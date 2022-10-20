Ngỡ ngàng trước loạt ảnh thời xuân sắc đẹp của bà trùm showbiz Hong Kong

Sao quốc tế 20/10/2022 21:52

Trần Lam - bà xã của ông trùm Hương Hoa Cường - là người phụ nữ ăn to nói lớn, hào sảng và dữ dằn có tiếng.

Hơn 10 năm nay, Trần Lam xuất hiện trước ống kính với dáng vẻ mập mạp. Ít ai nhớ rằng thập niên 1980, bà vẫn là một tuyệt sắc giai nhân. Trần Lam tên thật là Trần Minh Anh, sinh năm 1959 tại Đài Loan. Xinh đẹp từ nhỏ nhưng Trần Lam luôn là người phụ nữ có cá tính mạnh.

Ngỡ ngàng trước loạt ảnh thời xuân sắc đẹp của bà trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 1

Mới đây, loạt ảnh thời xưa của bà trùm Trần Lam bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Được biết những bức ảnh được chụp vào thời điểm 30 năm trước, khi Trần Lam 34 tuổi. 

Ngỡ ngàng trước loạt ảnh thời xuân sắc đẹp của bà trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 2

Vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo của bà nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngay cả trong bức ảnh Trần Lam đứng cạnh đệ nhất mỹ nhân Quan Chi Lâm (áo đỏ), bà cũng không hề bị lép vế. 

Ngỡ ngàng trước loạt ảnh thời xuân sắc đẹp của bà trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 3

Nhiều người nhận xét Quách Bích Đình sở hữu ngoại hình hao hao với bà Trần Lam hồi trẻ. Có lẽ đó là lý do bà Trần Lam đã đồng ý để người đẹp họ Quách làm con dâu. 

Trong lần trả lời phỏng vấn truyền thông Đại lục, Trần Lam thừa nhận trở nên gai góc sau những biến cố thời nhỏ. Năm 6 tuổi, bà phát hiện mắc bệnh về máu.

Khi đến tuổi cập kê, gia đình bà rơi vào cảnh túng quẫn. Trần Lam kể mẹ bà đánh bạc thua nợ nên muốn đem bán con gái vào vũ trường để lấy tiền trả nợ. 

Những năm đầu khởi nghiệp, bà là người mẫu và có vô số người đàn ông giàu có theo đuổi. Trong số đó có Hướng Hoa Cường, con trai trùm băng đảng Tân Nghĩa An ở Hong Kong. Lúc này, Hướng Hoa Cường đã ly hôn.

Hướng Hoa Cường si mê Trần Lam, yêu bà ở cá tính mạnh mẽ. Giới truyền thông mô tả Trần Lam là mảnh ghép còn thiếu, bù lấp sự yếu đuối và thiếu quyết đoán của Hướng Hoa Cường lúc bấy giờ.

Hướng Hoa Cường theo đuổi Trần Lam một năm. Họ kết hôn năm 1980, cùng thành lập công ty giải trí tên Trung Quốc Tinh.

Ngỡ ngàng trước loạt ảnh thời xuân sắc đẹp của bà trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 4
Trần Lan và Hướng Hoa Cường là cặp đôi quyền lực, có sức ảnh hướng lớn tới showbiz Hong Kong. Ảnh: Internet

Những cái tên đình đám như Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan... đều là người mà Trần Lam gièn rũa và nâng đỡ nên mới có được thành công như ngày hôm nay. Vì thế mà có rất nhiều nhiều nghệ sĩ kính trọng và mang ơn bà.

Trong những năm vừa qua, Hướng Hoa Cường thường bị mọi người áp đặt với tên gọi “Ông trùm sợ vợ” nhưng vẫn không để tâm. Ông trùm khẳng định rằng, Trần Lam không chỉ là một người mẹ, một người vợ chu đáo mà còn là cánh tay phải, hỗ trợ ông trên con đường sự nghiệp. 

“Tôi từng tuyên bố với vợ sẽ không trở thành ông chủ tai tiếng cùng các cô chân dài. Tôi không ngờ sau gần 40 năm vẫn giữ được lời thề đó. Lần Trần Lam phẫu thuật não, tôi mới hiểu bản thân đã phụ thuộc vào vợ như thế nào”. – ông trùm chia sẻ.

 

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Từ khóa:   Trần Lam Hướng Hoa Cường showbiz Hong Kong sao Hoa ngữ Cbiz

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