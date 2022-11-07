'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn

Khi lên nhận giải thưởng, ngôi sao 49 tuổi xúc động: "Tôi sẽ không khóc, tôi không muốn khóc chút nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu một lần nữa... Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội đó".

Theo đó, nhờ số phiếu bình chọn cao nhất từ ban giám khảo cũng như khán giả, Tô Hữu Bằng đã trở thành quán quân của chương trình Anh trai vượt mọi chông gai mùa thứ 2. Chiến thắng này đã chứng minh sức hút của Tô Hữu Bằng sau gần 3 năm tạm vắng trong showbiz.

Ngay từ những tập đầu, Tô Hữu Bằng đã thể hiện sự vượt trội về danh tiếng và khả năng trình diễn trên sân khấu. Nam diễn viên nằm trong số những ngôi sao được công chúng mong đợi bậc nhất chương trình, bên cạnh Lâm Phong hay Mike Angelo.

Theo Sina, trong suốt cuộc thi, Tô Hữu Bằng thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo, làm chủ sân khấu đáng ngưỡng mộ. Nam ca sĩ là thí sinh được yêu thích nhất ngay từ những tập đầu khi liên tiếp thể hiện các bản hit một thời của mình. Anh được khán giả đánh giá cao về thực lực. Ngoài ra, nam tài tử còn được yêu mến vì tinh thần cầu thị, sẵn sàng "trẻ hóa" bản thân với việc giảm cân, thay đổi phong cách ăn mặc...

Đây cũng là chương trình đánh dấu sự trở lại ngành giải trí của Tô Hữu Bằng sau 3 năm vắng bóng.

Dù đã bước vào tuổi U50 nhưng Tô Hữu Bằng vẫn sở hữu vẻ ngoài thư sinh, trẻ trung. Theo một số ý kiến, nam diễn viên tăng cân đôi chút nhưng gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác của anh vẫn vẹn nguyên.

Gần 3 năm qua, Tô Hữu Bằng ít hoạt động nghệ thuật. Anh không đóng phim, chỉ góp mặt trong một số chương trình giải trí, vắng mặt tại nhiều sự kiện. Có thông tin cho rằng, nam diễn viên tham gia các khóa tu và chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng.

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, nổi danh từ năm 15-16 tuổi khi là thành viên của nhóm nhạc Những Chú Hổ Con Đài Loan. Danh tiếng anh lan xa khắp châu Á với tác phẩm kinh điển Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Hiện tại, Tô Hữu Bằng cũng nắm trong tay hàng chục bất động sản lớn nhỏ ở nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Singapore, Mỹ. Vì vậy, có thể nói, không cần phải cật lực đóng phim và tham gia chương trình truyền hình, cuộc sống của nam diễn viên vẫn vô cùng sung túc. Theo ETToday, khối tài sản hiện tại mà Tô Hữu Bằng đang sở hữu rơi vào khoảng 200 triệu NDT (hơn 700 tỷ đồng).

Ở độ tuổi U50, Tô Hữu Bằng có mọi thứ trong tay nhưng chỉ không có tình yêu. Sở hữu nhan sắc và tài năng nổi trội nhưng người hâm mộ chưa từng thấy anh yêu đương hay hẹn hò với ai. Nam diễn viên từng thừa nhận có tình cảm với Triệu Vy sau khi hợp tác trong Hoàn Châu Cách Cách. Anh và Lâm Tâm Như cũng từng hứa hẹn nếu như năm 40 tuổi cả hai chưa kết hôn thì sẽ lấy nhau.

Thời điểm hiện tại, Tô Hữu Bằng vẫn không áp lực về chuyện kết hôn và đang tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu sang vô cùng vui vẻ.