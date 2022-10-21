Đứa con thứ 3 chưa rõ danh tính cha ruột là ai, Trương Bá Chi lại lộ vòng 2 to bất thường

Mới đây, Trương Bá Chi xuất hiện với vòng 2 lùm xùm làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên đang mang thai con thứ 4.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi ít tham gia hoạt động nghệ thuật. Thực tế, sau quãng nữ diễn viên thời gian dính scandal lộ ảnh nóng và nghỉ ngơi sinh con, nhiều ngôi sao trẻ tài năng mọc lên và chiếm lĩnh vị trí của Trương Bá Chi. Thời gian qua, cô thu hút sự chú ý khi livestream bán hàng và kiếm bộn tiền từ hình thức kinh doanh trực tuyến này.

Mới đây, khi Trương Bá Chi mặc chiếc váy trắng, phần bụng dưới của cô nở ra rõ ràng, vòng eo thon thả trước đây hoàn toàn không thấy. Trương Bá Chi luôn sống kỷ luật. Cô là người phụ nữ cực kỳ nghiêm khắc với cơ thể của mình. Ngay sau khi sinh, Trương Bá Chi luôn ảnh về cơ thể của mình, có thể nhìn thấy chân tay cô thon thả và cả cơ bụng săn chắc. Vì vậy, với việc để vòng eo và bụng to thế này này, chỉ có thể đoán rằng Trương Bá Chi đang mang thai.

Vòng 2 to bất thường của diễn viên "Vua hài kịch" làm dấy lên tin đồn cô đang mang thai con thứ 4. Ảnh: Internet Ngoài ra, còn có nguồn tin nội bộ bị nghi ngờ là công ty của Trương Bá Chi đã tung tin cô thực sự đang mang thai đứa con thứ 4. Vậy câu hỏi đặt ra là ai là cha ruột của đứa con thứ 4 của cô? Tuy nhiên, nhiều người nói rằng có thể Trương Bá Chi đã béo lên ở tuổi trung niên. Người đẹp một mình nuôi 3 con nhỏ. Ảnh: Internet Trương Bá Chi sinh năm 1980, gia nhập showbiz năm 18 tuổi, là ngôi sao điện ảnh - truyền hình Hong Kong cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Gần đây, cô ít đóng phim, chủ yếu tham gia show truyền hình. Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có với nhau hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010). Năm 2008, Trương Bá Chi lộ ảnh "nóng" với Trần Quán Hy. Vụ việc là một trong các nguyên nhân khiến hôn nhân giữa cô và Tạ Đình Phong trục trặc, đi tới đổ vỡ năm 2012. Năm 2018, cô sinh thêm con trai Marcus, hiện 4 tuổi. Danh tính bố em bé là một ẩn số. Vì scandal, Trương Bá Chi từng bị đả kích. Tuy nhiên, nỗ lực làm mẹ đơn thân, chăm sóc ba con trai dần giúp cô có được cảm tình của khán giả. Những năm gần đây, cô phát triển sự nghiệp tại Đại lục.

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