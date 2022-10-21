Hề Mộng Dao xấu hổ vì màn cầu hôn của con trai 'Vua sòng bài' Hà Hồng Sân

Được chồng thiếu gia cầu hôn vô cùng hoành tráng, song Hề Mộng Dao lại vô cùng ái ngại khi nhắc đến màn cầu hôn năm xưa.

Mới đây Hề Mộng Dao trở thành khách mời trên một show truyền hình thực tế. Đây cũng là chương trình đầu tiên mà siêu mẫu xuất hiện sau khi sinh con thứ hai. Trong chương trình, khi mọi người bàn bạc việc lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Hề Mộng Dao, cô tỏ ra khá ái ngại và nói: "Cứu tôi với". Người đẹp tiết lộ cô khá nhạy cảm với việc lên kế hoạch là bởi còn nhớ tới màn cầu hôn năm xưa của ông xã Hà Du Quân.

Cô xấu hổ chia sẻ: "Thực ra bởi kế hoạch cầu hôn của ông xã năm xưa hỏng bét, làm trò cười cho mọi người. Mong kế hoạch của các bạn tốt hơn một chút". Để nhận được cái gật đầu của "thiên thần nội y", con trai vua sòng bạc Hà Hồng Sân đã tổ chức buổi cầu hôn hoàng tráng. Ảnh: Internet Vào ngày 13/5/2019, con trai vua sòng bạc Hà Hồng Sân là Hà Du Quân đã tổ chức buổi cầu hôn hoành tráng dành cho siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao. Buổi lễ cầu hôn được trang trí bằng 99.999 bông hồng rất rực rỡ. Hà Du Quân tiết lộ, anh đã phải mất 1 tháng để chuẩn bị cho buổi lễ. Màn cầu hôn được diễn ra tại trung tâm thương mại lớn thuộc sở hữu của mẹ Hà Du Quân.

Hoành tráng là vậy, song màn cầu hôn của Hà Du Quân lại bị nhiều người chê cười là quá “làm màu”, nét diễn giả trân. Bởi trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video Hề Mộng Dao diễn tập cho buổi cầu hôn, song cô vẫn phải tỏ ra bất ngờ và xúc động khi thấy Hà Du Quân quỳ gối. Cũng có tin đồn Hà Du Quân tổ chức màn cầu hôn linh đình là để quảng bá cho trung tâm thương mại của gia đình, đồng thời vì biết Hề Mộng Dao mang bầu con trai nên vội vàng kết hôn để tranh giành tài sản. Hề Mộng Dao (Ming Xi) sinh năm 1989 ở Thượng Hải. Cô là siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc và là người mẫu nội y hiếm hoi của đất nước tỷ dân được trình diễn trong show Victoria’s Secret. Cô cao 1,78 m, gương mặt sắc sảo cá tính rất ấn tượng và nằm trong top 50 siêu mẫu thế giới. Hà Du Quân kém bạn gái sáu tuổi, là con trai của "vua sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) và vợ thứ tư Lương An Kỳ. Anh giỏi toán, từng hai lần giành giải nhất cuộc thi Toán Hong Kong đồng thời tham gia nhiều cuộc thi toán quốc tế. Năm 18 tuổi, anh có giấy gọi nhập học của hai Đại học Oxford (Anh) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), anh chọn trường MIT. Sau khi hoàn thành hệ đại học, Hà Du Quân theo học thạc sĩ ngành Tài chính ở trường này. Hà Du Quân được nhiều fan nữ ngưỡng mộ khi tham gia một số show thực tế về trí thông minh ở Trung Quốc.

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