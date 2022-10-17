Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt'

Sao quốc tế 17/10/2022 12:13

Không chỉ có cuộc sống như bà hoàng bên cạnh Trương Chí Lâm, Viên Vịnh Nghi còn được biết đến là một tay chơi hàng hiệu đẳng cấp của làng giải trí xứ Cảng thơm.

Trong nhiều năm qua, khán giả đã quá quen với hình ảnh Viên Vịnh Nghi luôn gắn liền với những chiếc túi hàng hiệu đến từ Brikin, Kelly, Constance… và nhất là Hermes. Với hàng trăm chiếc túi đắt tiền, truyền thông xứ Trung ước tính nữ diễn viên đã chi khoảng 20 triệu HKD (hơn 61 tỷ đồng, tương đương 2,5 triệu USD) cho sở thích mua sắm của mình.

Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt' - Ảnh 1
Viên Vịnh Nghi nghiện túi hiệu. Ảnh: Internet

Mới đây, Viên Vịnh Nghi được trông thấy xuất hiện ở sân bay tại Thượng Hải, Trung Quốc với chiếc túi Hermès Birkin Colormatic, có giá hơn 122.000 HKD (374 triệu đồng). Truyền thông cho rằng đây chỉ là mẫu túi "bình dân" của nữ diễn viên, vì bộ sưu tập của cô còn nhiều chiếc đắt đỏ hơn. 

Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt' - Ảnh 2
Hoa hậu Hong Kong xuất hiện cùng chiếc túi hiệu tại sân bay mới đây. Ảnh: Internet

Mỗi ngày cô đều ra đường cùng những chiếc túi khác nhau với đa dạng giá cả từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD. Hầu hết khán giả đánh giá nữ diễn viên không hề có ý định khoe khoang khi cô vẫn thường xuyên xuất hiện mặt mộc và khoác lên mình những bộ trang phục đơn giản, tuy nhiên niềm yêu thích sắm túi hàng hiệu của cô cũng không ít lần gây tranh cãi.

Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt' - Ảnh 3
Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt' - Ảnh 4
Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt' - Ảnh 5
Ước tính nữ diễn viên đã chi khoảng 20 triệu HKD (hơn 61 tỷ đồng, tương đương 2,5 triệu USD) cho sở thích mua sắm của mình. Ảnh: Internet

Nói về việc "nghiện" túi hiệu, nữ diễn viên cũng thắng thắn chia sẻ trong một lần phỏng vấn: Phụ nữ mua túi cũng giống như đàn ông mua xe, cũng là biểu hiện của sự đầu tư và gu thẩm mỹ. Cô cho biết chiếc Hermes đầu tiên cô mua cách đây 10 năm đến giờ bản thân vẫn còn sử dụng.

Nữ diễn viên tâm sự, tình yêu cô dành cho những chiếc túi Hermès cũng giống như cuộc hôn nhân của mình với Trương Trí Lâm, quý giá và trường tồn bởi những chiếc túi này đã cùng cô trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời. Mặc dù Trương Triết Lâm không thể hiểu vì sao vợ lại có nỗi ám ảnh khủng khiếp với túi xách nhưng anh vẫn ủng hộ cô dù đôi lần cả 2 cũng tranh luận vì Viên Vịnh Nghi mua sắm quá nhiều.

Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt' - Ảnh 6
Dù đôi lúc tranh cãi với vợ vấn đề nghiện đồ hiệu quá đà, nhưng Trương Trí Lâm vẫn cưng chiều vì biết sở thích của bà xã. Ảnh: Internet

Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi đã kết hôn được hơn 20 năm, họ là cặp vợ chồng mẫu mực và đáng ngưỡng mộ trong giới giải trí. Dù chung sống với nhau nhiều năm nhưng tình cảm giữa hai ngôi sao đến từ xứ Cảng Thơm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Trương Trí Lâm rất cưng chiều Viên Vịnh Nghi, mua tặng cho cô rất nhiều túi xách vì biết sở thích của vợ.

Suốt hơn 30 năm bên nhau trong đó có 21 năm kết hôn, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi vẫn cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt' - Ảnh 7

Trương Trí Lâm sinh năm 1971, nổi tiếng với hàng loạt bộ phim như Anh hùng xạ điêu, Như Lai thần chưởng, Nghịch thủy hàn kiếm, Đường về hạnh phúc...

Viên Vịnh Nghi sinh năm 1971, từng là Hoa hậu Hong Kong 1990. Cô là diễn viên hạng A, được biết đến với nhiều bộ phim như Nam thiếu lâm, Tiếu ngạo giang hồ, Hoa Mộc Lan, Cô dâu triệu phú...

 

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