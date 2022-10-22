Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 22/10/2022 23:20

Nhiều người cho rằng, Dương Mịch đã nhận nhiều tiền hơn nhưng lại đưa ra yêu cầu quá vô lý cho chồng cũ.

Dù ly hôn từ năm 2018 nhưng những vấn đề liên quan giữa Dương MịchLưu Khải Uy vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Theo truyền thông Hoa ngữ, vào thời điểm ly hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều đạt được sự đồng thuận từ hai bên. Cả hai không vướng vào bất kỳ tranh cãi nào.

Liên quan tới việc phân chia khối tài sản chung. Một nguồn tin tiết lộ rằng, Dương Mịch được chia phần lớn khối tài sản chung đó. Về phần Lưu Khải Uy, nam tài tử chỉ được nhận về một con số rất nhỏ trong đó. Dù được chia phần rất ít nhưng Lưu Khải Uy không hề phản đối. 

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy - Ảnh 1
Sau ly hôn, Dương Mịch được phân chia phần lớn tài sản. Ảnh: Internet

Theo đó, tài sản chung của vợ chồng họ là 5 tỷ NDT (~ 17,1 nghìn tỷ), Dương Mịch lấy 4,5 tỷ NDT, chỉ đưa 500 triệu NDT và quyền nuôi con gái cho Lưu Khải Uy. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Dương Mịch đã xác nhận thông tin này. Cô cũng giải thích thêm rằng, do cô và Lưu Khải Uy ký hợp đồng tiền hôn nhân nên việc phân chia tài sản khi ly hôn không hề khó khăn với họ.

Ngoài ra, một số nguồn tin còn tiết lộ, Dương Mịch và Lưu Khải Uy còn có một thỏa thuận ly hôn là Lưu Khải Uy không được tái hôn nếu muốn giành quyền nuôi con gái. Trong trường hợp Lưu Khải Uy tái hôn, con gái sẽ được trao lại cho Dương Mịch nuôi dưỡng.

Lưu Khải Uy đồng ý, nhưng với một thỏa thuận chia tay không công bằng như vậy, rất nhiều người khó hiểu với hành động của nam diễn viên. Họ cho rằng Dương Mịch đã nhận nhiều tiền hơn, lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch được chia phần lớn tài sản và kèm điều kiện khắc nghiệt cho Lưu Khải Uy - Ảnh 2
Lưu Khải Uy được quyền nuôi con nhưng heo thỏa thuận hậu ly hôn, anh không được tái hôn trước khi con gái trưởng thành. Ảnh: Internet

Sau thông báo ly hôn vào cuối năm 2018, Dương Mịch dành toàn bộ thời gian tập trung cho sự nghiệp. Cô bận rộn với các bộ phim truyền hình, show truyền hình thực tế và làm khách tại các sự kiện trong và ngoài nước. Cũng vì bận rộn với công việc mà mỹ nhân 8X được cho là ít dành thời gian cho con gái Tiểu Gạo Nếp. Cô bị chỉ trích là người mẹ vô tâm, trong mắt chỉ quan tâm đến công việc và tiền bạc.

Trái ngược với Dương Mịch, hậu ly hôn, Lưu Khải Uy dồn toàn bộ thời gian và công sức để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp. Trong nhiều bài phỏng vấn, Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy luôn khen ngợi cháu gái thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện còn nam diễn viên là một người cha chu đáo. Khi được hỏi tới Dương Mịch, ông thường né tránh hoặc bóng gió về việc con dâu cũ không quan tâm tới con gái. 

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