Ngôi sao võ thuật từng bị Châu Tinh Trì bắt đóng cảnh nhạy cảm 50 lần

Tài tử chia sẻ những trải nghiệm khó quên trong lần hợp tác chung với vua hài Châu Tinh Trì.

Ngày 18/10, Vương Bảo Cường đã có cuộc trò chuyện với chương trình 10 năm điện ảnh của chúng ta. Anh chia sẻ về bộ phim hợp tác với Châu Tinh Trì - Tân Vua hài kịch (2019) - là tác phẩm anh nhớ nhất. Vương Bảo Cường bày tỏ: "Tôi cũng là một người hâm mộ, xem phim của Châu Tinh Trì mà lớn lên. Tôi cảm thấy rất may mắn vì có dịp cộng tác với ông ấy. Tôi đã học được rất nhiều điều".

Lần hợp tác trong phim "Tân Vua hài kịch" cùng Châu Tinh Trì là kỷ niệm khó quên với Vương Bảo Cường. Ảnh: Internet Nam diễn viên cho biết Châu Tinh Trì là người hài hước, nhưng trong công việc rất nghiêm khắc và có yêu cầu cao. Vương Bảo Cường tiết lộ từng bị Châu Tình Trì bắt quay lại tới 50 lần cho một cảnh quay trên giường với bạn diễn. "Đó là cảnh tôi diễn vai công chúa Bạch Tuyết, sáng hôm sau hoàng tử nhận ra Bạch Tuyết là đàn ông. Tôi đã liên tục phải quay lại tới 50 lần mới đạt yêu cầu. Đây cũng chính là cảnh quay hỏng nhiều nhất trong sự nghiệp của tôi", Vương Bảo Cường nói.

Tuy nhiên, nam diễn viên không cảm thấy khó chịu hay bất lực vì cả anh và Châu Tinh Trì đều muốn cảnh quay đạt hiệu quả tốt nhất. Vương bảo Cường dành sự tôn trọng cho Châu Tinh Trì. Ảnh: Internet Trên thực tế, vì ê-kíp muốn gấp rút cho ra mắt bộ phim vào dịp Tết âm lịch năm 2019 nên phân bố lịch quay dày đặc. Điều này cũng một phần tạo nhiều áp lực tâm lý cho các diễn viên. Vương Bảo Cường tiết lộ rằng Châu Tinh Trì là một người rất nghiêm túc trong công việc. Bởi vì toàn bộ tâm trí của anh đều dành cho bộ phim nên khó tránh khỏi việc khắt khe với diễn viên trong các cảnh quay. Vua hài Hong Kong thường tỏ thái độ tức giận và bỏ qua cảm xúc của người khác trên phim trường. Tuy nhiên, ngoài đời, đạo diễn họ Châu lại đối xử tử tế và luôn giúp đỡ mọi người. Vương Bảo Cường sinh năm 1984 tại tỉnh Hà Bắc. Khi còn nhỏ, anh đã có tố chất nghệ sĩ, kiên quyết theo học ở Thiếu Lâm Tự vì muốn giống Lý Liên Kiệt. Những phim ăn khách gắn liền với tên tuổi của anh có Tùy đường diễn nghĩa, Thiên hạ vô tặc, Lạc lối ở Thái Lan, Đại binh tiêu tướng, loạt phim Thám tử phố Tàu, Sinh tồn nơi hoang đảo... Vươn lên từ nghèo khó, Vương Bảo Cường từng chia sẻ trên Sina: "Cái gì tôi cũng không có. Nhưng may mắn tôi có nhiệt huyết với nghề". Song, cũng nhờ vậy, nam diễn viên trở thành thần tượng, niềm ước vọng của hàng trăm nghìn diễn viên vô danh tại Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoi-sao-vo-thuat-tung-bi-chau-tinh-tri-bat-dong-canh-nhay-cam-50-lan-515619.html