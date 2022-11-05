Khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội: Triệu Lệ Dĩnh cười hết nấc bên Lâm Canh Tân đang bật khóc nức nở

Hình ảnh trái ngược của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau khi đóng máy "Dữ phượng hành" đang được bàn tán trên mạng xã hội.

Sau hơn 4 tháng khởi quay thì Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng đã đóng máy. Những hình ảnh và video ghi lại lễ đóng máy cũng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, trong một video ngắn được ekip ghi lại, trong khi Triệu Lệ Dĩnh cười hết nấc thì Lâm Canh Tân lại khóc nức nở. Có lẽ vì quá hạnh phúc mà nam diễn viên đã không làm chủ được cảm xúc. Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh và các nhân viên trong đoàn cũng liên tục vỗ về, an ủi Lâm Canh Tân.

Khoảnh khắc trái ngược của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau khi "Dữ phượng hành" đóng máy. Ảnh: Internet Dự án phim cổ trang Dữ phượng hành (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương), Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Sở Kiều truyện nên được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút. Nội dung phim Dữ phượng hành kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu. Như vậy, dựa vào nội dung, khán giả có thể thấy, phim có nét tương đồng với Sở Kiều truyện. Cũng nói về một nữ nhân kiên cường, mạnh mẽ. Trước đó, bộ phim Sở Kiều truyện với sự tham gia của bộ đôi Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt ở nhiều quốc gia Châu Á và mang về cho họ hàng chục tỉ lượt view. Đây được xem là bom tấn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Triệu. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh từ chối đóng dự án này phần 2 để chuyển mình qua Dữ phượng hành. Bởi nàng tiểu hoa đán họ Triệu vốn trước nay được xem khá kén kịch bản. Cô thường chọn những bộ phim mà bản thân đánh giá chất lượng. Vậy nên, không khó để ví Dữ phượng hành là bom tấn cổ trang được mong chờ.

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