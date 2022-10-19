Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần

Sao quốc tế 19/10/2022 21:14

Tài tử chia sẻ những trải nghiệm khó quên trong lần hợp tác chung với vua hài Châu Tinh Trì.

Ngày 18/10, Vương Bảo Cường đã có cuộc trò chuyện với chương trình 10 năm điện ảnh của chúng ta. Anh chia sẻ về bộ phim hợp tác với Châu Tinh Trì - Tân Vua hài kịch (2019) - là tác phẩm anh nhớ nhất.

Vương Bảo Cường bày tỏ: "Tôi cũng là một người hâm mộ, xem phim của Châu Tinh Trì mà lớn lên. Tôi cảm thấy rất may mắn vì có dịp cộng tác với ông ấy. Tôi đã học được rất nhiều điều".

Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần - Ảnh 1
Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần - Ảnh 2
Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần - Ảnh 3
Lần hợp tác trong phim "Tân Vua hài kịch" cùng Châu Tinh Trì là kỷ niệm khó quên với Vương Bảo Cường. Ảnh: Internet

Nam diễn viên cho biết Châu Tinh Trì là người hài hước, nhưng trong công việc rất nghiêm khắc và có yêu cầu cao. Vương Bảo Cường tiết lộ từng bị Châu Tình Trì bắt quay lại tới 50 lần cho một cảnh quay trên giường với bạn diễn.

"Đó là cảnh tôi diễn vai công chúa Bạch Tuyết, sáng hôm sau hoàng tử nhận ra Bạch Tuyết là đàn ông. Tôi đã liên tục phải quay lại tới 50 lần mới đạt yêu cầu. Đây cũng chính là cảnh quay hỏng nhiều nhất trong sự nghiệp của tôi", Vương Bảo Cường nói.

Tuy nhiên, nam diễn viên không cảm thấy khó chịu hay bất lực vì cả anh và Châu Tinh Trì đều muốn cảnh quay đạt hiệu quả tốt nhất.

Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần - Ảnh 4
Vương bảo Cường dành sự tôn trọng cho Châu Tinh Trì. Ảnh: Internet

Trên thực tế, vì ê-kíp muốn gấp rút cho ra mắt bộ phim vào dịp Tết âm lịch năm 2019 nên phân bố lịch quay dày đặc. Điều này cũng một phần tạo nhiều áp lực tâm lý cho các diễn viên. Vương Bảo Cường tiết lộ rằng Châu Tinh Trì là một người rất nghiêm túc trong công việc.

Bởi vì toàn bộ tâm trí của anh đều dành cho bộ phim nên khó tránh khỏi việc khắt khe với diễn viên trong các cảnh quay. Vua hài Hong Kong thường tỏ thái độ tức giận và bỏ qua cảm xúc của người khác trên phim trường. Tuy nhiên, ngoài đời, đạo diễn họ Châu lại đối xử tử tế và luôn giúp đỡ mọi người.

Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần - Ảnh 5

Vương Bảo Cường sinh năm 1984 tại tỉnh Hà Bắc. Khi còn nhỏ, anh đã có tố chất nghệ sĩ, kiên quyết theo học ở Thiếu Lâm Tự vì muốn giống Lý Liên Kiệt. Những phim ăn khách gắn liền với tên tuổi của anh có Tùy đường diễn nghĩa, Thiên hạ vô tặc, Lạc lối ở Thái Lan, Đại binh tiêu tướng, loạt phim Thám tử phố Tàu, Sinh tồn nơi hoang đảo...

Vươn lên từ nghèo khó, Vương Bảo Cường từng chia sẻ trên Sina: "Cái gì tôi cũng không có. Nhưng may mắn tôi có nhiệt huyết với nghề". Song, cũng nhờ vậy, nam diễn viên trở thành thần tượng, niềm ước vọng của hàng trăm nghìn diễn viên vô danh tại Trung Quốc.

 

Những mỹ nhân Cbiz số hưởng: Được mẹ chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa', thương yêu như chính con gái ruột

Những mỹ nhân Cbiz số hưởng: Được mẹ chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa', thương yêu như chính con gái ruột

Không phải mẹ chồng nào cũng "khó ở", làng giải trí Hoa ngữ có không ít bà mẹ cưng chiều con dâu như "trứng mỏng".

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì Vương Bảo Cường Tân Vua hài kịch sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Những mỹ nhân Cbiz số hưởng: Được mẹ chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa', thương yêu như chính con gái ruột

Những mỹ nhân Cbiz số hưởng: Được mẹ chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa', thương yêu như chính con gái ruột

Sau nhiều năm lánh đời, Châu Tinh Trì lần đầu dùng mạng xã hội

Sau nhiều năm lánh đời, Châu Tinh Trì lần đầu dùng mạng xã hội

Bị khơi lại bê bối ngoại tình với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh, phản ứng Hứa Chí An ra sao?

Bị khơi lại bê bối ngoại tình với Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh, phản ứng Hứa Chí An ra sao?

Dương Tử lại vướng nghi vấn trốn thuế, fans 'ngồi trên đống lửa' lo lắng thần tượng đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân

Dương Tử lại vướng nghi vấn trốn thuế, fans 'ngồi trên đống lửa' lo lắng thần tượng đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân

Rầm rộ tin đồn chồng cũ Từ Hy Viên uống say, dùng vũ lực khiến bạn gái mới cầu cứu cảnh sát trong đêm

Rầm rộ tin đồn chồng cũ Từ Hy Viên uống say, dùng vũ lực khiến bạn gái mới cầu cứu cảnh sát trong đêm

'Phi công trẻ' kém 13 tuổi công khai tỏ tình với Châu Tấn

'Phi công trẻ' kém 13 tuổi công khai tỏ tình với Châu Tấn

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 17 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI