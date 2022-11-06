Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt

Sao quốc tế 06/11/2022 16:03

"Chước chước phong lưu" vừa phát hành poster đầu tiên cho các nhân vật, qua đó chính thức công bố đội hình các diễn viên gồm Cảnh Điềm, Phùng Thiệu Phong, Vương Lệ Khôn...

Chước Chước Phong Lưu chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Cảnh Điềm sẽ nên duyên cùng Phùng Thiệu Phong trong tác phẩm này, cùng với đó là sự tham gia diễn xuất của nhiều tên tuổi khác như Vương Lệ Khôn, Chu Dực Nhiên, Từ Hải Kiều...

Về phía đội ngũ sản xuất Chước Chước Phong Lưu, khâu chỉ đạo được giao cho đạo diễn Ôn Đức Quang, người nổi tiếng với loạt phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Diên Hi Công Lược. Kịch bản phim chắp bút bởi biên kịch Uông Hồng của Tư Đăng và Như Nguyệt. Được biết, đây cũng là tác phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa Cảnh Điềm cùng biên kịch của Tư Đằng.

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm đảm nhận 2 nhân vật chính của "Chước Chước Phong Lưu". Ảnh: Internet

Ngay sau khi công bố dàn cast, Chước Chước Phong Lưu đã thu hút sự chú ý nhờ quy tụ dàn diễn viên hùng hậu, cũng như đánh dấu sự trở lại của Phùng Thiệu Phong sau thời gian im ắng. Đáng chú ý, bộ phim còn có sự góp mặt của Từ Hải Kiều - mỹ nam cổ trang gần đây vừa gây ấn tượng và đang rất được yêu mến qua các bộ phim như Mộng Hoa LụcThương Lan Quyết.

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt - Ảnh 2

Nội dung phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (do Cảnh Điềm đóng) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình.

Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (do Phùng Thiệu Phong đóng). 

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt - Ảnh 3

Cảnh Điềm sinh năm 1988, được cho là có xuất thân trong gia đình chính trị và là "gà cưng" của ông chủ công ty Vạn Đạt, tỷ phú Vương Kiện Lâm. Ông Vương là người sở hữu hệ thống rạp chiếu phim AMC rộng nhất thế giới. Do đó, ông dùng quyền lực trong giới nghệ thuật Trung Quốc để nâng đỡ Cảnh Điềm.

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã bỏ túi cho mình nhiều vai diễn lớn nhỏ qua các bộ phim: Hoả Vương, Chuyến Du Lịch Gặp Được Tình Yêu, Lưu Quang Chi Thành,…. Đặc biệt với vai diễn Tư Đằng trong bộ phim cùng tên đã giúp tên tuổi của cô nổi lên như diều gặp gió, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. 

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt - Ảnh 4

Trong bộ phim lần này, Phùng Thiệu Phong vào vai nhân vật Lưu Diễn. Chàng là một vị vương gia chính nhân quân tử, vì vậy có rất nhiều người ganh ghét, đố kị, luôn rình rập và hãm hại chàng. Thân thể người quân tử này lúc nào cũng đầy thương tích. Khi gặp Mộ Chước Hoa cũng thế, chàng trong tình thế quần áo xộc xệch, vết thương đầy người.

Là một người thông minh, hiểu biết sâu rộng mọi thứ, Chước Hoa cũng đã từng học y thuật, vì vậy khi thấy tình cảnh trên cô đã ra tay cứu giúp. Đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của hai người và tạo nên mối nhân duyên sau này của họ.

Drama cổ trang 'Chước Chước Phong Lưu' công bố dàn diễn viên hùng hậu cùng tạo hình đẹp bắt mắt - Ảnh 5

Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978, là diễn viên kỳ cựu của làng giải trí Hoa ngữ. Qua hơn 2 thập kỷ bước chân vào nghệ thuật, anh nổi tiếng với vai Bát A Ca trong phim Cung tỏa tâm ngọc,  Lan Lăng Vương, Tây du ký: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh... Nam diễn viên sinh trưởng trong một gia đình giàu có, tài sản của nhà họ Phùng ước tính vài trăm triệu USD. Thu nhập của Phùng Thiệu Phong cao, tuy nhiên những năm gần đây thua kém vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả hy vọng Chước Chước Phong Lưu sẽ là tác phẩm giúp phục hồi lại tên tuổi của anh trong nghề.

 

 

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