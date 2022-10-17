Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ

Sao quốc tế 17/10/2022 10:30

Khoảnh khắc 'nháy mắt tán tỉnh' của Thư Kỳ với nam đồng nghiệp khiến cô "hot rần rần" trên mạng xã hội Weibo.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, diễn viên Thư Kỳ là khách mời của show truyền hình Đại hội tấu hài thường niên. Trong chương trình, nữ diễn viên gây sốt với khoảnh khắc nháy mắt tương tác với tài tử Vu Hòa Vỹ. Hành động của nữ diễn viên khiến Vu Hòa Vỹ ngại ngùng.

Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ - Ảnh 1
Khoảnh khắc Thư Kỳ nhìn Vu Hòa Vỹ và nháy mắt nam đồng nghiệp gây sốt mạng xã hội Weibo. Ảnh: Internet

Ngay lập tức, cụm từ "Thư Kỳ nháy mắt với Vu Hòa Vỹ" thậm chí lập tức trở thành hot search trên Weibo, với hơn 100 triệu lượt đọc và thảo luận, hôm 16/10.

Suốt show, Thư Kỳ không chỉ chinh phục người xem vì nhan sắc, còn bởi sự hài hước, nhất là khi cô trò chuyện với MC của chương trình, tài tử Hoàng Bột. Anh gọi Thư Kỳ là "nữ thần", và chia sẻ không dám đứng quá gần vì phải chừa khoảng cách để quỳ xuống thể hiện sự ngưỡng mộ.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc trẻ trung, sự duyên dáng và hài hước trong giao tiếp của Thư Kỳ.

Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ - Ảnh 2

Những năm gần đây, Thư Kỳ ít đóng phim. Cô cân nhắc lựa chọn kịch bản với đạo diễn, diễn viên từng làm việc với mình để không mất thời gian tìm hiểu nhau. Cuối tháng 3, người đẹp xứ Đài cho biết bị mất ngủ nghiêm trọng, gây ảnh hướng đến sức khỏe và công việc.

Thư Kỳ là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm như Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Phi thành vật nhiễu 2, Huyền thoại Trần Chân, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ma thổi đèn, Ngôi làng hạnh phúc...

Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ - Ảnh 3

Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình không mấy khá giả ở Đài Loan. Cô có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Thư Kỳ cho biết cô thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng xe máy của bố trở về nhà, cô sẽ chạy thật xa để trốn, dù lúc đó là nửa đêm.

Năm 16 tuổi, Thư Kỳ quyết định bỏ nhà đi để lập nghiệp. Cô chuyển tới Hong Kong vào năm 17 tuổi và một thân một mình xoay xở để kiếm sống. Với lợi thế về gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, Thư Kỳ quyết định dấn thân vào làng giải trí với vai trò người mẫu chụp ảnh cho các tạp chí 18+. Quá khứ này khiến sao nữ lận đận tình duyên, bị hạ thấp nhân cách và năng lực.

Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ - Ảnh 4
Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ - Ảnh 5

Năm 2016, Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân - người đàn ông nguyện ý lấy cô làm vợ. Năm đó, cô 40 tuổi, đã qua độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Từ bạn tốt trở thành bạn đời, con đường này hai người đã đi cùng nhau gần 20 năm. Tình yêu thăng hoa từ tình bạn càng bền chặt, vững chắc hơn. 

Hiện tại, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân kết hôn được 6 năm. Cặp sao cố gắng có con nhưng chưa được như ý nguyện. Thư Kỳ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho những thú cưng mà cô đang nuôi.

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ

Diễn viên gạo cội Vương Đức Thuận chăm tập thể thao, tích cực làm việc. Ở tuổi 86, ông vẫn là cái tên được săn đón trong làng giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Kỳ diễn viên Thư Kỳ Thư Kỳ nháy mắt sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị

Chồng phụ bạc bỏ theo gái trẻ, diva Hong Kong Trịnh Tú Văn vẫn tha thứ và cùng nhau vực dậy sự nghiệp

Chồng phụ bạc bỏ theo gái trẻ, diva Hong Kong Trịnh Tú Văn vẫn tha thứ và cùng nhau vực dậy sự nghiệp

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế?

Đứng cạnh 'biểu tượng gợi cảm' Lâm Hy Lôi, bà xã Hoắc Kiến Hoa có chịu lép vế?

'Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người': Nội dung phim nhàm chán nhưng vì sao vẫn lập kỷ lục ấn tượng?

'Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người': Nội dung phim nhàm chán nhưng vì sao vẫn lập kỷ lục ấn tượng?

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI