Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc

Những năm qua, Dương Mịch bị rụng tóc nhiều khiến đầu cô bị hói. Tình trạng kéo dài khiến nữ diễn viên phải uống thuốc điều trị.

Mới đây, bìa tạp chí Elle China tháng 11 đã chính thức được phát hành, và gương mặt trang bìa là nàng tiểu hoa xinh đẹp Dương Mịch. Cô vuốt ngược tóc, để lộ vầng trán rộng, gương mặt thanh tú. Nhiều khán giả nhận xét, so với khi đóng Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, tóc Dương Mịch mọc lên rất nhiều, không còn bị hói như trước. Thời điểm đóng phim này, cô bị rụng tóc hai bên trán nên bị trêu "trông như nam nhân thời Thanh".

Dương Mịch tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Elle rằng bản thân hiện đang sử dụng 1 loại thuốc mọc tóc được bạn giới thiệu: “Loại thuốc được bạn em giới thiệu hiệu quả thật đấy. Nhưng khi uống, em phải trải qua giai đoạn rụng tóc điên cuồng trước, bởi vì nó làm cho những sợi tóc không khỏe mạnh rụng với tốc độ nhanh, và sau đó tóc mới khỏe mạnh sẽ mọc trở lại”. Dương Mịch nhiều lần để lộ “trán sân bay”. Ảnh: Internet Trước đó, nhiều hình ảnh cho thấy đỉnh đầu và thái dương của Dương Mịch lưa thưa, gần như không có tóc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lý do Dương Mịch thường trung thành với kiểu tóc bồng bềnh, phủ mái trong những năm qua. Nhiều người cho rằng, việc hoạt động trong ngành giải trí với yêu cầu thường xuyên sử dụng hóa chất càng khiến tóc cô trở nên yếu và dễ rụng.

Sau hơn 15 năm gây dựng sự nghiệp, Dương Mịch hiện là một trong những ngôi sao 8X thành đạt và nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài việc là một diễn viên, cô còn là bà chủ của một số công ty điện ảnh, gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hiệu danh tiếng. Năm 2013, Dương Mịch kết hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy và sinh con gái Tiểu Gạo Nếp không lâu sau đám cưới. Dương Mịch thật thà thừa nhận, cô đồng ý làm đám cưới vì lỡ mang thai bé Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy chỉ kéo dài gần 5 năm. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc sống xa cách thường xuyên và sự độc lập của Dương Mịch là nguyên nhân khiến hai người dần không có tiếng nói chung. Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhường quyền nuôi con gái cho chồng cũ. Bé Tiểu Gạo Nếp sống tại Hồng Kông và do ông bà nội chăm sóc. Nữ diễn viên bận rộn với công việc, ít có thời gian dành cho con gái, bị công chúng chỉ trích là người mẹ vô tâm.

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85 Chỉ một chi tiết nhỏ trong buổi tiệc sinh nhật, Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô xứng đáng là tiểu hoa đán top đầu lứa 85.

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