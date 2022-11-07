'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn

Sao quốc tế 07/11/2022 15:50

Nam diễn viên xúc động khi trở thành người chiến thắng trong đêm chung kết show truyền hình "Anh trai vượt mọi chông gai" mùa hai, hôm 4/11.

Theo đó, nhờ số phiếu bình chọn cao nhất từ ban giám khảo cũng như khán giả, Tô Hữu Bằng đã trở thành quán quân của chương trình Anh trai vượt mọi chông gai mùa thứ 2. Chiến thắng này đã chứng minh sức hút của Tô Hữu Bằng sau gần 3 năm tạm vắng trong showbiz. 

Khi lên nhận giải thưởng, ngôi sao 49 tuổi xúc động: "Tôi sẽ không khóc, tôi không muốn khóc chút nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu một lần nữa... Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội đó".

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn - Ảnh 1
Tô Hữu Bằng trong đêm chung kết 4/11. Ảnh: Internet

Theo Sina, trong suốt cuộc thi, Tô Hữu Bằng thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo, làm chủ sân khấu đáng ngưỡng mộ. Nam ca sĩ là thí sinh được yêu thích nhất ngay từ những tập đầu khi liên tiếp thể hiện các bản hit một thời của mình. Anh được khán giả đánh giá cao về thực lực. Ngoài ra, nam tài tử còn được yêu mến vì tinh thần cầu thị, sẵn sàng "trẻ hóa" bản thân với việc giảm cân, thay đổi phong cách ăn mặc... 

Ngay từ những tập đầu, Tô Hữu Bằng đã thể hiện sự vượt trội về danh tiếng và khả năng trình diễn trên sân khấu. Nam diễn viên nằm trong số những ngôi sao được công chúng mong đợi bậc nhất chương trình, bên cạnh Lâm Phong hay Mike Angelo.

Đây cũng là chương trình đánh dấu sự trở lại ngành giải trí của Tô Hữu Bằng sau 3 năm vắng bóng.

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn - Ảnh 2

Dù đã bước vào tuổi U50 nhưng Tô Hữu Bằng vẫn sở hữu vẻ ngoài thư sinh, trẻ trung. Theo một số ý kiến, nam diễn viên tăng cân đôi chút nhưng gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác của anh vẫn vẹn nguyên. 

Gần 3 năm qua, Tô Hữu Bằng ít hoạt động nghệ thuật. Anh không đóng phim, chỉ góp mặt trong một số chương trình giải trí, vắng mặt tại nhiều sự kiện. Có thông tin cho rằng, nam diễn viên tham gia các khóa tu và chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng. 

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, nổi danh từ năm 15-16 tuổi khi là thành viên của nhóm nhạc Những Chú Hổ Con Đài Loan. Danh tiếng anh lan xa khắp châu Á với tác phẩm kinh điển Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt.

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng trở lại rực rỡ sau 3 năm ở ẩn - Ảnh 3

Hiện tại, Tô Hữu Bằng cũng nắm trong tay hàng chục bất động sản lớn nhỏ ở nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Singapore, Mỹ. Vì vậy, có thể nói, không cần phải cật lực đóng phim và tham gia chương trình truyền hình, cuộc sống của nam diễn viên vẫn vô cùng sung túc. Theo ETToday, khối tài sản hiện tại mà Tô Hữu Bằng đang sở hữu rơi vào khoảng 200 triệu NDT (hơn 700 tỷ đồng).  

Ở độ tuổi U50, Tô Hữu Bằng có mọi thứ trong tay nhưng chỉ không có tình yêu. Sở hữu nhan sắc và tài năng nổi trội nhưng người hâm mộ chưa từng thấy anh yêu đương hay hẹn hò với ai. Nam diễn viên từng thừa nhận có tình cảm với Triệu Vy sau khi hợp tác trong Hoàn Châu Cách Cách. Anh và Lâm Tâm Như cũng từng hứa hẹn nếu như năm 40 tuổi cả hai chưa kết hôn thì sẽ lấy nhau. 

Thời điểm hiện tại, Tô Hữu Bằng vẫn không áp lực về chuyện kết hôn và đang tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu sang vô cùng vui vẻ.

 

Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

Ở tuổi 43, Tần Lam có tất cả mọi thứ từ danh tiếng, tiền tài, địa vị và nhan sắc vượt thời gian, nhưng cô vẫn không mặn mà với chuyện lập gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tô Hữu Bằng Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

Bị hối thúc chuyện lập gia đình ở tuổi 43, 'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam nói rõ lý do đến giờ 'vẫn ế'

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên

'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh không photoshop: Làn da chảy xệ, khuôn mặt kém tự nhiên

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Tuổi xế chiều bệnh tật, bị TVB hắt hủi của 'Khương Tử Nha' khiến nhiều người chạnh lòng

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Đường Yên đã thật sự hết thời khi tái xuất với vai diễn phụ, không cùng đẳng cấp với Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh?

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay

Rầm rộ tin Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng sẽ 'về chung một nhà' vào cuối năm nay

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thánh nữ cùng tình cũ đi 'diệt' tra nam ở phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thánh nữ cùng tình cũ đi 'diệt' tra nam ở phim mới

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 18 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI