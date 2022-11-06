Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thánh nữ cùng tình cũ đi 'diệt' tra nam ở phim mới

Mỹ nhân có hơn 74 triệu người theo dõi Weibo, sở hữu hàng chục hợp đồng quảng cáo giá trị và góp mặt trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Mỗi dự án nghệ thuật của Địch Lệ Nhiệt Ba đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ.

Cụ thể, trên mạng đang lan truyền thông tin tiết lộ rằng manhua nổi tiếng Vạn Tra Triều Hoàng sắp được chuyển thể thành phim. Đây là bộ phim do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất và là dự án cấp S+ của iQIYI.

Mới đây, xuất hiện thông tin cho biết cô nàng sắp nhận vai chính trong dự án phim chuyển thể từ manhua đã xôn xao mạng xã hội xứ Trung.

Theo nhiều thông tin, phía nhà sản xuất Vạn Tra Triều Hoàng đang nhắm Địch Lệ Nhiệt Ba cho vai nữ chính Tô Lục Hạ trong phim. Thông tin này được đưa ra đã nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp, khí chất cuốn hút, nàng mỹ nữ Tân Cương được cho là rất hợp với hình tượng nữ chính trong bộ manhua này.

Còn vai nam chính với hình tượng bạch nguyệt quang (ý chỉ những chàng trai trong lòng vẫn luôn lưu giữ một người mà mình yêu thương nhưng không thể ở cạnh, không thuộc về mình) sẽ được giao cho Hoàng Cảnh Du. Mặc dù mới chỉ là tin đồn và vẫn chưa nhận được bất cứ sự xác nhận nào của cả hai bên, song cư dân mạng đã tỏ thái độ trái chiều với sự kết hợp này.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng hợp tác trong phim Hạnh phúc trong tầm tay (tên cũ: Định chế tình yêu cao cấp), phản ứng hóa học giữa cả hai vô cùng tốt, mang về rất nhiều fan hâm mộ.

Vạn Tra Triều Hoàng thuộc thể loại xuyên nhanh (hay còn gọi là khoái xuyên). Trong truyện, nữ chính Tô Lục Hạ đã xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhập vai nhân vật trung tâm của từng nơi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ đó là trừng trị các thể loại tra nam - tiện nữ, cũng là 2 kiểu người đáng ghét nhất khiến ai nấy khốn khổ. Cô sẽ đi đòi lại công đạo cho những nữ phụ bị ép đến chết trong uất ức, viết nên cái kết khác hạnh phúc hơn cho họ.