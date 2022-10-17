Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ

Ngay lập tức, cụm từ " Thư Kỳ nháy mắt với Vu Hòa Vỹ" thậm chí lập tức trở thành hot search trên Weibo, với hơn 100 triệu lượt đọc và thảo luận, hôm 16/10.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, diễn viên Thư Kỳ là khách mời của show truyền hình Đại hội tấu hài thường niên. Trong chương trình, nữ diễn viên gây sốt với khoảnh khắc nháy mắt tương tác với tài tử Vu Hòa Vỹ. Hành động của nữ diễn viên khiến Vu Hòa Vỹ ngại ngùng.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc trẻ trung, sự duyên dáng và hài hước trong giao tiếp của Thư Kỳ.

Suốt show, Thư Kỳ không chỉ chinh phục người xem vì nhan sắc, còn bởi sự hài hước, nhất là khi cô trò chuyện với MC của chương trình, tài tử Hoàng Bột. Anh gọi Thư Kỳ là "nữ thần", và chia sẻ không dám đứng quá gần vì phải chừa khoảng cách để quỳ xuống thể hiện sự ngưỡng mộ.

Những năm gần đây, Thư Kỳ ít đóng phim. Cô cân nhắc lựa chọn kịch bản với đạo diễn, diễn viên từng làm việc với mình để không mất thời gian tìm hiểu nhau. Cuối tháng 3, người đẹp xứ Đài cho biết bị mất ngủ nghiêm trọng, gây ảnh hướng đến sức khỏe và công việc.

Thư Kỳ là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm như Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Phi thành vật nhiễu 2, Huyền thoại Trần Chân, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ma thổi đèn, Ngôi làng hạnh phúc...

Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình không mấy khá giả ở Đài Loan. Cô có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Thư Kỳ cho biết cô thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng xe máy của bố trở về nhà, cô sẽ chạy thật xa để trốn, dù lúc đó là nửa đêm.

Năm 16 tuổi, Thư Kỳ quyết định bỏ nhà đi để lập nghiệp. Cô chuyển tới Hong Kong vào năm 17 tuổi và một thân một mình xoay xở để kiếm sống. Với lợi thế về gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, Thư Kỳ quyết định dấn thân vào làng giải trí với vai trò người mẫu chụp ảnh cho các tạp chí 18+. Quá khứ này khiến sao nữ lận đận tình duyên, bị hạ thấp nhân cách và năng lực.

Năm 2016, Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân - người đàn ông nguyện ý lấy cô làm vợ. Năm đó, cô 40 tuổi, đã qua độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Từ bạn tốt trở thành bạn đời, con đường này hai người đã đi cùng nhau gần 20 năm. Tình yêu thăng hoa từ tình bạn càng bền chặt, vững chắc hơn.

Hiện tại, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân kết hôn được 6 năm. Cặp sao cố gắng có con nhưng chưa được như ý nguyện. Thư Kỳ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho những thú cưng mà cô đang nuôi.