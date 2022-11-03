Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc

Sao quốc tế 03/11/2022 17:16

Những năm qua, Dương Mịch bị rụng tóc nhiều khiến đầu cô bị hói. Tình trạng kéo dài khiến nữ diễn viên phải uống thuốc điều trị.

Mới đây, bìa tạp chí Elle China tháng 11 đã chính thức được phát hành, và gương mặt trang bìa là nàng tiểu hoa xinh đẹp Dương Mịch.

Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 1
Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 2
Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 3
Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 4

Cô vuốt ngược tóc, để lộ vầng trán rộng, gương mặt thanh tú. Nhiều khán giả nhận xét, so với khi đóng Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, tóc Dương Mịch mọc lên rất nhiều, không còn bị hói như trước. Thời điểm đóng phim này, cô bị rụng tóc hai bên trán nên bị trêu "trông như nam nhân thời Thanh".

Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 5
Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 6

Dương Mịch tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Elle rằng bản thân hiện đang sử dụng 1 loại thuốc mọc tóc được bạn giới thiệu: “Loại thuốc được bạn em giới thiệu hiệu quả thật đấy. Nhưng khi uống, em phải trải qua giai đoạn rụng tóc điên cuồng trước, bởi vì nó làm cho những sợi tóc không khỏe mạnh rụng với tốc độ nhanh, và sau đó tóc mới khỏe mạnh sẽ mọc trở lại”.

Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 7
Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 8
Dương Mịch nhiều lần để lộ “trán sân bay”. Ảnh: Internet

Trước đó, nhiều hình ảnh cho thấy đỉnh đầu và thái dương của Dương Mịch lưa thưa, gần như không có tóc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lý do Dương Mịch thường trung thành với kiểu tóc bồng bềnh, phủ mái trong những năm qua. Nhiều người cho rằng, việc hoạt động trong ngành giải trí với yêu cầu thường xuyên sử dụng hóa chất càng khiến tóc cô trở nên yếu và dễ rụng.

Tình trạng hói đầu nghiêm trọng, Dương Mịch phải uống thuốc mọc tóc - Ảnh 9

Sau hơn 15 năm gây dựng sự nghiệp, Dương Mịch hiện là một trong những ngôi sao 8X thành đạt và nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài việc là một diễn viên, cô còn là bà chủ của một số công ty điện ảnh, gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hiệu danh tiếng. 

Năm 2013, Dương Mịch kết hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy và sinh con gái Tiểu Gạo Nếp không lâu sau đám cưới. Dương Mịch thật thà thừa nhận, cô đồng ý làm đám cưới vì lỡ mang thai bé Tiểu Gạo Nếp. 

Cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy chỉ kéo dài gần 5 năm. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc sống xa cách thường xuyên và sự độc lập của Dương Mịch là nguyên nhân khiến hai người dần không có tiếng nói chung. 

Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhường quyền nuôi con gái cho chồng cũ. Bé Tiểu Gạo Nếp sống tại Hồng Kông và do ông bà nội chăm sóc. Nữ diễn viên bận rộn với công việc, ít có thời gian dành cho con gái, bị công chúng chỉ trích là người mẹ vô tâm. 

 

 

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85

Chỉ một chi tiết nhỏ trong buổi tiệc sinh nhật, Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô xứng đáng là tiểu hoa đán top đầu lứa 85.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch bị hói đầu sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85

Triệu Lệ Dĩnh ngầm 'dằn mặt' Dương Mịch khẳng định vị trí đứng đầu lứa 85

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung

4 cặp sao nữ Cbiz là đối thủ 'truyền kiếp': Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh không đội trời chung

Dương Mịch gặp sự cố tụt áo ở sân bay, cách ứng biến sau đó chứng minh bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu Cbiz

Dương Mịch gặp sự cố tụt áo ở sân bay, cách ứng biến sau đó chứng minh bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu Cbiz

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi

Động lòng trước vẻ đẹp nàng Vương Chiêu Quân của Dương Mịch năm 19 tuổi

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng?

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng?

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI