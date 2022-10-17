'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí

Sao quốc tế 17/10/2022 17:39

Từng là một trong những ngôi sao thần tượng của giới trẻ châu Á với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, ở tuổi 42, Minh Đạo có cuộc đời đầy sóng gió và nhiều biến cố.

Nhắc đến Minh Đạo chắc chắn nhiều thế hệ 8x,9x sẽ biết đến nam diễn viên thần tượng vô cùng nổi tiếng và điển trai từng khiến bao trái tim thiếu nữ say đắm. Những tác phẩm để lại tiếng vang lớn cho tên tuổi nam diễn viên như Phép màu, Cổ tích chuyện tình, Mỹ nhân thiên hạ... Tuy nhiên, bộ phim đình đám nhất khu vực châu Á chắc có lẽ chính là Hoàng tử ếch khi diễn cùng Trần Kiều Ân.

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí - Ảnh 1
Minh Đạo và Trần Kiều Ân trong bộ phim "Hoàng tử ếch" gây sốt một thời. Ảnh: Internet

Sau thành công của Hoàng tử ếch, Minh Đạo được xếp hàng ngôi sao thần tượng của Đài Loan và rất nổi tiếng. Song, các vai diễn sau đó của Minh Đạo lại không có nhiều màu sắc. Anh dần mất điểm trong lòng người hâm mộ và dần rơi vào quên lãng. Năm 2020, trong một show truyền hình, Minh Đạo chua xót nói, anh không còn được mời đóng phim và dần mất vị trí trong làng giải trí.  

Đầu tháng 1/2020, làng giải trí chấn động trước thông tin anh ruột của Minh Đạo giết vợ con rồi tự vẫn vì nợ nần. Theo một nguồn tin thân cận, anh trai của Minh Đạo nghiện cờ bạc và từng mượn danh của người em trai nổi tiếng để đi vay tiền. Nam diễn viên đã phải nai lưng ra làm việc trả nợ cho anh trai.

Năm 2013, Minh Đạo phải chi ra 6,5 triệu NDT (930.000 USD) để bù vào các khoản vay của anh trai. Năm 2016, nam diễn viên lại phải trả nợ thay anh 10 triệu NDT (1,3 triệu USD). Anh từng mở họp báo tuyên bố không liên quan tới anh trai để thoát khỏi những khoản nợ khổng lồ của anh ruột.

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí - Ảnh 2

Sau biến cố gia đình, cuộc sống của nam diễn viên dần kín tiếng. Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Minh Đạo cùng mẹ đang bán khoai lang ngoài chợ. Hình ảnh giản dị của nam diễn viên khiến nhiều người tiếc nuối cho tài tử từng một thời làm say đắm bao trái tim của thiếu nữ. Dù cuộc sống khó khăn nhưng Minh Đạo vẫn rất vui vẻ làm những điều mình thích.

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí - Ảnh 3
Nam diễn viên phụ mẹ bán khoai lang. Ảnh: Internet

Hiện tại, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình do Minh Đạo gánh vác. Anh chăm lo đời sống vật chất cho vợ con, mẹ, chị dâu và các cháu. Tuy nhiên, sự nghiệp không thuận lợi khiến nam diễn viên chịu nhiều áp lực. Từ đầu năm đến nay, Minh Đạo vắng show. Hiện tại nguồn thu nhập của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề. Sản phẩm công ty anh bị thị trường tiêu dùng tẩy chay, bản thân Minh Đạo cũng không có việc làm trong showbiz.

Từ năm 2019, sự nghiệp Minh Đạo xuống dốc. Xuất hiện trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ, tài tử bật khóc khi nói về cảnh ngộ ế show của bản thân. Sau lần trải lòng trên sóng truyền hình đó, Minh Đạo chìm trong khủng hoảng khi vướng nhiều tin tức tiêu cực.

Tuy nhiên, cú bắt tay làm ăn với vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương lại là bước ngoặt nhấn chìm hình ảnh Minh Đạo. Từ cuối năm 2021, vợ chồng nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ bị điều tra và phong tỏa tài sản vì kinh doanh đa cấp, lừa đảo hàng triệu người.

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí - Ảnh 4
Những năm qua, Minh Đạo được cho là tham gia mạng lưới kinh doanh đa cấp của nữ diễn viên Trương Đình và thường livestream bán mỹ phẩm. Ảnh: Internet

Mạng lưới kinh doanh đa cấp của Trương Đình có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Đào Hồng, siêu mẫu Lâm Chí Linh và Minh Đạo. Tháng 8/2020, Minh Đạo hợp tác làm ăn với vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình. Nam diễn viên có cổ phần trong công ty TST của nữ diễn viên, cùng nữ diễn viên Đào Hồng. Hai tháng sau, anh thành lập thương hiệu mỹ phẩm mang tên Oshina và thường livestream bán hàng độc lập.

Cục quản lý thị trường Đài Loan đã nhận được đơn tố cáo về hoạt động kinh doanh của công ty Minh Đạo. Nội dung đơn tố khẳng định Oshina là thương hiệu phụ của TST. Khi vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị điều tra về hình thức kinh doanh phi pháp từ cuối năm 2021, nam diễn viên phủ nhận dính líu đến vụ việc. 

 

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