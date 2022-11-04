Đứng trước án phạt nặng vì kinh doanh đa cấp, vợ chồng Trương Đình thuê hơn 30 luật sư bào chữa để cứu vớt tài sản

Theo ghi nhận một đội ngũ luật sư gồm 30 người có mặt tại phiên tòa để bào chữa cho các bị cáo. Được biết vợ chồng Trương Đình chi trả toàn bộ phí di chuyển, ăn ở cho các luật sư.

Ngày 4/11, truyền thông Trung Hoa đưa tin phiên tòa xét xử vụ án kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương , Đào Hồng và 19 bị cáo khác được tổ chức tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Đây là phiên xử đầu tiên và cũng là phiên xử đưa ra hình thức xử phạt cho án kinh tế của vợ chồng Trương Đình.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2022, vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị kết tội kinh doanh đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư và thu lợi nhuận bất hợp pháp. Tổng số tiền bị tịch thu của cặp đôi này lên tới 3 triệu USD và bị phạt 267.000 USD, nâng tổng mức phạt hai vợ chồng lên con số 3,2 triệu USD.

Hiện công chúng đang chờ phán xét của tòa án dành cho vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương cùng những người có liên quan đến đường dây kinh doanh đa cấp, trục lợi bất chính của ngôi sao Trộm long tráo phụng.

Sau đó, tới ngày 19/4, 96 bất động sản đứng tên công ty Dowell do vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương làm chủ bị tòa án Thượng Hải tịch biên. Số tài sản này được Dowell thu mua vào năm 2020, có tổng giá trị 1,7 tỷ NDT (hơn 266 triệu USD). Đây là tài sản lớn nhất bị tịch thu của hai ngôi sao xứ Đài.

Từ đầu tháng 6/2021, nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo công ty của vợ chồng Trương Đình bán hàng kém chất lượng, có hoạt động kinh doanh lừa đảo. Do vậy, Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc đã tiến hành điều tra. Một số nguồn tin cho hay công ty của Trương Đình làm ăn "siêu lợi nhuận". Trong ba năm rưỡi, họ có doanh thu gần 10 tỷ NDT (1,3 tỷ USD).

Cáo buộc kinh doanh phi pháp của Dowell đang trong giai đoạn điều tra nhưng thông tin đã xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Điều này khiến vợ chồng cô tổn hại danh tiếng, bị đối tác quay lưng và hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận, công ty chịu thiệt hại hàng trăm nghìn NDT mỗi ngày.

Nữ diễn viên liên tục nộp hồ sơ tài chính chứng minh khối tài sản hơn một tỷ USD của vợ chồng cô được kiếm hợp pháp nhằm gỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa tài sản. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ.

Trương Đình là diễn viên gốc Đài Loan, nổi tiếng với nhiều phim như Trộm long tráo phụng, Thần y đa tình, Hoàng Phi Hồng, Thập Tam Di... Cô ra mắt năm 9 tuổi và nổi tiếng sớm với dòng phim cổ trang. Trong sự nghiệp, cô đóng khoảng 40 phim truyền hình, được khán giả yêu mến vì nhan sắc nổi bật, má lúm xinh xắn.

Thời điểm yêu diễn viên Lâm Thoại Dương, làng giải trí rộ tin đồn cô là "tiểu tam" vì khi đó anh đã có vợ, hai con. Sau khi cặp sao kết hôn và sinh con, sự nghiệp kinh doanh của vợ chồng Lâm Thoại Dương - Trương Đình phát triển lớn mạnh, chủ yếu đi vào lĩnh vực cung cấp các sản phẩm làm đẹp.

Lâm Thoại Dương hơn vợ 10 tuổi, từng đóng Một thoáng mộng mơ, Hải âu phi xứ, Tuyệt đại song kiêu 1999... Anh ngừng đóng phim từ năm 2000.