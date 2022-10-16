Chồng phụ bạc bỏ theo gái trẻ, diva Hong Kong Trịnh Tú Văn vẫn tha thứ và cùng nhau vực dậy sự nghiệp

Tuy nhiên, vào tháng 4/2019, Hứa Chí An bị tung clip tình cảm trên xe taxi với Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh . Cả hai bị công chúng xứ Hương Cảng chỉ trích thậm tệ vì khi đó Hứa Chí An có vợ, còn Huỳnh Tâm Dĩnh đang là bạn gái của tài tử Mã Quốc Minh.

Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn kết hôn từ năm 2013 sau 20 năm hò hẹn tìm hiểu. Chuyện tình của họ được truyền thông Hồng Kong ca ngợi như một bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn có hậu.

Khi sự nghiệp của Hứa Chí An lao dốc, cặp đôi được nhìn thấy đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ và thường xuyên bị bắt gặp ở nơi công cộng cùng nhau. Cặp đôi đã quyết tâm vượt qua những thử thách trong hôn nhân và bỏ qua lỗi lầm của Chí An.

Ngay sau khi clip bị lộ, Hứa Chí An tổ chức họp báo, khóc lóc và xin lỗi diva Trịnh Tú Văn cũng như người hâm mộ. Cuối cùng, anh được vợ tha thứ lỗi lầm.

Gần đây, Trịnh Tú Văn đã tham dự một buổi biểu diễn thời trang và được hỏi về sự trở lại của chồng cô. Tú Văn chia sẻ rằng cô đã xem buổi hòa nhạc trực tuyến của Hứa Chí An được tổ chức vào cuối tháng trước và khen ngợi sự chuẩn bị của chồng cô. Trịnh Tú Văn tiết lộ rằng Hứa Chí An đã rất chăm chỉ tập hát và lấy lại vóc dáng.

Việc diva hàng đầu Hong Kong tha thứ cho chồng từng khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Ảnh: Internet

Khi scandal chồng ngoại tình "bùng nổ" khắp các phương tiện truyền thông, Trịnh Tú Văn tỏ ra khá bình tĩnh. Diva xứ hương cảng xem sóng gió lần này giống như một khóa học hôn nhân bởi cuộc sống vợ chồng không chỉ toàn trái ngọt mà còn phải học cách tha thứ cho nhau.

“Hạnh phúc không chỉ là một chuỗi thuận lợi mỹ mãn, mà trong đó có thách thức, cùng nhau đi qua những thăng trầm, để tình cảm sâu đậm dẫn dắt hai người tiến bước, và càng cần phải đi vào nội tâm của đối phương để cùng nhau nhìn nhận sự mềm yếu ở mỗi người, không từ bỏ bản thân lẫn đối phương, cùng nhau sửa đổi, nhắc nhở lẫn nhau. Trong thử thách hôn nhân, tôi hết sức tin rằng trải nghiệm và bài học nhất định sẽ giúp hôn nhân trở lại quỹ đạo đúng, sức sống sẽ dồi dào hơn”, Trịnh Tú Văn từng chia sẻ lý do khiến cô tha thứ cho chồng.

Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn đã trải qua nhiều sóng gió, vài lần tan hợp trước khi trở thành vợ chồng. Trịnh Tú Văn cũng từng biết ơn ông xã khi ở bên cô trong giai đoạn cô bị trầm cảm nặng, mất niềm tin vào cuộc sống và hôn nhân. Và cũng chính sự chân thành của Chí An khi không bỏ cuộc cầu hôn cô tới 7 lần đã giúp Tú Văn hiểu và trân trọng hơn giá trị gia đình. Tình nghĩa 30 năm sâu đậm cũng là một trong những lý do khiến Trịnh Tú Văn không buông tay Hứa Chí An trong giai đoạn khó khăn nay.