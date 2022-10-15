Những ông bố nổi danh nhưng chịu nhiều tai tiếng vì ruồng bỏ con cái

Và lần lượt những cái tên như Thành Long , Chân Tử Đan, Trương Thiết Lâm - nam diễn viên kỳ cựu và sáng rực rỡ trên màn ảnh đã trở nên vô cùng tầm thường và khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ trước hành động của mình với những đứa con của mình.

Thế giới làng giải trí luôn lắm những điều thị phi, bên cạnh những scandal tình ái, bê bối liên quan đến các vấn đề trong ngành thì các vụ việc nhiều ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh lại bị phanh phui khi bỏ rơi con cái khiến dư luận vô cùng bức xúc và hình ảnh của họ ngày một xấu đi trong mắt của công chúng.

Vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ngôi sao là mối tình vụng trộm với Hoa hậu Á châu Ngô Ỷ Lợi. Tháng 4/1999, Thành Long gặp người đẹp họ Ngô và chủ động bắt chuyện với cô. Sau đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp lén lút qua lại với nhau. Kết quả của cuộc tình vụng trộm này là bé gái Ngô Trác Lâm sinh năm 1999.

Thành Long là một trong những ngôi sao màn bạc kỳ cựu và siêu nổi tiếng không chỉ làng giải trí Hoa ngữ mà cả toàn thế giới. Thế nhưng hào quang rực rỡ là thế nhưng cũng không làm cho Thành Long tránh khỏi những bức xúc, phẫn nộ từ phía dư luận vì thói vô trách nhiệm với con cái của mình.

Ngôi sao hành động hàng đầu chia sẻ con gái Ngô Trác Lâm là "hậu quả của một kịch bản" được dàn dựng bởi bàn tay của đạo diễn Ngô Ỷ Lợi. Vì vậy, dù kết quả ADN chứng minh Ngô Trác Lâm là con ruột, Thành Long vẫn nhất quyết không nhận bản thân có 2 đứa con.

Ngoài việc không trợ cấp nuôi dưỡng, ông tuyên bố không để lại một xu tiền thừa kế cho Ngô Trác Lâm. Nam diễn viên cho biết một phần của khối gia sản 460 triệu USD sẽ để lại cho vợ Lâm Phụng Kiều và con trai Phòng Tổ Danh, số còn lại làm từ thiện.

Ngô Trác Lâm sống chật vật tại Canada. Ảnh: Internet

Thiếu vắng tình cha khiến tính cách của Ngô Trác Lâm cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Cô từng chia sẻ bản thân luôn cảm thấy cô đơn, thiếu niềm tin vào tất cả mọi người, đồng thời cũng có thời kỳ phản nghịch, bỏ nhà sang Canada sinh sống.

Rời Hong Kong sau căng thẳng với mẹ ruột, Ngô Trác Lâm và bạn đời đồng giới Andi hiện sống chật vật ở Canada. Con gái Thành Long làm phục vụ nhà hàng để kiếm thu nhập. Do đồng lương bấp bênh, Ngô Trác Lâm và Andi sống nhờ nguồn thực phẩm từ thiện.

Trương Thiết Lâm trả giá đắt sau khi bị tố ruồng bỏ con cái

Trương Thiết Lâm được biết đến như một diễn viên chuyên trị những vai hoàng đế. Ông quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ qua những vai như vua Càn Long trong Hoàn Châu cách cách, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam và Song long hội.

Trương Thiết Lâm nổi tiếng với vai "Hoàng A Mã" trong Hoàn Châu cách cách. Ảnh: Internet

Thành công trong sự nghiệp, Trương Thiết Lâm cũng gây ồn ào về chuyện đời tư. Vào tháng 4/2011, một bài báo gây chấn động giới showbiz Hoa ngữ khi tiết lộ Trương Thiết Lâm có con trai rơi. Bài báo lấy thông tin từ một người tự xưng là bạn của mẹ bé trai. Người này tiết lộ, mẹ của bé là cô gái quê Thiểm Tây, rất xinh đẹp và từng là sinh viên Cao đẳng nghệ thuật Quảng Đông, nơi Trương Thiết Lâm tham gia giảng dạy. Mối quan hệ của họ kéo dài vài năm. Cô gái sinh cho nam diễn viên một cậu con trai.

Tới tháng 9/2016, người phụ nữ này nộp đơn lên tòa án, tố cáo Trương Thiết Lâm chiếm đoạt con. Theo tố cáo, năm 2002, cô sinh cho nam diễn viên một bé trai. Sau đó, mối quan hệ của họ tan vỡ. Khi bé được 7 tuổi, nam diễn viên thuê xã hội đen tới cướp con.

Trước những bằng chứng mà người phụ nữ kia đưa ra, tòa yêu cầu Trương Thiết Lâm phải trả lại con và bồi thường 85.000 USD.

Năm 2015, một phụ nữ tên là Hầu Tuấn Kiệt đệ đơn lên tòa án, tố cáo Trương Thiết Lâm vô trách nhiệm với con gái chung của hai người. Theo đó, khi hai người chia tay, một mình bà nuôi con khôn lớn. Khi con gái làm thủ tục đi du học, cô bé nhờ cha giúp đỡ nhưng Trương Thiết Lâm từ chối với lý do không có quan hệ ruột thịt.

Sau khi tòa án yêu cầu xét nghiệm huyết thống, Trương Thiết Lâm buộc phải nhận con và bồi thường 1,3 triệu USD.

Chân Tử Đan bị con trai riêng căm hận

Ngôi sao võ thuật của Diệp Vấn hiện tại sống hạnh phúc bên người vợ Uông Thi Thi là hoa hậu Hoa kiều Toronto năm 2000. Hai người có với nhau một con trai và một con gái. Chân Tử Đan cũng thường xuyên đưa các con đi chơi, du lịch nước ngoài. Vì vậy, nhiều năm qua, cuộc hôn nhân của anh và Uông Thi Thi được báo chí ca tụng.

Tuy nhiên, Chân Tử Đan cũng bị tiếng vô trách nhiệm với vợ cũ Lương Tịnh Từ và con trai riêng Chân Văn Trác. Nhiều năm qua, con trai Chân Văn Trác mờ nhạt trong cuộc sống của sao võ thuật. Hình ảnh và đời tư của Chân Văn Trác được giữ kín.

Chân Tử Đan và con trai riêng Chân Văn Trác. Ảnh: Internet

Sinh ra khi bố mẹ đã ly hôn, lại mang cái tên người địch thủ của cha, Chân Văn Trác lớn lên không được biết đến tình phụ tử. Tuy bị cha ruột ruồng bỏ, Chân Văn Trác vẫn trưởng thành và có ngoại hình giống hệt Chân Tử Đan thời trẻ.

Ngoài ra, cậu bé còn thể hiện tài năng nghệ thuật bẩm sinh khi giành các giải thưởng biên kịch và đạo diễn cho vở diễn tự sáng tác tại trường trung học. Chỉ tiếc rằng, Chân Văn Trác không hề được cha ruột quan tâm hay khích lệ.

Ngay cả khi Chân Văn Trác bị bệnh nặng, phải phẫu thuật và di chuyển bằng xe lăn, Chân Tử Đan cũng không một lần đến thăm. Thay vào đó, anh chọn tụ hội cùng bạn bè trong giới. Việc này khiến nam diễn viên bị chỉ trích là người cha vô trách nhiệm, phân biệt đối xử giữa các con. Chân Tử Đan từng gây chú ý với hình ảnh ôm con trai Chân Tập Gia chạy đến bệnh viện khi cậu bé bị cảm sốt.

"Dù sau này khi già cả, người đàn ông tên Chân Tử Đan đó có tàn phế, tôi cũng không quan tâm. Tôi không có người cha nào như vậy, không bao giờ nhận người đó là cha", Chân Văn Trác từng buông lời căm hận khi nói về cha ruột với truyền thông vào năm 22 tuổi.