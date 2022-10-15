Dinh thự 212 triệu USD của vợ chồng Vương Diễm 'bán đổ bán tháo' nhưng chưa ai mua

Dinh thự Vương Phủ Thế kỷ chỉ cách Tử Cấm Thành 800m, tiếp giáp trực tiếp với đại lộ Trường An ở phía Nam và đại lộ Bình An ở phía Bắc. Tòa nhà là sự ghen tỵ của nhiều người đối với Vương Diễm.

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin, vợ chồng Vương Diễm và Vương Chí Tài hiện là tâm điểm chú ý ở đất nước tỷ dân. Họ vừa bán đấu giá dinh thự Vương Phủ Thế kỷ để chi trả nợ nần. Tòa nhà được định giá thị trường 1,53 tỷ NDT (212 triệu USD). Tuy nhiên, Vương Chí Tài đưa ra mức giá khởi điểm là 1,12 tỷ NDT (156 triệu USD). Dù đã bán lỗ, họ vẫn chưa tìm được người mua.

Đây là nơi Vương Diễm thường khoe cuộc sống giàu sang, sung túc. Tuy nhiên, bất động sản khó bán vì người mua lo lắng với vị trí như vậy, sẽ khó để xin giấy phép tu sửa, xây dựng lại.

Bên ngoài, tòa nhà có vẻ đã lâu không được sơn sửa nhưng bên trong lại được thiết kế tinh tế. Toàn bộ kiến trúc đều do các kiến trúc sư hàng đầu Trung Quốc thiết kế với các tiện ích hồ hơi, phòng gym, vườn tược...

Thông tin doanh nhân Vương Chí Tài - chồng của Vương Diễm phải bán bất động sản thể hiện sự giàu có, thịnh vượng của ông những năm qua phần nào hé lộ tình hình kinh tế khó khăn của gia đình. Nhiều nguồn tin cho rằng, công việc kinh doanh của doanh nhân họ Vương đang sa sút và ông phải gánh những khoản nợ không nhỏ.

Năm 2019, doanh nhân Vương Chí Tài bị khách sạn Marina Bay Sands tại Singapore cáo buộc thua bạc khoảng 14 triệu SGD (hơn 234 tỷ đồng) trong nhiều năm nhưng không thanh toán. Từ đó có thông tin chồng giàu có của Vương Diễm vỡ nợ. Ngoài ra, trong hai năm qua, thông tin công ty của doanh nhân Vương Chí Tài làm ăn thua lỗ liên tiếp và bị hạn chế tiêu dùng, cũng thu hút sự tò mò của dư luận.

Kể từ khi kết hôn, vợ chồng nàng "Tình Nhi" chưa từng xuất hiện chung. Ảnh: Internet

Doanh nhân Vương Chí Tài và nữ diễn viên Vương Diễm kết hôn từ năm 1997. Chồng nữ diễn viên từng kinh doanh bất động sản khá thành công tại Australia, sau đó về Bắc Kinh (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp.

Theo truyền thông cho biết, ông Vương Chí Tàicó khối tài sản lên tới hàng tỷ USD. Mẹ chồng của Vương Diễm là hậu duệ nhà quý tộc nên có nhiều quy tắc khắt khe. Có thông tin Vương Diễm phải quỳ để rửa chân cho mẹ chồng.

"Tình Nhi" được cho là sống cam chịu tại nhà chồng. Ảnh: Intrenet

Tuy nhiên, nhờ kết hôn với Vương Chí Tài, Vương Diễm sống như nàng cách cách đúng nghĩa. Cô được chồng tặng trang sức đắt giá, siêu xe, biệt thự. Thời gian gần đây, Vương Diễm tích cực quay lại giới giải trí, đóng vai phụ trong các phim truyền hình. Khi bị nói nữ diễn viên đóng phim để trang trải cuộc sống, cô phủ nhận và cho biết diễn xuất vì đam mê, không phải lo lắng vì tiền bạc.