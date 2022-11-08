Mỹ nhân Hong Kong thông báo bỏ chồng sau hai năm cưới

Sao quốc tế 08/11/2022 15:03

Diễn viên Hong Kong Trang Tư Mẫn ly hôn chồng - Dương Bỉnh Dật - sau hai năm tổ chức hôn lễ.

Ngày 8/11, truyền thông Hong Kong đưa tin diễn viên Trang Tư Mẫn đột ngột thông báo ly hôn sau 2 năm cưới.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thần bài Macau chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên cãi nhau về chuyện sống ở đâu, Hong Kong hay Đài Loan. Trước khi tiến đến hôn nhân, anh ấy từng hứa sẵn sàng vì tôi chuyển đến Hong Kong sống. Nhưng sau khi kết hôn, Dương Bỉnh Dật muốn tôi sang Đài Loan vì không thể buông bỏ gia đình, công việc". 

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Trang Tư Mẫn quyết định ly hôn chồng sau 2 năm cưới. Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm với truyền thông, người đẹp TVB cho biết trước đó hai vợ chồng đã ly thân một thời gian dài sau khi kết hôn. Nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn cả hai có quan điểm sống khác biệt. Đồng thời, diễn viên Trùm hương cảng cũng phủ nhận hôn nhân đổ vỡ vì người thứ ba.

Trang Tư Mẫn cho biết đã cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng chồng doanh nhân không hợp tác, từ chối giao tiếp. Vì vậy, nữ diễn viên quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Họ đã nhận được phán quyết ly hôn từ tòa án vào đầu tháng. 

Sau ly hôn, cô sẽ chuyên tâm công việc, không nghĩ đến yêu đương, đi bước nữa. Cha mẹ tôn trọng quyết định của cô.

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Trang Tư Mẫn và Dương Bỉnh Dật khác nhau về quan điểm sống. Ảnh: Internet

Dương Bỉnh Dật người Đài Loan, kinh doanh tiệm trà sữa. Theo sao nữ TVB, cả hai độc lập tài chính và không có con. Vì vậy, cô không yêu cầu chồng cũ chia tài sản hay trợ cấp sau ly hôn.

Trang Tư Mẫn và Dương Bỉnh Dật tổ chức hôn lễ hồi tháng 3/2020 tại nhà riêng của diễn viên ở Hong Kong. Tuy nhiên, vì tình hình bệnh dịch hoành hành ở Hong Kong, lễ cưới của Trang Tư Mẫn được tổ chức nhỏ gọn tại nhà, với sự góp mặt của chị gái Trang Tư Minh và 5 người bạn thân thiết. Cha mẹ 2 gia đình không thể tham dự trực tiếp vì bị kẹt ở nước ngoài.

Tư Mẫn là người mẫu, diễn viên kiêm MC của đài truyền hình Hong Kong (TVB), từng đóng Đả lôi đài, Giải quyết sư, Khoa thế đại Thần hành thái bảo, Hảo tâm tác quái, Đường tâm phong bạo, Trùm Hương Cảng 2, Thần Bài Macau 3, Người trong giang hồ: Trật tự mới... Hồi tháng 10, cô quay xong phim mới của TVB - Trạng vương chi vương.

 

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