng nhau trong các dịp quan trọng", La Chí Tường chia sẻ.

La Chí Tường và Chu Dương Thanh có quãng thời gian bên nhau 9 năm. Ảnh: Internet Hiện ngôi sao một thời đình đám đang nỗ lực tạo dựng lại hình ảnh và danh tiếng sau scandal chấn động xảy ra vào tháng 4/2020. Khi đó, La Chí Tường khiến làng giải trí Hoa ngữ "dậy sóng" khi bị bạn gái lâu năm là Chu Dương Thanh "bóc phốt". Nữ blogger rất nổi tiếng tại Trung Quốc tố bạn trai của mình lăng nhăng, cùng lúc nhắn tin tán tỉnh và hẹn hò với nhiều cô gái, tiệc tùng thác loạn... Sau khi vụ việc bị phanh phui, La Chí Tường lên tiếng xin lỗi tình cũ cùng những cô gái từng bị mình lừa dối tình cảm. Vụ bê bối khiến danh tiếng và sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh, anh bị xóa tên khỏi nhiều chương trình và dự án phim, các nhãn hàng lần lượt quay lưng với anh trong khi khán giả "tẩy chay" anh kịch liệt. Sự nghiệp La Chí Tường hủy hoại sau khi bị phanh phui đời sống tình ái phức tạp, thác loạn. Ảnh: Internet Ngay sau khi vụ bê bối nổ ra, La Chí Tường mất 4 hợp đồng và hàng triệu USD. Mùa thứ 6 của chương trình truyền hình "Go fighting!" cũng gạch tên anh khỏi chương trình. Mặc dù trước đó La Chí Tường đã tham gia chương trình này suốt 5 mùa và được người hâm mộ rất yêu thích, thù lao ngôi sao này nhận được là 40 triệu NDT (150 tỷ đồng) mỗi mùa. Sau sự việc gây chấn động đó khiến mỹ nam phim Mỹ nhân ngư đã bị xóa tên khỏi những chương trình, bộ phim lớn và phải bồi thường cho các bên số tiền "khủng" (tổng thiệt hại khoảng 14 triệu USD). Thậm chí bê bối tình ái này còn khiến anh từ ngôi sao hạng A trở thành kẻ bị ruồng bỏ trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng dư luận quyết không buông tha cho hành động của La Chí Tường.

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