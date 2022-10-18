Trần Kiều Ân tung ảnh hạnh phúc bên chồng trẻ, đập tan tin đồn 'cơm không lành, canh không ngọt'

Ngoài ra, nhan sắc của nàng "Đông Phương Bất Bại" một lần nữa nhận được sự quan tâm từ khán giả. Ở tuổi 43, nhưng nhiều người nhận xét nữ diễn viên Trần Kiều Ân như gái đôi mươi, nhan sắc ngày càng lên hương khi kết hôn. Dù để mặt mộc hay trang điểm , nhan sắc của nàng "Đông Phương Bất Bại" cũng khiến người nhìn phải xuýt xoa.

Trên trang cá nhân mới đây, Trần Kiều Ân đã chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng hạnh phúc trong chuyến du lịch với ông xã kém 9 tuổi Alan . Trong ảnh, nữ diễn viên để mặt mộc, làn da trắng căng mịn vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Trần Kiểu Ân quấn quýt bên chồng, tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào mặc kệ điều tiếng.

Blogger này khẳng định Trần Kiều Ân từng có quan hệ trên mức đồng nghiệp với đàn em Ngô Lỗi, đồng thời còn lên giường một nghệ sĩ khác nổi tiếng. Trước những thông tin trên, công ty đại diện của Trần Kiều Ân đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định đã ủy thác cho luật sư, kiện những kẻ tung tin đồn ác ý để bảo vệ quyền lợi.

Đây là lần xuất hiện Trần Kiều Ân khoe ảnh bên chồng sau ồn ào ngoại tình, hẹn hò đàn em kém tuổi. Theo đó, cách đây không lâu, blogger nổi tiếng - Lưu Đại Chùy chia sẻ về những thông tin hậu trường nắm được trong giới giải trí .

Hiện Trần Kiều Anh được cho là tập trung cho kế hoạch sinh con, không mặn mà với những dự án nghệ thuật. Ảnh: Internet

Theo truyền thông, cô cũng không còn thiết tha với những hoạt động trong làng giải trí và ngừng đóng phim hơn 2 năm nay. Trần Kiều Ân đã từ chối nhiều kịch bản phim và cho biết chỉ nhận vai khách mời với công việc có thời lượng ghi hình ngắn vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân.

Hồi đầu tháng 9, thông qua chia sẻ "Từ thế giới 2 người đến một nhà 3 người” của nữ diễn viên đã làm dấy lên tin đồn cô đang mang thai. Tuy nhiên sau đó, "Đông Phương Bất Bại" lên tiếng đính chính hiện vợ chồng cô vẫn chưa có tin vui.

Trần Kiều Ân và Alan đã đăng ký kết hôn vào cuối tháng 3 vừa qua sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi quen nhau thông qua chương trình Tình yêu của con gái vào năm 2019 và về sống chung từ giữa năm 2020.

Được biết, ông xã của Trần Kiều Ân tên thật là Tăng Vỹ Xương - một thiếu gia trong gia đình có truyền thống kinh doanh tại Malaysia. Anh cũng được đánh giá là một người trẻ tài năng khi nắm trong tay nhiều cơ sở kinh doanh, bất động sản trị giá lên đến hàng triệu USD.

Sinh năm 1979, Trần Kiều Ân được biết đến là nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Cô được khán giả Châu Á đặc biệt yêu mến từ khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Hoàng tử Ếch, kế đến là loạt các tác phẩm ăn khách khác như Tân Tiếu ngạo giang hồ, Định mệnh anh yêu em, Vẫn cứ thích em…