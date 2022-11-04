Tài tử Cổ Thiên Lạc được vinh danh tại Anh

Sao quốc tế 04/11/2022 23:04

Cổ Thiên Lạc nhận giải "Thành tựu xuất sắc" tại lễ bế mạc London East Asia Film Festival.

Theo Sinchew, phim Warriors of Future (Minh nhật chiến ký) do Cổ Thiên Lạc đầu tư sản xuất kiêm đóng chính được chọn chiếu bế mạc tại Liên hoan phim (LHP) Đông Nam Á ở London 2022 (Anh). Nam diễn viên bay đến London dự sự kiện, đồng thời nhận giải Thành tựu xuất sắc trong ngành điện ảnh châu Á. 

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Cổ Thiên Lạc nhận giải tại London East Asia Film Festival.. Ảnh: Internet

Trong bài phát biểu nhận giải, Cổ Thiên Lạc bày tỏ rất phấn khởi khi được vinh danh. Tuy nhiên, anh cũng không quên bày tỏ sự thương tiếc về những nạn nhân đã ra đi vĩnh viễn trong thảm họa giẫm đạp xảy ra ở khu Itaewon, thủ đô Seoul - Hàn Quốc gần đây. 

Tài tử Cổ Thiên Lạc được vinh danh tại Anh - Ảnh 2

Trên sân khấu, Cổ Thiên Lạc cũng cho biết khi còn nhỏ, mỗi lần cùng bố theo dõi các lễ trao giải trên tivi, anh thường nói rất nhiều. Bố anh khi đó nhắc con: "Làm đàn ông nên nói ít, làm nhiều". Do đó, sau này, anh luôn phấn đấu trở thành người hữu ích, làm được nhiều việc thật tốt và hiệu quả. 

Minh nhật chiến ký lấy bối cảnh năm 2055, Trái đất bị sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, gặm nhấm từng ngóc ngách, đe dọa sinh tồn của loài người. Phim nêu thông điệp về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đây là bộ phim do Cổ Thiên Lạc đầu tư sản xuất và tham gia đóng với số tiền đầu tư hơn 56 triệu USD. Tài tử này ấp ủ dự án 10 năm với nhiều thời gian dành cho kỹ xảo. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Gia Huy, Lưu Thanh Vân, Lưu Gia Linh…

Tài tử Cổ Thiên Lạc được vinh danh tại Anh - Ảnh 3

Cổ Thiên Lạc được ví như "anh cả" của showbiz Hong Kong sau khi lên chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong đầu năm 2018. Trên phim ảnh, nam diễn viên gắn với hình tượng anh hùng trượng nghĩa. Ngoài đời, anh cũng được nhận xét là người nặng lòng với nền giải trí xứ Cảng Thơm khi nỗ lực sản xuất những bộ phim mang đậm bản sắc Hong Kong cũng như chăm lo đời sống các nghệ sĩ.

Theo truyền thông Trung Hoa, khối tài sản mà tài tử này sở hữu đã lên đến hơn 200 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng) bao gồm hơn 10 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Anh mở công ty quản lý các ngôi sao hạng A hiện nay như Lâm Phong, Tuyên Huyên, Xa Thi Mạn... 

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970, là tên tuổi kiệt xuất của màn ảnh Hong Kong và Hoa ngữ trong vài thập niên qua. Anh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Sát phá lang 2, Sứ đồ hành giả, L Storm, Tảo độc 2, Phong lâm hỏa sơn, Tầm Tần Ký, Đế chế kim tiền... Nam diễn viên từng nhiều lần đăng quang ngôi vị Ảnh đế - Giải thưởng cao quý nhất dành cho nam diễn viên tại các giải thưởng danh giá. 

Dù giàu có nổi tiếng song tài tử gây tiếc nuối vì nhiều năm vẫn lẻ bóng. 

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